Трагическая авария в Польше: пострадали семь латвийцев

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Виталий Вавилкин
20:10 29.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Польская полиция расследует обстоятельства трагической аварии, которая произошла 25 января на скоростной автомагистрали S-8, недалеко от Серадза (Лодзинское воеводство). В результате ДТП погиб 73-летний гражданин Польши Ришард Ч. и ранения получили 7 жителей Латвии. Об этом сообщает новостной портал TuŁódź.

Как отмечают в полиции, пенсионер, управлявший Opel Astra, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с Opel Vivaro, в котором находились водитель и пассажиры из Латвии, пишет Rus.delfi.lv.

 

Водитель легковушки погиб на месте, его пассажир госпитализирован. От удара микроавтобус из Латвии опрокинулся на бок. Находившиеся в нем водитель и пассажиры также получили травмы и были доставлены в больницу.

 

Как отмечают в полиции, из-за аварии движение по трассе на несколько часов было заблокировано, поэтому полицейские направляли транспорт в объезд по другим национальным дорогам. Расследование продолжается.

Delfi / Фото
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