«Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, посланные устроившим стрельбу в школе штата Флорида. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на то, чтобы доказать российский сговор с кампанией Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и дайте нам всем повод гордиться», — написал он.
Массовое убийство учеников в одной из школ Флориды было совершено 14 февраля. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок Николас Круз был задержан. Позже оказалось, что раньше он учился в этой школе.
Собеседник CNN рассказал, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Николаса Круза. В обоих случаях ФБР не передало эту информацию местным силовикам.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.
Америка свободная страна! Хочу стреляю, не хочу не стреляю. Стреляли до выборов, будут стрелять и после.« ответить
Пиндосам насрать на свой народ.Помимо того что их убивают в Афганистане и Ираке..так их еще и в родной стране упичтожают пачками« ответить
А ВЕДЬ ТОЧНО ДЕБИЛ!!! ЗНАЧИТ ПУТИН ВИНОВАТ!!!« ответить
жирные пиндосовские свиньи никого не жалеют - ни чужих, ни своих. выродки« ответить
Попробуй тронь пиндоса, мы уже видели в Сирии, как отметелили они покусившихся на американцев россиян и асадовцев.::))« ответить
Упрёк спецслужбам США высказан правильный, нужно заниматься своим делом, а не строить козни и всяческие инсинуации на ровном месте.« ответить
Очень верно сказал. Прекращайте обращать внимание на страну третьего мира, она не представляет из себя уже бывший СССР.« ответить
Займитесь внутренними проблемами и депортируйте россиян на родину, пока они вас не перестреляли прямо у вас дома.
у тебя в мозгу русский не живёт? нет? тогда мы идём к вам« ответить
И ты тоже не обращай внимание на страну третьего мира. Комментируй страны 1 и 2 мира. А то совсем себя не бережешь.« ответить
Я буду обсуждать что мне угодно. Мимо проходим со своим бОГОМ.« ответить
Успокойся,ты не виноват,что зачат по пьяни,да и на аборт у мамаши денег не было,хотя могла пригласить ветеринара(какая разница-тот же скот,только говорящий),ведь они были в любом райцентре УССР.« ответить
По пьяни, аборт.., у патриотов Расиюшки фантазия небогатая, из жизни своей убогой страны вынимают примеры.« ответить
верзилов-дебил, тебя мать-алкашка родила и в детдом сдала. Ты сам нам по-пьяни рассказывал. А сюда в Латвию ты из Укропии сбежал. Здесь состоишь на учёте в психушке, сам справкой хвалился. Мы тебя, дурачка убогого, в голову не берём, все видят, что ты психбольной.« ответить
так у твоих родителей дебилов тоже богатая фантазия))родить ушлепка и сдать в детский дом))« ответить
Иди сперму с вышиванки застирай,ушлёпок.« ответить
Так,если ты знаешь этого ушлёпка,почему он ещё не под капеницей,не можешь сам-дай другим,проведём беседу так сказать?« ответить