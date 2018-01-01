«США глупо выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и мошенничества, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь», — — написал американский лидер и добавил, что больше этого не будет.
В октябре 2017 года США обвинили Управление межведомственной разведки (ISI) Пакистана в связях с террористическими группами. Ранее в июле Трамп решил отправить в Афганистан дополнительный контингент американских военных из-за связей Пакистана с боевиками.
В июле 2016 года бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль обнародовал документы, доказывающие, что пакистанские власти помогали участникам террористических группировок «Талибан» и «Сети Хаккани» в 2014 и 2015 годах.
Tramps pareizi pateica.« ответить
США глупо выделили Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они не дали нам ничего, кроме лжи и мошенничества, считая наших лидеров дураками.« ответить
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Ты тупой хуторской дебил. Почитай на территории какого государства и когда Американский спецназ уничтожил БенЛадена. Ты как свиья жрёшь всё что тебе кинут жрать, дебил
США, государство номер один по спонсированию терроризма, ежечасно нарушающее права человека.« ответить
Padziedi vēl kremļa putniņ..« ответить
un es mīlu Rinkēviču, un es gribu viņu apprecēt« ответить
OH ЛOБATЫЙ, COБAЧИЙ Я3ЫK - CAM C COБOЙ PA3ГOBAPИBAET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Brauc uz savu matušku krieviju, tur Latviešu valoda nebūs jādzird.« ответить
скоро и тут будет не услышать в год по 40 тыс. человек уежают« ответить