Президент США Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии и назвал «позором» действия Москвы и Тегерана в этой стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Американскому лидеру задали вопрос относительно происходящего в последнее время в сирийской Восточной Гуте. «Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с [жителями Восточной Гуты] в последнее время, — это позор», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

Также президент США назвал единственной целью пребывания американских войск в Сирии разгром террористов «Исламского государства». «Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой. У нас нет других причин», — указал Трамп.

Ранее США возложили ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. В Кремле в ответ заявили о беспочвенности подобных обвинений.

Напомним, что в начале февраля американская авиация и артиллерия уничтожили колонну «вагнеровцев». По разным данным, погибло от нескольких до нескольких сотен российских военных.