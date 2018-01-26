Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на сирийской границе, где Анкара проводит операцию против курдских формирований. Американский лидер призвал главу Турции не допустить эскалации напряжённости и столкновения турецких и американских сил.

В среду, 24 января, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на турецко-сирийской границе, где Анкара проводит операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов.

Эрдоган призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения формированиям Сил народной самообороны и партии «Демократический союз», сообщает газета Türkiye со ссылкой на президентский дворец. Об этом пишет RT.

«Президенты Турции и США обсудили по телефону операцию в сирийском Африне. Наш президент проинформировал Трампа о том, что целью операции является обеспечение нацбезопасности Турции и зачистка Африна от террористов. Он призвал США положить конец военной поддержке террористических организаций РПК (Рабочей партии Курдистана), сирийской курдской партии «Демократический союз», а также сил народной самообороны», — рассказал источник.

Согласно официальному сообщению Белого дома, Трамп призвал Эрдогана проявить сдержанность и не допустить нарастания конфликта.

«Он (президент США Дональд Трамп) настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими войсками.

Он подчеркнул, что обе страны должны сосредоточить усилия на достижении общей цели — на поражении «Исламского государства», — говорится в сообщении.

В Вашингтоне отметили, что Трамп и Эрдоган договорились продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом в регионе. Также стороны заявили, что намерены развивать сотрудничество между двумя странами.

Тем временем, источник в администрации Эрдогана заявил турецкому изданию Hürriyet, что сообщение на сайте Белого дома не вполне верно отражает содержание разговора двух лидеров. По данным собеседника газеты, президент США не выражал озабоченность возможной эскалацией напряжённости ситуации в регионе.

Угроза прямого столкновения

Также в среду, 24 января, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что не позволит «устраивать игры» в приграничных районах.

«Начиная операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игру ряда сил, которые пытались реализовать свои планы в нашем регионе. Мы полностью очистим от террористов весь регион, начиная с Манбиджа и вдоль всей границы, обеспечив таким образом нашу безопасность», — отметил турецкий лидер.

В этой связи, как сообщает Al Jazeera, США могут опасаться столкновений с турецкими войсками в Сирии, поскольку в Манбидже базируются силы международной коалиции. Этот приграничный город, как и Африн, находится под контролем курдов.

Представитель курдского ополчения в Манбидже Шарфан Дарвиш подчеркнул, что формирования не намерены отступать.

«Мы находимся в состоянии полной готовности к отражению любой атаки. Мы, конечно, продолжаем осуществлять координацию со странами коалиции по вопросам обороны Манбиджа», — приводит Al Jazeera слова Дарвиша.

Ранее официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй предупредил, что Вашингтон прекратит сотрудничество с курдскими силами, если они направят подкрепление в район Африна для борьбы с турецким наступлением.

«К примеру, если какое-либо соединение YPG (Отряды народной самообороны), находясь в данном районе Сирии, заявит, что вместо борьбы с ИГ направляется в Африн «для поддержки собратьев», тогда оно останется в одиночестве и уже не будет восприниматься в качестве партнёра США», — цитирует представителя американского военного ведомства турецкое агентство Anadolu.

20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против отрядов курдов, которые контролируют сирийский Африн. Анкара называет эти формирования террористическими, несмотря на то, что их поддерживают Соединённые Штаты — главный партнёр по НАТО. В первую фазу операции турецкие войска нанесли по северу Сирии авиаудары и обстреляли регион из артиллерийских орудий. Затем началось танковое наступление.

Дополнено

В заявлении Белого дома по разговору президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана некорректно отражены слова американского лидера, заявили источники агентства Anadolu.

По их словам, Трамп ничего не говорил об «эскалации насилия» в контексте операции в Африне, президенты только обменялись мнениями.