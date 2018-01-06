Трагическое ДТП произошло в результате столкновения грузового автомобиля и только купленной иномарки, не успевшей проехать и 100 километров, передает Degpunkta.
По словам представителей полиции, в среду вечером, совершая обгон, автомобиль 32-летней женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым «MAN». Начат уголовный процесс и полиция выясняет детали происшествия.
По всей видимости, прибывая в уверенности по поводу надежности только что купленного автомобиля, женщина пыталась обогнать сразу два грузовых автомобиля. Стражи порядка отмечают, что в подобной ситуации предотвратить столкновение со встречным автомобилем не помог бы и спортивный суперкар.
На место незамедлительно выехали три бригады медиков и спасатели, которые были необходимы, чтобы достать двух женщин из искореженной легковушки. Увы, но жизнь одной из них – 70-летней пассажирке спасти все же не удалось.
В итоге, в больницу были доставлены два человека – молодой человек получил тяжелые травмы, а женщина-водитель отделалась гораздо меньшими повреждениями, но тоже оказалась на больничной койке.
Причём тут ТОЛЬКО ЧТО КУПЛЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ? ????????. КАКАЯ РАЗНИЦА КОГДА ОН БЫЛ КУПЛЕН? ???????. БАЛВАНЫ ИЗ ЦСДД ОПЯТЬ ПРО СОСТОЯНИЕ АВТО? ???? НЕ СТЫДА НИ СОВЕСТИ. НА ВСЕМ ДЕНЬГИ ДАЖЕ НА СМЕРТИ ДЕЛАЮТ...........« ответить
Не уверен-не обгоняй !« ответить
Причемтут CSDD , почитай об их задачах функциях , на них навесили,то что нехотят делать другие бездельники . Их база позволяетэффективно отлавливать и блокировать пипл.« ответить
ЦСДД РАБОТАЕТ С ЛОБИСТАМИ ИЗ АВТОСАЛОНОВ ТОРГОВЦЕВ НОВЫМИ АВТО. У ДЕПУТАТОВ КУЧА АКЦИЙ В АВТОСАЛОНАХ. И ЭТО СКРЫТЫЙ НАМЁК ТО ЧТО ТИПА НЕПОКУПАЛИ Б.У АВТО. ОТ ЭТОГО И ВСЕ ЭТИ ЗАКАЗНЫЕ СТАТЬИ. .......« ответить
Водителей надо проверять на МОЗГ..« ответить
.. т.е. на наличие в бошке МОЗГА...!
Медицина...!
Ау - у..!