Главный врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что президент США Дональд Трамп во время медицинского осмотра набрал максимальное количество баллов в Монреальском когнитивном тесте, оценивающем умственную деятельность. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает CNN.

Джексон подчеркнул, что Трамп сам настоял на проведении этого теста и стал первым прошедшим его президентом США.

Врач сообщил, что у Дональда Трампа отличные гены и прекрасное здоровье, и, если он начнет правильно питаться, то «проживет еще лет 200». Ронни Джексон заявил, что у него нет причин беспокоиться за высокопоставленного пациента во время его президентского срока, а в случае переизбрания — и до конца следующего.

Главный врач Белого дома сообщил, что уже заручился поддержкой первой леди в борьбе с диет-колой, красным мясом, гамбургерами и ванильным мороженым, которые «обожает» Трамп.