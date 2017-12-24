По словам медиков, серьезные травмы в аварии получили 23, 27 и 24-летний мужчины, доставленные в срочном порядке в больницу. В свою очередь 28-летний участник ДТП получил менее серьезные повреждения, поэтому отказался от госпитализации.
Помимо этого, вчера под колеса автомобиля попал 60-летний пешеход. ДТП произошло в момент, когда мужчина выходил из автобуса.
В свою очередь, в Юрмале машина сбила 82-летнюю женщину, получившую травмы спины, шеи и головы.
Наконец, в Риге под колеса автомобиля попал 9-летний мальчик, который был доставлен в больницу с переломом ноги и травмой спины.
В общей сложности за прошедшие сутки сотрудники неотложной помощи получили 1260 вызовов, 168 из которых были связаны с различными травмами.
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