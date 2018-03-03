«Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660», — говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.
«Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций — ИФ) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года», — отмечается в документе.
«Этот документ будет опубликован в «Федеральном регистре» и передан в Конгресс», — говорится в послании.
Санкции против России по ситуации на Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже — 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года — санкции расширялись.
С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.
санкции введённые САША против России это большинство на не существующие фирмы и не существующих в природе людей, товараобарот между Омерикой и Россией только растет, а пишут это лапшу на уши для хохлатых лохов и их пропиндосников, хе-хе« ответить
И кто ж это "не существует", можна из оглашенного Трампом списка огласить их?:))))« ответить
Инфузории забегали под микроскопом с криками: Русофобы! Трамп чмо!« ответить
ты, амеба, здесь один и надрываешься.« ответить
варзилов быдло, инфузория -это ты юродивый окурок.« ответить
Priecīga, pozitīva ziņa! Kaifs tādu lasīt! Tramps malacis! Atbalstu 100%! Prozīt!« ответить
Главное, чтобы л а т ы ш с к и м патриотам было радостно. Они же такие патриоты...)))« ответить
Хорошая новость..ждем ужесточения санкций против быдла россии« ответить
Смерть бандеровским ублюдкам!« ответить
Ну тогда канэшна надо вводить. России-то все равно, а если США так безопаснее... ))))« ответить
Штаты и трамп, как мелкие пакостники., Россию боятся, а насрать под дверью так хочется.« ответить
Смешно выглядит эта вся фашингтонская банда, ведут себя, как мелкие злые шафки, укусить боятся, но лают громко.
А ещё смешнее, что эти пиндосские шафки заставляют тяфкать остальных таких же шавок-русофобов.« ответить
Ага, боятся Россию, Путин давеча всех напугал своими мультиками в 3D/^))))))))))« ответить