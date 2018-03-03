Трамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкции(20)

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Виталий Вавилкин
08:15 03.03.2018
В мире / Сша

Президент Дональд Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией на Украине.

«Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660», — говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.

 

«Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций — ИФ) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года», — отмечается в документе.

 

«Этот документ будет опубликован в «Федеральном регистре» и передан в Конгресс», — говорится в послании.

Санкции против России по ситуации на Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже — 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года — санкции расширялись.

 

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

 

interfax.com.ua / Фото
Комментарии (20)
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Саня 08:19 03:03:2018

санкции введённые САША против России это большинство на не существующие фирмы и не существующих в природе людей, товараобарот между Омерикой и Россией только растет, а пишут это лапшу на уши для хохлатых лохов и их пропиндосников, хе-хе

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Ага 10:01 03:03:2018

И кто ж это "не существует", можна из оглашенного Трампом списка огласить их?:))))

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П у т и н 08:27 03:03:2018

Инфузории забегали под микроскопом с криками: Русофобы! Трамп чмо!

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По моему 08:37 03:03:2018

ты, амеба, здесь один и надрываешься.

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биомусору 09:03 03:03:2018

варзилов быдло, инфузория -это ты юродивый окурок.

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Latviešu patriots 08:45 03:03:2018

Priecīga, pozitīva ziņa! Kaifs tādu lasīt! Tramps malacis! Atbalstu 100%! Prozīt!

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Вот и чудненько, трам пам пам. 09:25 03:03:2018

Главное, чтобы л а т ы ш с к и м патриотам было радостно. Они же такие патриоты...)))

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ваня 08:47 03:03:2018

Хорошая новость..ждем ужесточения санкций против быдла россии

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СМЕРШ 09:01 03:03:2018

Смерть бандеровским ублюдкам!

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продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. 08:50 03:03:2018

Ну тогда канэшна надо вводить. России-то все равно, а если США так безопаснее... ))))

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Смешно 09:08 03:03:2018

Штаты и трамп, как мелкие пакостники., Россию боятся, а насрать под дверью так хочется.
Смешно выглядит эта вся фашингтонская банда, ведут себя, как мелкие злые шафки, укусить боятся, но лают громко.

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животный мир 09:13 03:03:2018

А ещё смешнее, что эти пиндосские шафки заставляют тяфкать остальных таких же шавок-русофобов.

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Lf e; 10:39 03:03:2018

Ага, боятся Россию, Путин давеча всех напугал своими мультиками в 3D/^))))))))))

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123

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)

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