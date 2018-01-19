Он объяснил необходимость строительства пограничной стены. «Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики», — сообщил глава государства.

Возведение стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

12 июля 2017 года стало известно, что американский Конгресс собрался выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство «стены Трампа». Хозяин Белого дома обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал.

США собираются возвести стену длиной 509 километров, а также укрепить уже существующее заграждение длиной 655 километров.