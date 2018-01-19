Трамп назвал самую опасную страну мира(2)

Лента новостей
Интернету предрекли скорое разрушение Как трое геев сумели победить российскую власть США наносят массированные авиаудары в 100 километрах от России МИД РФ обвинил посольство США в дестабилизации России Жириновский похвалил секс-клип ульяновских курсантов. «Это надо поощрять!» Посол Латвии: НАТО — страховка для государства МИД России: ситуация с реформой образования Латвии у нас на контроле Латвию покинули 100 тысяч человек с высшим образованием Свиристелькин поцелуй
Eще в разделе
Как трое геев сумели победить российскую власть США наносят массированные авиаудары в 100 километрах от России МИД РФ обвинил посольство США в дестабилизации России МИД России: ситуация с реформой образования Латвии у нас на контроле Россия — это не СССР! Вы — проиграли. И вот, почему...
Герман Бергер
20:40 18.01.2018
В мире / Политики

Он объяснил необходимость строительства пограничной стены. «Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики», — сообщил глава государства.

Возведение стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

 

12 июля 2017 года стало известно, что американский Конгресс собрался выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство «стены Трампа». Хозяин Белого дома обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал.

 

США собираются возвести стену длиной 509 километров, а также укрепить уже существующее заграждение длиной 655 километров.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 21:07 18:01:2018

Nu ko, racionāla rīcība. Atbalstu 100%.

« ответить
Profile_default
555 22:33 18:01:2018

А что в Мексике нельзя купить через али квадрокоптер?

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV