Трагическое ДТП в Риге: троллейбус насмерть сбил пешехода(3)

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Виталий Вавилкин
14:20 11.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Вчера вчера вечером в Риге, на перекрестке улиц Авоту и Матиса произошло трагическое ДТП. Троллейбус сбил пешехода, который позже скончался от полученных травм.

ДТП произошло около девяти часов вечера. Полиция сообщает, что пешехода сбил троллейбус Škoda, за рулем которого был мужчина.

 

Начат уголовный процесс, ведется следствие.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Janka 14:40 11:01:2018

за рулем которого был мужчина.
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a eslib bila zenscina?
pocemu molcat dvizenie golubih?
cto za videlenie po polovomu priznaku.
nado na vestei straf nalozitj za seksizm.
nado pisatj tak: "za rulem bil voditelj. sbil pesehoda."
))

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Ответ 14:54 11:01:2018

Сочувствую водителю троллейбуса! За мизерную зарплату по 12 часов и в таком стрессе.

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Водители там жуткие! 19:21 11:01:2018

С приходом Гнила Кошакова зарплаты с 800 латов снизили до 700 евро, а билеты подорожали втрое. Все опытные ушли, с сейчас одни идиоты едущие на красный свет.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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