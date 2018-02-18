Трамп объяснил убийства детей в школе влечением ФБР к России(16)

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Виталий Вавилкин
09:30 18.02.2018
В мире / Сша

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проглядело стрелка из Флориды, потому что слишком много времени тратило на расследование «российского вмешательства» в выборы президента 2016 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные устроившим стрельбу в школе штата Флорида. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать российский сговор с кампанией Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и дайте нам всем повод гордиться», — написал он.

 

Массовое убийство учеников в одной из школ Флориды было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже оказалось, что раньше он учился в этой школе.

 

Собеседник CNN рассказал, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Николаса Круза. В обоих случаях ФБР не передало эту информацию местным силовикам.

 

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (16)
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Ну тупыыые 09:36 18:02:2018

Америка свободная страна! Хочу стреляю, не хочу не стреляю. Стреляли до выборов, будут стрелять и после.

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dave 09:39 18:02:2018

Пиндосам насрать на свой народ.Помимо того что их убивают в Афганистане и Ираке..так их еще и в родной стране упичтожают пачками

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ВАНО 09:45 18:02:2018

А ВЕДЬ ТОЧНО ДЕБИЛ!!! ЗНАЧИТ ПУТИН ВИНОВАТ!!!

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ин-на 10:00 18:02:2018

жирные пиндосовские свиньи никого не жалеют - ни чужих, ни своих. выродки

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Ага 11:16 18:02:2018

Попробуй тронь пиндоса, мы уже видели в Сирии, как отметелили они покусившихся на американцев россиян и асадовцев.::))

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Ivan 09:57 18:02:2018

Упрёк спецслужбам США высказан правильный, нужно заниматься своим делом, а не строить козни и всяческие инсинуации на ровном месте.

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Саня 10:00 18:02:2018

Очень верно сказал. Прекращайте обращать внимание на страну третьего мира, она не представляет из себя уже бывший СССР.
Займитесь внутренними проблемами и депортируйте россиян на родину, пока они вас не перестреляли прямо у вас дома.

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ИвАн 10:05 18:02:2018

у тебя в мозгу русский не живёт? нет? тогда мы идём к вам

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Твои б слова, да Богу в уши. 10:09 18:02:2018

И ты тоже не обращай внимание на страну третьего мира. Комментируй страны 1 и 2 мира. А то совсем себя не бережешь.

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Саня 10:54 18:02:2018

Я буду обсуждать что мне угодно. Мимо проходим со своим бОГОМ.

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Сане 11:03 18:02:2018

Успокойся,ты не виноват,что зачат по пьяни,да и на аборт у мамаши денег не было,хотя могла пригласить ветеринара(какая разница-тот же скот,только говорящий),ведь они были в любом райцентре УССР.

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Хе-хе 11:18 18:02:2018

По пьяни, аборт.., у патриотов Расиюшки фантазия небогатая, из жизни своей убогой страны вынимают примеры.

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сане верзилову 11:26 18:02:2018

верзилов-дебил, тебя мать-алкашка родила и в детдом сдала. Ты сам нам по-пьяни рассказывал. А сюда в Латвию ты из Укропии сбежал. Здесь состоишь на учёте в психушке, сам справкой хвалился. Мы тебя, дурачка убогого, в голову не берём, все видят, что ты психбольной.

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dave 11:30 18:02:2018

так у твоих родителей дебилов тоже богатая фантазия))родить ушлепка и сдать в детский дом))

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-хе-хе 12:20 18:02:2018

Иди сперму с вышиванки застирай,ушлёпок.

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-сане верзилову 12:23 18:02:2018

Так,если ты знаешь этого ушлёпка,почему он ещё не под капеницей,не можешь сам-дай другим,проведём беседу так сказать?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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