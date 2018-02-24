Американскому лидеру задали вопрос относительно происходящего в последнее время в сирийской Восточной Гуте. «Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с [жителями Восточной Гуты] в последнее время, — это позор», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.
Также президент США назвал единственной целью пребывания американских войск в Сирии разгром террористов «Исламского государства». «Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой. У нас нет других причин», — указал Трамп.
Ранее США возложили ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. В Кремле в ответ заявили о беспочвенности подобных обвинений.
Напомним, что в начале февраля американская авиация и артиллерия уничтожили колонну «вагнеровцев». По разным данным, погибло от нескольких до нескольких сотен российских военных.
Какое убийство? Уничтожение ихтамнетов и вывсёврётей приравнивается к санитарной дезинфекции.« ответить
ПРИДУРОК! Читаешь только название статьи?!« ответить
На суше , на воде и в вoздухе!!! Убивать, убивать и ещё раз убивать американских собак!« ответить
P.S. Идеальный вариант – очищающий ядерный ОГОНЬ: результат - минус 200-300 миллионов пиндосов !!!
Окурок верзилов, глист навозный, сиди тихо в своей дизентерийной жиже, пока тебя в даугаву не слили.« ответить
трамп молодец ,что нанес удар по этим пуйловским уродам гопникам« ответить
мочить в сортирах этих вонючих вояк из рашки .америка впереди всех ! пу т лерасты чмори гнутые и алкаши« ответить
ответ ин-не- Да какая разница кому ж..у вам лизать. Были рашки теперь янки. А где же мы-латвийцы?« ответить
Спасибо США за очищения мира от Российской мрази в Сирии .. По больше бы...« ответить
Душе устроили праздник.. Красавчики.. А можно побольше биомусора России уничтожать????порадуемся все в месте..« ответить
А что ты забыл в Сирии? Российские войска там находятся по приглашению правительства Сирии. А тебя кто пригласил? ИГИЛ?« ответить
Россию в Украину тоже никто не приглашал, оттяпала Крым под фальшивым предлогом, развязала войну на Донбассе.« ответить
НО зае ... ли вы уже всех со своей Украиной.« ответить
Ну почему поклонники Америки такие тупыыыыые ?!
А России на Украине и нет. Про Крым хохлам вообще больше не стоит даже заикаться...« ответить
Она, как тот мавр -мавр сделал свое дело, мавр может уйти.)))« ответить
Увы и ах , в большой политике нет друзей, есть только интересы.
верзилов-урод, сваливай в свой Хохлостан защищать родину, а то здесь прячешься, быдло.« ответить
"убив сотни русских"« ответить
Сказано пять, причём туристов непонятной нацпринадлежности, а не россиян. Машка врать не станет.
То , что там произошло не имеет к войне отношения. Это чистый бизнес. А убито не более 30 человек.Есть раненые. Возможно убитых 13 человек . Но уж никак не сотни.« ответить
Ну, ты же не думаешь, что Россия тратит огромные средства на войну в Сирии из-за чего-то иного, окромя своих интересов? В первую очередь, бизнес-интересов. Те же наёмники, что и вагнеровцы.« ответить
Назови хоть одну страну , которая воюет просто так , без своего интереса.« ответить
Пожалуйста. Прибалты в зарубежных миссиях.« ответить
по непонятным причинам« ответить
Пора уже. Сколько можно ждать?« ответить
"Сколько можно ждать"« ответить
Это из серии, что доллар вот-вот обвалится. Сбивают пока только космонавтов.
верзилов -ты урод без рода и племени. Алкашка мать тебя в детдом сдала, у тебя кроме вшей и блох, никого нет. Тебе 50 лет, а ума нет, и уже не будет. У тебя даже нет чувства патриотизма и чувства родины, значит ты биомусор, который бесполезен обществу, тебя только в утиль сдать можно.« ответить
да мочат рашкастанцев в сирии и правильно делают .их там нет ,ка4 пуйло всегда говорит ,а оказывается сотни трупов рашка соаных вояк« ответить
дуркаинское тупорылое однообразное гастербайтерское дерьмо нашло себе применение и смысл жизни« ответить
трамп молодец .показал этим пу т лерастам и дал жару ,что 100 цинков приволокли в кремль« ответить
два мудачка бендеровца возбудились,а кажется что комментаторов десяток, успокойтесь курвы все у вас впереди ущербные« ответить
я держу хвост бодро и всегда даю под хвост . всех пу т лерастов жду = обслужу« ответить