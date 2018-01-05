Трамп и Путин посмеиваются над ЕС(11)

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Анатолий Тарасов
14:50 05.01.2018
В мире / Евросоюз

В условиях конкуренции между демократическими и авторитарными силами Европе необходимо определить общие для входящих в неё стран интересы и самостоятельно отстаивать их на мировой арене, считает глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль. Россию, Китай и США объединяет одно: они ни во что не ставят Евросоюз.

Внешняя политика Германии должна быть частью европейской политики, потому что в противном случае голос Берлина не будет иметь вес на международном уровне, считает немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль. В эксклюзивном интервью журналу Der Spiegel он поделился своим видением политической ситуации в мире.

 

Глава МИД Германии настаивает на том, что Европа должна определить для себя совокупность общих европейских интересов. До сих пор акцент делался на сохранении западных ценностей — свободы, демократии, прав человека. Однако этого мало, уверен Габриэль: «В мире, полном тех, кто ест мясо, вегетарианцам приходится тяжело».

 

По его словам, в прошлом Германия могла положиться на то, что французы, британцы и, главное, американцы будут защищать и её интересы на мировой арене. США по праву критиковали как мирового жандарма, но сейчас они отступили на второй план. Никакого вакуума власти в международной политике при этом не возникло: освободившееся место тут же заняли другие силы. В Сирии это Россия и Иран, в торговой политике — Китай. Германия и Европа же в итоге не преуспели ни в распространении своих ценностей, ни в продвижении своих интересов, констатирует немецкий министр.

 

В самой Германии старшие поколения привели страну к высокому уровню благосостояния и миролюбивости, однако всё это напрямую зависит от экономической мощи государства. Потому что, по замечанию Габриэля, «в действительности у Москвы, Пекина и Вашингтона есть кое-что общее: они ни во что не ставят Европейский союз. Они презирают его».

 

Дипломат видит опасность в том, что авторитарный стиль может просочиться и в европейскую политику, потому что все страны, управляемые подобным образом, объединяет то, что они ставят национальные интересы превыше интересов мирового сообщества. «Мы, европейцы, так не делаем. Но именно поэтому эти авторитарно управляемые государства посмеиваются над нами», — подчеркнул Зигмар Габриэль в своём интервью и выразил убеждение, что сегодня мы живём в эпоху конкуренции между демократическими и авторитарными государствами. При этом последние пытаются распространить своё влияние на Евросоюз и расколоть его. Первые трещины в Европе уже заметны, а в будущем защищать свою свободу европейцам придётся более активно, чем в прошлом, полагает глава внешнеполитического ведомства Германии.

 

Единственным в мире государством, в настоящее время имеющим реальную геополитическую стратегию, Габриэль считает Китай. Эта стратегия, по его мнению, состоит не в том, чтобы расколоть Европу, но в том, чтобы повысить на неё влияние Пекина.

 

Также министр иностранных дел Германии рассказал о сложностях в отношениях с Турцией, которая стремится стать более независимой от Европы и разворачивается к Востоку, упомянул об Иране и затронул тему внутренней политики, порассуждав о проблемах при формировании немецкого правительства.

RT / Фото
Комментарии (11)
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dlz77 14:56 05:01:2018

не вижу, что может быть общего у финнов с румынами, у поляков с албанцами, у немцев с венграми.

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Gars 15:36 05:01:2018

Viņi visi krievu uzskata par okupantu un tā arī vajag pret to sugu izturēties.

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dlz77 16:50 05:01:2018

ну что же.
я бывал в финляндии, так там по всему центру хельсинки написано, что весь город построен при российской империи.
в венгрии все венгры с удовольствием говорят по-русски.там везде можно говорить только по-русски.
в албании и румынии не бывал.
а с поляками говорю прямо по-польски, по-свойски.
россия несла им цивилизацию.
но статья не об этом.

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СССР 14:56 05:01:2018

Европа это что?

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Твари служат дьяволу 17:42 05:01:2018

Сегодня это сброд, который не может Европа собрать в кулак. Здесь много умных образованных людей и очень много сброда глупых людей без образования, которые в меру своего НЕДОвоспитания идут, как смерчь, на нормальных людей. С этими нелюдями надо что-то делать. Беда в том, что они (как ни странно) лезут во власть. Они, как скунсы, хотят уничтожать всё живое ради своей животной наживы. Эти твари готовы продаться и служить самому дьяволу ради своей наживы. Это не люди, это твари!

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ИвАн 14:56 05:01:2018

Когда их будут вешать, будет не до смеха.

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варзилоиду-дебилоиду 16:06 05:01:2018

Это ты о себе, глист навозный? А где у тебя голова и где шея? За какое место тебя вешать? Может легче раздавить, когда выползаешь из навоза?

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10 дюймов 15:00 05:01:2018

не замечая нацистов в Евросоюзе, Германия строит из себя миротворца, тыча в других пальцем, не замечает, что палец давно уже в дерьме.

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согласен 16:11 05:01:2018

Двуличная Германия. Она кричит, что фашизм не пройдёт и не видит в ЕС-е фашистские шествия и преклонения Адольфу с символикой ваффен СС.

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Германия! Раскрой глаза! 16:23 05:01:2018

Латвия, Польша и Украина уже маршируют с фаwистской символикой и устраивают фекальные шествия. Поэтому Германия не может и не достойна возглавлять ЕС, что она пытается делать. Брюссель тоже не замечает того, что 3 страны строят неофашистское общество.
США и Россия видят этот беспредел, потому и посмеиваются над Европой.
Германия, раскрой глаза! У тебя уже на пороге фаwисты!

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Latviešu patriots 20:49 05:01:2018

Fašisti šobrīd ir liekrievu šovinisti ar Putinu priekšgalā.

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