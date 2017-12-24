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Вчера на Даугавпилском шоссе под Лиелварде произошло очередное трагическое ДТП. При столкновении двух автомобилей пострадали пять человек, а жизнь еще одному человеку – 30-летнему мужчине, к сожалению, спасти не удалось.

По словам медиков, серьезные травмы в аварии получили 23, 27 и 24-летний мужчины, доставленные в срочном порядке в больницу. В свою очередь 28-летний участник ДТП получил менее серьезные повреждения, поэтому отказался от госпитализации.

Помимо этого, вчера под колеса автомобиля попал 60-летний пешеход. ДТП произошло в момент, когда мужчина выходил из автобуса.

В свою очередь, в Юрмале машина сбила 82-летнюю женщину, получившую травмы спины, шеи и головы.

Наконец, в Риге под колеса автомобиля попал 9-летний мальчик, который был доставлен в больницу с переломом ноги и травмой спины.

В общей сложности за прошедшие сутки сотрудники неотложной помощи получили 1260 вызовов, 168 из которых были связаны с различными травмами.