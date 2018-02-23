Трамп предложил вооружить школьных учителей(3)

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Владимир Бучельников
16:57 23.02.2018
В мире / Политика

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку идеи разрешить учителям школ носить оружие, а также отменить правила, согласно которым ношение оружия близ школ запрещается.

Трамп сделал это заявление в Белом доме, во время конференции, посвященной насилию с применением огнестрельного оружия, с участием преподавателей и учеников из школы имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек.

 

Президент поддержал эту идею на фоне все более громогласных требований школьников и учителей, переживших стрельбу в школе во Флориде, чтобы власти сделали все возможное для предотвращения подобных трагедий в будущем.

 

Дональд Трамп также поддержал предложение ужесточить систему проверок желающих приобрести огнестрельное оружие.

 

Стрельба в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу «Сэнди-Хук» в 2012 году погибли 26 человек.

 

Обвиняемый в массовом убийстве — 19-летний Николас Круз — спустя час был задержан и полностью признал вину.

BBC Russian / Фото
Комментарии (3)
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Profile_default
Похоже , 17:05 23:02:2018

в Америке тоже История Успеха.))))

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Отличная идея ! 17:20 23:02:2018

Я бы еще предложил раздать детям бесплатное автоматическое оружие и осколочные гранаты, разумеется, в целях самозащиты !
Будет весело !

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СМЕРШ 17:39 23:02:2018

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Два человека получили ранения в результате стрельбы на территории Юго-восточного университета в американском штате Луизиана.

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Мнение
1-shvedov-col15
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