Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее(7)

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Виталий Вавилкин
09:11 03.01.2018
В мире / Война

Глава Белого дома прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего о появлении на своем столе ядерной кнопки. Глава Белого дома призвал проинформировать руководителя Северной Кореи о том, что у американского лидера тоже есть подобная кнопка, но она «более большая и более мощная». Об этом Трамп написал в своем Twitter во вторник.

 

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка — на его столе все время». Пусть кто-нибудь из его истощенного голодом режима сообщит ему, что я тоже имею ядерную кнопку, но она значительно больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!» — написал президент США.

 

Ранее Ким Чен Ын заявил в новогоднем обращении к народу о том, что ядерная кнопка теперь постоянно находится на его рабочем столе. По его словам, теперь США не смогут начать войну против КНДР, так как вся территория США при этом окажется в зоне поражения.

 

vesti.ru / Фото
Комментарии (7)
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KOZA 09:37 03:01:2018

Кимка,скорее всего у тебя есть рычаг(ну у такого толстяка как ты, не очень крепенький,но лучше чем у старого,дряхлеющего Трампа).

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Неужели 09:39 03:01:2018

это ты, - винторогая?

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CCCP 09:41 03:01:2018

Глисты, Ау! Ваша тема для вони.

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:-) 09:38 03:01:2018

Два дЭбила - это сила !!!

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KOZA 09:57 03:01:2018

Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее------------
----------------Уже п и з дам и начали меряться.

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Ты суслика видишь? 10:16 03:01:2018

Мальчик, пойдем в кусты, я тебе что-то покажу или как Трамп с Ыном кнопками мерялись:
С абсолютно непредсказуемым и агрессивным янкистаном (страна-террорист номер один) количество ядерных стран будет стремительно увеличиваться, поскольку это единственный способ избежать "демократизации".
Думаю,что очень скоро Иран вернется к своей ядерной программе - обещания о разморозке иранских средств были не исполнены, ничто не сдерживает и это очень скоро произойдет, а своей непредсказуемостью и агрессивностью янкистан делает это неизбежным.
Договариваться о чем-либо с янкистаном бесполезно - они недоговороспособны и никогда не держат слова - на все договоренности янкиостан кладет с прибором и лишь приставленный к их виску кольт хоть как-то вразумляет этих мудазвонов.

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Janek 10:33 03:01:2018

Два дебила

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)