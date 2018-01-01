Трамп напал на Пакистан(8)

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Владимир Бучельников
15:16 01.01.2018
В мире / Война

Президент США Дональд Трамп назвал глупым оказание финансовой помощи Пакистану, поскольку эта страна укрывает боевиков из Афганистана.

«США глупо выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и мошенничества, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь», — — написал американский лидер и добавил, что больше этого не будет.

 

В октябре 2017 года США обвинили Управление межведомственной разведки (ISI) Пакистана в связях с террористическими группами. Ранее в июле Трамп решил отправить в Афганистан дополнительный контингент американских военных из-за связей Пакистана с боевиками.

 

В июле 2016 года бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль обнародовал документы, доказывающие, что пакистанские власти помогали участникам террористических группировок «Талибан» и «Сети Хаккани» в 2014 и 2015 годах.

Polit.ru / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 15:59 01:01:2018

Tramps pareizi pateica.

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патриоту несуществующего государства 16:23 01:01:2018

США глупо выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и мошенничества, считая наших лидеров дураками.
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Ты тупой хуторской дебил. Почитай на территории какого государства и когда Американский спецназ уничтожил БенЛадена. Ты как свиья жрёшь всё что тебе кинут жрать, дебил

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INFO 16:04 01:01:2018

США, государство номер один по спонсированию терроризма, ежечасно нарушающее права человека.

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Latviešu patriots 16:11 01:01:2018

Padziedi vēl kremļa putniņ..

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Latviešu patriots 16:08 01:01:2018

un es mīlu Rinkēviču, un es gribu viņu apprecēt

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BOT 16:24 01:01:2018

OH ЛOБATЫЙ, COБAЧИЙ Я3ЫK - CAM C COБOЙ PA3ГOBAPИBAET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 16:37 01:01:2018

Brauc uz savu matušku krieviju, tur Latviešu valoda nebūs jādzird.

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Александр Шерстобитов 16:47 01:01:2018

скоро и тут будет не услышать в год по 40 тыс. человек уежают

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Николай КАБАНОВ
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