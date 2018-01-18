Трамп набрал максимальное число баллов в тесте на интеллект(4)

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Владимир Бучельников
03:06 18.01.2018
В мире / Политики

Главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что президент США Дональд Трамп во время медицинского осмотра набрал максимальное количество баллов в Монреальском когнитивном тесте, оценивающем умственную деятельность. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает CNN.

Джексон подчеркнул, что Трамп сам настоял на проведении этого теста и стал первым прошедшим его президентом США.

 

Врач сообщил, что у Дональда Трампа отличные гены и прекрасное здоровье, и, если он начнет правильно питаться, то «проживет еще лет 200». Ронни Джексон заявил, что у него нет причин беспокоиться за высокопоставленного пациента во время его президентского срока, а в случае переизбрания — и до конца следующего.

 

Главный врач Белого дома сообщил, что уже заручился поддержкой первой леди в борьбе с диет-колой, красным мясом, гамбургерами и ванильным мороженым, которые «обожает» Трамп.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (4)
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Дибилы Б. 07:03 18:01:2018

Интересно,сколько стоит набрать максимальное число баллов в тесте на интеллект?
Это круто- а значит дорого!
Особенно,если дypачёк.

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Сергей 08:20 18:01:2018

Показывали этот тест по тв. Этот тест для старшей группы детсада.

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Ты суслика видишь? 08:47 18:01:2018

Ну да, там надо отличить носорога от устрицы, например! Вот и всё! :)

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какой дрянью питается Трамп :) 11:50 18:01:2018

Богачи вообще жуткие жмоты! Знаю и в Риге многих миллионеров. Один чизбургеры колой запивает, другой уценённые продукты выискивает, третий пьёт самый дешёвый виски... Примеров множество. Вот и Трамп пьёт вместо свежевыжатых соков газировку чернокожих тинейджеров с окраин Бронкса, питается фастфудом как типичный американский бездомный живущий в картонной коробке на улице и ест непрожареное мясо с кровью, как бродячий хипстер с окраины Детройта жарящий мясо на костре разведённом в бочке на заброшеном заводе. Это генетика нищего раба. У меня один сосед по даче крупный латвийский промышленник каждый год 2 августа в день ВДВ одевает тельняшку и написаясь купается в фантане, испраждяется на улице и з аканчивает попойку в ближайшей канаве. После полуночи личный шофёр с охраной едут его искать по канавам благодаря спутниковому датчику в ремне пояса. В шоке был от таких ежиодных вылазок этого баловня судьбы, а он просто себя хочет нищим советским дембелем почувствовать. Таких примеров много. Трамп явно тоже скучает по родным трущёбам, помойной еде нищебродов и при этом экономит как настоящий жмот. А жадность богачей границ не знает, несчастные люди. Один знакомый свой новейший Геленваген с канистры заправляет, другой гнилые уценённые фрукты выбирает на базарных развалах для молодой жены-модели и дочки, третий на бензоколонках только кипяток покупает насыпая кофе из пакетика припасённое с собой в термокружку.. А Трамп как рекламное лицо МакДональдс с Меланией и сыном-аутистом поглащающие гамбургеры с колой было бы очень забавным :)

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)