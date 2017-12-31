В ходе еженедельного обращения к гражданам США Трамп объявил: «Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов» (цитата по РИА Новости).
Между тем ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что американцы готовят отряды боевиков ИГ на территории Эт-Танфа. Он предположил, что на базе коалиции находятся 350 террористов.
Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии со ссылкой на вернувшихся в свои дома беженцев ранее заявляли, что американские спецназовцы уже более полугода работают с исламистами в тренировочном лагере в сирийской провинции Эль-Хасека, формируя «Новую сирийскую армию».
А чё так поздно сообщил?Самому то не паскудно?« ответить
Дорогие россияне! Двадцать лет назад страна была в говне, на прошлой неделе в говне. И сегодня в говне. Ситуация стабилизировалась.« ответить
ваня ты не за руссию печись пробуй воров латвириджана огласить и себя не забудь« ответить
Мягко выражаясь, господин выдаёт желаемое за действительное или по русски просто ВРЁТ.« ответить
За враньё надо было спускать штаны в детстве и пороть, иначе несмышлёныш потом будет врать всю оставшуюся жизнь.
Что в данном случае и произошло, а также надо пороть за то, что таскает самые вкусные конфеты из вазы, иначе потом этот несмышлёныш. будет тащить по карманам всё, что увидит в отсутствии хозяев.
Ну вот как то так, с этим господином.
Trampam 100% taisnība.« ответить
Коменты как с псих больницы у тебя. Хоть старался бы!« ответить
Kāda publika, tādi komenti.« ответить
Latviešu patriots ! Ты вонючий ХОЛУЙ США !« ответить
Mani kremļa troļļa viedoklis neuztrauc.« ответить
Вся политика США построена на сплошной лжи.А воевать они умеют только с мирным населением при помощи атомных бомб.« ответить
Сами создали, сами победили?« ответить