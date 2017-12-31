Трамп: это мы победили ИГИЛ, а не Путин(13)

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Владимир Бучельников
19:00 31.12.2017
В мире / Война

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно коалиция западных государств во главе с Соединенными Штатами отвоевала практически 100% территорий, захваченных в Сирии и Ираке террористической организацией «Исламское государство».

В ходе еженедельного обращения к гражданам США Трамп объявил: «Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов» (цитата по РИА Новости).

 

Между тем ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что американцы готовят отряды боевиков ИГ на территории Эт-Танфа. Он предположил, что на базе коалиции находятся 350 террористов.

 

Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии со ссылкой на вернувшихся в свои дома беженцев ранее заявляли, что американские спецназовцы уже более полугода работают с исламистами в тренировочном лагере в сирийской провинции Эль-Хасека, формируя «Новую сирийскую армию».

РИА Новости / Фото
Комментарии (13)
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Ьми)ен 19:48 31:12:2017

А чё так поздно сообщил?Самому то не паскудно?

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Ура! 20:38 31:12:2017

Дорогие россияне! Двадцать лет назад страна была в говне, на прошлой неделе в говне. И сегодня в говне. Ситуация стабилизировалась.

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(:-) 21:59 31:12:2017

ваня ты не за руссию печись пробуй воров латвириджана огласить и себя не забудь

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Forward looking 19:51 31:12:2017

Мягко выражаясь, господин выдаёт желаемое за действительное или по русски просто ВРЁТ.
За враньё надо было спускать штаны в детстве и пороть, иначе несмышлёныш потом будет врать всю оставшуюся жизнь.
Что в данном случае и произошло, а также надо пороть за то, что таскает самые вкусные конфеты из вазы, иначе потом этот несмышлёныш. будет тащить по карманам всё, что увидит в отсутствии хозяев.
Ну вот как то так, с этим господином.

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Latviešu patriots 20:03 31:12:2017

Trampam 100% taisnība.

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:) 20:23 31:12:2017

Коменты как с псих больницы у тебя. Хоть старался бы!

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Latviešu patriots 20:53 31:12:2017

Kāda publika, tādi komenti.

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NeLatviešu patriots 21:18 31:12:2017

Latviešu patriots ! Ты вонючий ХОЛУЙ США !

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Latviešu patriots 21:27 31:12:2017

Mani kremļa troļļa viedoklis neuztrauc.

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atos 20:18 31:12:2017

Вся политика США построена на сплошной лжи.А воевать они умеют только с мирным населением при помощи атомных бомб.

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Петя 20:40 31:12:2017

Сами создали, сами победили?

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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