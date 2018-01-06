В минувшую среду на дороге Рига-Сигулда произошла авария, во время которой жизнь потеряла 70-летняя женщина.

Трагическое ДТП произошло в результате столкновения грузового автомобиля и только купленной иномарки, не успевшей проехать и 100 километров, передает Degpunkta.

По словам представителей полиции, в среду вечером, совершая обгон, автомобиль 32-летней женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым «MAN». Начат уголовный процесс и полиция выясняет детали происшествия.

По всей видимости, прибывая в уверенности по поводу надежности только что купленного автомобиля, женщина пыталась обогнать сразу два грузовых автомобиля. Стражи порядка отмечают, что в подобной ситуации предотвратить столкновение со встречным автомобилем не помог бы и спортивный суперкар.

На место незамедлительно выехали три бригады медиков и спасатели, которые были необходимы, чтобы достать двух женщин из искореженной легковушки. Увы, но жизнь одной из них – 70-летней пассажирке спасти все же не удалось.

В итоге, в больницу были доставлены два человека – молодой человек получил тяжелые травмы, а женщина-водитель отделалась гораздо меньшими повреждениями, но тоже оказалась на больничной койке.