Трамп сделал это заявление в Белом доме, во время конференции, посвященной насилию с применением огнестрельного оружия, с участием преподавателей и учеников из школы имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек.
Президент поддержал эту идею на фоне все более громогласных требований школьников и учителей, переживших стрельбу в школе во Флориде, чтобы власти сделали все возможное для предотвращения подобных трагедий в будущем.
Дональд Трамп также поддержал предложение ужесточить систему проверок желающих приобрести огнестрельное оружие.
Стрельба в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу «Сэнди-Хук» в 2012 году погибли 26 человек.
Обвиняемый в массовом убийстве — 19-летний Николас Круз — спустя час был задержан и полностью признал вину.
в Америке тоже История Успеха.))))« ответить
Я бы еще предложил раздать детям бесплатное автоматическое оружие и осколочные гранаты, разумеется, в целях самозащиты !« ответить
Будет весело !
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Два человека получили ранения в результате стрельбы на территории Юго-восточного университета в американском штате Луизиана.« ответить