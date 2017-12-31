Президент США Дональд Трамп заявил, что именно коалиция западных государств во главе с Соединенными Штатами отвоевала практически 100% территорий, захваченных в Сирии и Ираке террористической организацией «Исламское государство».

В ходе еженедельного обращения к гражданам США Трамп объявил: «Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов» (цитата по РИА Новости).

Между тем ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что американцы готовят отряды боевиков ИГ на территории Эт-Танфа. Он предположил, что на базе коалиции находятся 350 террористов.

Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии со ссылкой на вернувшихся в свои дома беженцев ранее заявляли, что американские спецназовцы уже более полугода работают с исламистами в тренировочном лагере в сирийской провинции Эль-Хасека, формируя «Новую сирийскую армию».