В условиях конкуренции между демократическими и авторитарными силами Европе необходимо определить общие для входящих в неё стран интересы и самостоятельно отстаивать их на мировой арене, считает глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль. Россию, Китай и США объединяет одно: они ни во что не ставят Евросоюз.

Внешняя политика Германии должна быть частью европейской политики, потому что в противном случае голос Берлина не будет иметь вес на международном уровне, считает немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль. В эксклюзивном интервью журналу Der Spiegel он поделился своим видением политической ситуации в мире.

Глава МИД Германии настаивает на том, что Европа должна определить для себя совокупность общих европейских интересов. До сих пор акцент делался на сохранении западных ценностей — свободы, демократии, прав человека. Однако этого мало, уверен Габриэль: «В мире, полном тех, кто ест мясо, вегетарианцам приходится тяжело».

По его словам, в прошлом Германия могла положиться на то, что французы, британцы и, главное, американцы будут защищать и её интересы на мировой арене. США по праву критиковали как мирового жандарма, но сейчас они отступили на второй план. Никакого вакуума власти в международной политике при этом не возникло: освободившееся место тут же заняли другие силы. В Сирии это Россия и Иран, в торговой политике — Китай. Германия и Европа же в итоге не преуспели ни в распространении своих ценностей, ни в продвижении своих интересов, констатирует немецкий министр.

В самой Германии старшие поколения привели страну к высокому уровню благосостояния и миролюбивости, однако всё это напрямую зависит от экономической мощи государства. Потому что, по замечанию Габриэля, «в действительности у Москвы, Пекина и Вашингтона есть кое-что общее: они ни во что не ставят Европейский союз. Они презирают его».

Дипломат видит опасность в том, что авторитарный стиль может просочиться и в европейскую политику, потому что все страны, управляемые подобным образом, объединяет то, что они ставят национальные интересы превыше интересов мирового сообщества. «Мы, европейцы, так не делаем. Но именно поэтому эти авторитарно управляемые государства посмеиваются над нами», — подчеркнул Зигмар Габриэль в своём интервью и выразил убеждение, что сегодня мы живём в эпоху конкуренции между демократическими и авторитарными государствами. При этом последние пытаются распространить своё влияние на Евросоюз и расколоть его. Первые трещины в Европе уже заметны, а в будущем защищать свою свободу европейцам придётся более активно, чем в прошлом, полагает глава внешнеполитического ведомства Германии.

Единственным в мире государством, в настоящее время имеющим реальную геополитическую стратегию, Габриэль считает Китай. Эта стратегия, по его мнению, состоит не в том, чтобы расколоть Европу, но в том, чтобы повысить на неё влияние Пекина.

Также министр иностранных дел Германии рассказал о сложностях в отношениях с Турцией, которая стремится стать более независимой от Европы и разворачивается к Востоку, упомянул об Иране и затронул тему внутренней политики, порассуждав о проблемах при формировании немецкого правительства.