Трамп отверг приписываемые ему слова о странах из «задницы мира»(2)

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Виталий Вавилкин
18:15 12.01.2018
В мире / Сша

Президент США Дональд Трамп заявил, что не произносил приписываемые ему слова о «странах из задницы мира» (shithole countries) на встрече с сенаторами в Белом доме, где обсуждались судьбы детей незаконных мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.

По мнению американского лидера, все это является выдумками демократов.

 

«Моя риторика на встрече по детям-мигрантам была жесткой, но такие выражения я не использовал», — подчеркнул глава государства на своей странице в Twitter.

 

Отметим, что о резких выражениях, которые президент употребил на встрече с сенаторами, сообщили сразу несколько крупных агентств и изданий, в том числе Reuters и The New York Times. По данным СМИ, Трамп спросил у сенаторов, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны «задницей мира» (или буквально — «сраными дырами»).

 

Глава государства также добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия. Издание The Washington Post писало, что Трамп также не против иммигрантов из стран Юго-Восточной Азии — эти государства, по его словам, помогают экономике США.

 

Согласно рассказам журналистов, отдельно Трамп прошелся по гаитянам. Он заявил, что у США с Гаити не должно быть никаких сделок. «Зачем нам нужно еще больше гаитян? Просто выкиньте их», — цитировал президента источник The Washington Post.

 

Сам Трамп подобные заявления также отверг. «Никогда не говорил ничего обидного в отношении гаитян, кроме того, что это, очевидно, очень бедная и проблемная страна. Никогда не произносил «выкиньте их». Это все придумали демократы. У меня прекрасные отношения с гаитянами», — заявил президент.

 

В своем последнем твите глава государства добавил, что в будущем ему, возможно, следовало бы записывать все встречи. «К сожалению, никакого доверия», — посетовал Трамп.

 

Отметим, что слова Трампа про страны из «задницы мира» дошли до Организации Объединенных Наций (ООН). В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что пока не располагают подтверждением этой информации, но считают подобные заявления «шокирующими и постыдными».

 

«Нет другого слова, чтобы охарактеризовать это заявление, кроме как расистское. Вы не можете называть целые страны и континенты сраными дырами, потому что их население не белое и поэтому не приветствуется вами», — заявил пресс-секретарь управления Руперт Колвилл, подчеркнув, что это не вопрос вульгарности языка, а потворство расизму и ксенофобии.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 18:54 12:01:2018

atbalstu 100%

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На вертолёте... 20:10 12:01:2018

Они так думают, а он высказал. Вот и вся разница...

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)