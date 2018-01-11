ДТП произошло около девяти часов вечера. Полиция сообщает, что пешехода сбил троллейбус Škoda, за рулем которого был мужчина.
Начат уголовный процесс, ведется следствие.
Вчера вчера вечером в Риге, на перекрестке улиц Авоту и Матиса произошло трагическое ДТП. Троллейбус сбил пешехода, который позже скончался от полученных травм.
ДТП произошло около девяти часов вечера. Полиция сообщает, что пешехода сбил троллейбус Škoda, за рулем которого был мужчина.
Начат уголовный процесс, ведется следствие.
за рулем которого был мужчина.« ответить
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a eslib bila zenscina?
pocemu molcat dvizenie golubih?
cto za videlenie po polovomu priznaku.
nado na vestei straf nalozitj za seksizm.
nado pisatj tak: "za rulem bil voditelj. sbil pesehoda."
))
Сочувствую водителю троллейбуса! За мизерную зарплату по 12 часов и в таком стрессе.« ответить
С приходом Гнила Кошакова зарплаты с 800 латов снизили до 700 евро, а билеты подорожали втрое. Все опытные ушли, с сейчас одни идиоты едущие на красный свет.« ответить