Трамп: США не нужны мигранты из «сраных дыр»

«Почему мы принимаем всех этих людей из сраных дыр? Зачем нам выходцы из Гаити или стран Африки? США должны принимать людей из стран вроде Норвегии, — заявил президент. — Зачем нам больше гаитян? Уберите их!»
Источники газеты The Washington Post утверждают, что заявление президента вызвало презрение как у представителей Демократической партии, так и у части республиканцев. Издание уточняет, что это высказывание подольет масла в огонь двухпартийных дискуссий о проблеме миграции, которые должны пройти в Конгрессе в ближайшее время.
7 ноября Трамп пригрозил отменить лотерею, в которой разыгрывается вид на жительство в США (green card). «Террорист (уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший теракт в Нью-Йорке 31 октября 2017 года) приехал в нашу страну с помощью системы «Лотерейная программа визового разнообразия». Я хочу систему, основанную на достоинствах. Больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать ГОРАЗДО сильнее (и умнее)», — написал Трамп в своем Twitter.
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