Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку идеи разрешить учителям школ носить оружие, а также отменить правила, согласно которым ношение оружия близ школ запрещается.

Трамп сделал это заявление в Белом доме, во время конференции, посвященной насилию с применением огнестрельного оружия, с участием преподавателей и учеников из школы имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек.

Президент поддержал эту идею на фоне все более громогласных требований школьников и учителей, переживших стрельбу в школе во Флориде, чтобы власти сделали все возможное для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Дональд Трамп также поддержал предложение ужесточить систему проверок желающих приобрести огнестрельное оружие.

Стрельба в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу «Сэнди-Хук» в 2012 году погибли 26 человек.

Обвиняемый в массовом убийстве — 19-летний Николас Круз — спустя час был задержан и полностью признал вину.