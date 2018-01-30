Доллар пока ещё остаётся важнейшей мировой валютой, однако сейчас он слабнет, сообщает Manager Magazin. При этом чиновники США могут уверять, что падение курса доллара пойдёт на пользу американскому экспорту, однако в долгосрочной перспективе это подрывает доверие к экономике государства и его кредитоспособности.

В последние годы казалось, что у США нет больших проблем с тем, чтобы поддерживать ведущую роль в мировой экономике, пишет колумнист Manager Magazin Хенрик Мюллер. Однако сейчас ситуация меняется. Доллар падает.

Со дня вступления Дональда Трампа в должность американского президента доллар потерял относительно евро 18%. Администрация президента реагирует «безрассудно и противоречиво», утверждает автор статьи. Министр финансов США в Давосе способствовал впечатлению, будто слабый доллар — в интересах Вашингтона, потому что американский экспорт из-за этого становится дешевле. Однако американское правительство всегда настаивало на необходимости сильного доллара, потому что от него зависит статус мировой валюты.

В то же время Дональд Трамп, также находясь в Давосе, опроверг слова своего министра заявлением, что желает видеть «сильный доллар» и что американская валюта крепнет и крепнет — «фейковые новости, если учитывать реальные данные», подчёркивает издание. Автор статьи с интересом ожидает, как скажется на курсе доллара решение американского Центробанка по процентной ставке и первое для Трампа обращение к нации — оба этих события должны произойти в среду.

По мнению колумниста Manager Magazin, укрепление евро — нормальная реакция. Зона евро и другие государства улучшили своё экономическое положение, и это говорит в пользу повышения процентных ставок и за пределами США. Соответственно, и другие валюты должны укрепиться относительно доллара, поясняет автор.

Однако политическая шумиха вокруг всего этого носит несколько авантюрный характер, отмечает Хенрик Мюллер. Как правило, правительства не участвуют в вопросах об изменении курса валют, потому что их заявления сеют лишнюю тревогу. Постоянные колебания валют — яд для процветания реальной экономики, уверяет издание.

Если США заставят всех думать, что они находятся в состоянии торговой войны и больше не хотят оставаться пассивными, а собираются отправить свои силы на защиту интересов страны — а примерно об этом заявил в Давосе министр экономики США, — это можно понять как объявление войны, настаивает Manager Magazin. В этом случае речь может пойти уже не только о таможенных пошлинах, которые на прошлой неделе ввели США, но и о валюте.

При этом Хенрик Мюллер вспоминает 1930-е годы, когда экономики крупных государств погрязли в торговой войне. Результаты были катастрофическими и вылились в Великую депрессию. Именно США — чтобы подобное не повторилось — после войны создали дееспособную международную систему урегулирования. С тех пор торговые конфликты стали решаться в рамках Генерального соглашения по таможенным тарифам и торговле, а позднее — через ВТО. За валютные отношения стал отвечать Мировой валютный фонд, а после — G7 и G20, напоминает издание.

Однако сейчас в Вашингтоне действует правительство, которое видит в этой международной системе бремя, а не преимущество, настаивает автор статьи. Если США обещают своей стране кратковременные торговые прибыли за счёт слабой валюты, в долгосрочной перспективе они рискуют потерять свой высокий кредитный рейтинг.

Для США на кону многое: американские жизненные стандарты, финансовое обеспечение бюджета, в особенности — огромного военного бюджета. Всё это зависит от того, насколько успешно Вашингтон сможет занимать деньги у всего остального мира, причём на своих собственных условиях, поясняет Хенрик Мюллер. Без сильного доллара, обладающего авторитетом глобальной валюты на мировом уровне, США не смогут восполнить «хронический внешнеэкономический дефицит», уверяет он.

Как сообщается в статье, сравнительные курсы валют, например доллара и евро, — один из основных показателей жизнеспособности соответствующих экономик. Сильная валюта даёт уверенность в производительности экономики и доверие к действующим в этой сфере институтам. Если падение доллара продолжится, это ослабит вотум доверия к американской экономике.

Между тем укрепление евро говорит не только об улучшении экономического положения в Европе, но и о том, что напряжённость и опасность распада еврозоны сейчас снизились. К тому же правительства Франции и Германии, по-видимому, сблизились в том, что касается реформ, хотя эта тема ещё будет обсуждаться в марте на фоне выборов в Италии. Чем всё это кончится, пока сказать сложно, но ясно, что времена предстоят неспокойные, уверяет колумнист Manager Magazin: хотя доллар пока по-прежнему остаётся важнейшей мировой валютой, Трамп и его команда могут потерять те огромные преимущества, которыми сейчас располагает американская экономика.