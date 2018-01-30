Трагическая авария в Польше: пострадали семь латвийцев

Как отмечают в полиции, пенсионер, управлявший Opel Astra, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Opel Vivaro, в котором находились водитель и пассажиры из Латвии, пишет Rus.delfi.lv.
Водитель легковушки погиб на месте, его пассажир госпитализирован. От удара микроавтобус из Латвии опрокинулся на бок. Находившиеся в нем водитель и пассажиры также получили травмы и были доставлены в больницу.
Как отмечают в полиции, из-за аварии движение по трассе на несколько часов было заблокировано, поэтому полицейские направляли транспорт в объезд по другим национальным дорогам. Расследование продолжается.
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