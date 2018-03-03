Президент Дональд Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией на Украине.

«Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660», — говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.

«Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций — ИФ) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года», — отмечается в документе.

«Этот документ будет опубликован в «Федеральном регистре» и передан в Конгресс», — говорится в послании.

Санкции против России по ситуации на Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже — 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года — санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.