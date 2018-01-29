Президент США Дональд Трамп поставил перед собой и всей Америкой задачу укрепить позиции доллара в мире. Он желает видеть американскую валюту сильной. А пока курс доллара по отношению к ведущим мировым валютам падает: с 2017 года индекс USDX опустился более чем на 10 процентов.

Объективные предпосылки для укрепления доллара сегодня созданы, уверен Дональд Трамп. По его словам, американская валюта должна укрепляться в связи с позитивной ситуацией в экономике США. «Доллар будет сильнее и сильнее. Я хочу, чтобы он был сильным», — подчеркнул президент.

Впрочем, согласованной позиции по этому вопросу у экономических властей США, похоже, нет. Глава американского Минфина Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сказал, что слабый доллар выгоден экономике страны.

«Очевидно, что ослабление доллара хорошо для нас, поскольку благоприятствует торговле», — подчеркнул министр. И добавил, что краткосрочная динамика национальной валюты не вызывает у него опасений.

Другое дело — долгосрочные перспективы. Здесь Мнучин солидарен со своим президентом. «Сила доллара — отражение силы американской экономики и того факта, что он был, есть и будет резервной валютой номер один», — отметил глава Минфина.

Однако хозяин Белого дома убежден в том, что сильный доллар нужен Америке уже сегодня, и потому требует принятия срочных мер. Во многом именно этим продиктовано его решение поставить во главе Федеральной резервной системы (ФРС) своего человека — Джерома Пауэлла.

В послужном списке протеже Трампа — работа в коммерческих банках и в Минфине в качестве замминистра. С 2012 года Пауэлл входит в совет управляющих ФРС. 24 января сенат утвердил его назначение, и в феврале он приступит к исполнению обязанностей глава ФРС.

Доллару «прописали слабительное» в 2007 году. Тогдашний глава ФРС Бен Бернанке в качестве антикризисной меры поддержки экономики приступил к политике «количественного смягчения», постепенно понижая процентную ставку, от которой во многом и зависит курс национальной валюты.

В декабре 2008-го ставка снизилась до 0,25 процента и сохраняла такое рекордно низкое значение семь лет. Игру на повышение начала Джанет Йеллен, возглавившая ФРС в 2014 году. С ее подачи в декабре 2015-го ставку повысили до 0,5 процента, спустя год — до 0,75 процента, весной 2017-го — до 1 процента, а летом — до 1,25 процента.

Против дальнейшего повышения Йеллен возражала, считая, что это может спровоцировать экономический кризис. Пауэлл таких рисков не видит. Поэтому принципиальные решения, от которых зависит курс доллара, могут быть приняты достаточно быстро.

У экспертов нет единого мнения о том, навредит или нет американской экономике предстоящее усиление доллара. Более того, они усматривают противоречия между словами и делами президента США.

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков напомнил, что в целом политику Трампа называют проинфляционной. И слабый доллар будет полезен, когда американские компании начнут возвращать производственные мощности на территорию США.

«Президенты, как показывает практика, не очень разбираются в этих вопросах. На самом деле сильный доллар не выгоден США, поскольку конкурентоспособность американских товаров и услуг снизится», — отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Михаил Портной.

С другой стороны, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб убежден, что экономика США получила все преференции от слабого доллара, и эта страница истории может быть перевернута.

«Финансовые власти Америки постараются укрепить национальную валюту. Только сильный доллар сможет восстановить свои позиции в международных расчетах и в качестве мировой резервной валюты», — сказал эксперт.

Кроме того, между мировыми ценами на нефть и динамикой доллара традиционно существует обратная корреляция. Это связано с тем, что сырье покупают и продают в основном за американскую валюту, соответственно, при ослаблении доллара баррель дорожает, при усилении — дешевеет.

Поэтому установка Трампа на укрепление доллара рано или поздно отразится на стоимости черного золота. Однако произойдет это не сразу, говорит Твердохлеб. Повышение ставки ФРС даст эффект в течение полутора-двух месяцев.

Игорь Наумов