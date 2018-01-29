Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что жертв серии терактов в Париже, произошедших в ноябре 2015 года, было бы меньше, если бы простые граждане Франции имели право носить оружие.

Такое заявление он сделал в интервью с британским телеканалом ITV. Отвечая на встречный комментарий ведущего о том, что в Штатах за последние два года произошло сразу несколько массовых расстрелов, Трамп придумал оправдание: в случае запрета на оружие у преступников «были бы бомбы, много бомб».

«Посмотрите на Париж, где существует очень строгий контроль над оборотом оружия, посмотрите на ужасную бойню, которая была устроена на улицах, в кафе, как много людей было убито. Эти люди ходили с оружием и в течение продолжительного времени один за одним убили сотни людей и ранили их. Оружие было только у плохих парней. Если кто-нибудь с оружием оказался бы на месте, когда они вошли туда, то пули могли бы полететь в другую сторону, у вас не было бы сотен убитых», — сказал американский президент (цитата по ТАСС).

После этого ведущий британского телеканала завел тему о бойне, которая произошла в Лас-Вегасе, где 64-летний американец Стивен Пэддок в разгар фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest открыл стрельбу по людям из автоматического оружия, убив около 60 человек и ранив более 500. Трамп подчеркнул, что данный инцидент не поколебал его веры во вторую поправку (эта поправка Конституции США с 1791 года гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия).

«У нас есть контроль над оборотом оружия, этот человек был болен и это большая проблема. Если бы у него не было оружия, у него были бы бомбы, у него было бы 55 бомб или что-нибудь еще. Я верю во вторую поправку. Она нужна для безопасности», — подчеркнул американский президент.

Отметим, что в Соединенных Штатах с 2016 года произошло как минимум три крупных бойни, в которых злоумышленники использовали огнестрельное оружие. После каждого инцидента в стране вспыхивала ожесточенная дискуссия о необходимости запрета на ношение оружия, однако подобные разговоры в США по традиции быстро затухают. Противники второй поправки считают, что виной тому — оружейное лобби, которое имеет большой контроль над законодательными инициативами.

Массовый расстрел людей в Лас-Вегасе произошел в октябре прошлого года. Полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили в номере отеля, откуда велась стрельба, по меньшей мере 10 единиц огнестрельного оружия. Убийца свел счеты с жизнью еще до приезда сотрудников правоохранительных органов. Причины произошедшего не ясны до сих пор, никакой связи Пэддока с террористами американские спецслужбы не нашли.

Спустя месяц после этого инцидента в небольшом городке Сазерленд-Спрингс на юге штата Техас злоумышленник открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви. В результате стрельбы погибли 27 человек, около 30 пострадали. Виновник произошедшего, местный житель Девин Келли, не имел права на владение стрелковым оружием из-за психического расстройства, но каким-то образом смог его приобрести, при этом пройдя все необходимые проверки.

До бойни в Лас-Вегасе самым кровопролитным массовым расстрелом считалась бойня в Орландо, где американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 посетителей ночного клуба Pulse, еще 53 получили ранения. Сам Матин был застрелен полицией, а инцидент признали терактом.