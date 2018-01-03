Президент США Дональд Трамп ответил на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего о появлении на своем столе ядерной кнопки. Глава Белого дома призвал проинформировать руководителя Северной Кореи о том, что у американского лидера тоже есть подобная кнопка, но она «более большая и более мощная». Об этом Трамп написал в своем Twitter во вторник.
«Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка — на его столе все время». Пусть кто-нибудь из его истощенного голодом режима сообщит ему, что я тоже имею ядерную кнопку, но она значительно больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!» — написал президент США.
Ранее Ким Чен Ын заявил в новогоднем обращении к народу о том, что ядерная кнопка теперь постоянно находится на его рабочем столе. По его словам, теперь США не смогут начать войну против КНДР, так как вся территория США при этом окажется в зоне поражения.
Кимка,скорее всего у тебя есть рычаг(ну у такого толстяка как ты, не очень крепенький,но лучше чем у старого,дряхлеющего Трампа).« ответить
это ты, - винторогая?« ответить
Глисты, Ау! Ваша тема для вони.« ответить
Два дЭбила - это сила !!!« ответить
Трамп — Ким Чен Ыну: у меня тоже есть кнопка, но она больше и мощнее------------« ответить
----------------Уже п и з дам и начали меряться.
Мальчик, пойдем в кусты, я тебе что-то покажу или как Трамп с Ыном кнопками мерялись:« ответить
С абсолютно непредсказуемым и агрессивным янкистаном (страна-террорист номер один) количество ядерных стран будет стремительно увеличиваться, поскольку это единственный способ избежать "демократизации".
Думаю,что очень скоро Иран вернется к своей ядерной программе - обещания о разморозке иранских средств были не исполнены, ничто не сдерживает и это очень скоро произойдет, а своей непредсказуемостью и агрессивностью янкистан делает это неизбежным.
Договариваться о чем-либо с янкистаном бесполезно - они недоговороспособны и никогда не держат слова - на все договоренности янкиостан кладет с прибором и лишь приставленный к их виску кольт хоть как-то вразумляет этих мудазвонов.
Два дебила« ответить