Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее

Глава Белого дома прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего о появлении на своем столе ядерной кнопки. Глава Белого дома призвал проинформировать руководителя Северной Кореи о том, что у американского лидера тоже есть подобная кнопка, но она «более большая и более мощная». Об этом Трамп написал в своем Twitter во вторник.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка — на его столе все время». Пусть кто-нибудь из его истощенного голодом режима сообщит ему, что я тоже имею ядерную кнопку, но она значительно больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!» — написал президент США.

Ранее Ким Чен Ын заявил в новогоднем обращении к народу о том, что ядерная кнопка теперь постоянно находится на его рабочем столе. По его словам, теперь США не смогут начать войну против КНДР, так как вся территория США при этом окажется в зоне поражения.