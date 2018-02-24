Трамп, убив сотни русских, назвал позором действия России в Сирии(45)

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Владимир Бучельников
11:23 24.02.2018
В мире / Война

Президент США Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии и назвал «позором» действия Москвы и Тегерана в этой стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Американскому лидеру задали вопрос относительно происходящего в последнее время в сирийской Восточной Гуте. «Скажу, что содеянное недавно Россией, Ираном и Сирией является гуманитарным позором. То, что эти три страны сотворили с [жителями Восточной Гуты] в последнее время, — это позор», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

 

Также президент США назвал единственной целью пребывания американских войск в Сирии разгром террористов «Исламского государства». «Мы там по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой. У нас нет других причин», — указал Трамп.

 

Ранее США возложили ответственность за «всплеск насилия» в Восточной Гуте на власти Сирии и России. В Кремле в ответ заявили о беспочвенности подобных обвинений.

 

Напомним, что в начале февраля американская авиация и артиллерия уничтожили колонну «вагнеровцев». По разным данным, погибло от нескольких до нескольких сотен российских военных. 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (45)
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П у т и н 12:13 24:02:2018

Какое убийство? Уничтожение ихтамнетов и вывсёврётей приравнивается к санитарной дезинфекции.

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to П у т и н 12:13 24:02:2018 12:24 24:02:2018

ПРИДУРОК! Читаешь только название статьи?!

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СМЕРШ 12:27 24:02:2018

На суше , на воде и в вoздухе!!! Убивать, убивать и ещё раз убивать американских собак!
P.S. Идеальный вариант – очищающий ядерный ОГОНЬ: результат - минус 200-300 миллионов пиндосов !!!

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быдлу под ником Путин 12:45 24:02:2018

Окурок верзилов, глист навозный, сиди тихо в своей дизентерийной жиже, пока тебя в даугаву не слили.

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СМЕРШ 14:07 24:02:2018

трамп молодец ,что нанес удар по этим пуйловским уродам гопникам

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ин-на 14:09 24:02:2018

мочить в сортирах этих вонючих вояк из рашки .америка впереди всех ! пу т лерасты чмори гнутые и алкаши

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ha 17:06 24:02:2018

ответ ин-не- Да какая разница кому ж..у вам лизать. Были рашки теперь янки. А где же мы-латвийцы?

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Ваня 19:23 24:02:2018

Спасибо США за очищения мира от Российской мрази в Сирии .. По больше бы...

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Ваня 19:28 24:02:2018

Душе устроили праздник.. Красавчики.. А можно побольше биомусора России уничтожать????порадуемся все в месте..

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Трампик, а Трампик! 12:19 24:02:2018

А что ты забыл в Сирии? Российские войска там находятся по приглашению правительства Сирии. А тебя кто пригласил? ИГИЛ?

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Ну так.. 12:34 24:02:2018

Россию в Украину тоже никто не приглашал, оттяпала Крым под фальшивым предлогом, развязала войну на Донбассе.

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Прости за мой хранцузский, 12:37 24:02:2018

НО зае ... ли вы уже всех со своей Украиной.
Ну почему поклонники Америки такие тупыыыыые ?!

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I.D. 12:38 24:02:2018

А России на Украине и нет. Про Крым хохлам вообще больше не стоит даже заикаться...

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Украина это отработанный материал !!! 12:50 24:02:2018

Она, как тот мавр -мавр сделал свое дело, мавр может уйти.)))
Увы и ах , в большой политике нет друзей, есть только интересы.

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биомусору- Ну так 12:51 24:02:2018

верзилов-урод, сваливай в свой Хохлостан защищать родину, а то здесь прячешься, быдло.

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Саня 12:20 24:02:2018

"убив сотни русских"
Сказано пять, причём туристов непонятной нацпринадлежности, а не россиян. Машка врать не станет.

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I.D. 12:33 24:02:2018

То , что там произошло не имеет к войне отношения. Это чистый бизнес. А убито не более 30 человек.Есть раненые. Возможно убитых 13 человек . Но уж никак не сотни.

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Саня 13:44 24:02:2018

Ну, ты же не думаешь, что Россия тратит огромные средства на войну в Сирии из-за чего-то иного, окромя своих интересов? В первую очередь, бизнес-интересов. Те же наёмники, что и вагнеровцы.

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I.D. 13:51 24:02:2018

Назови хоть одну страну , которая воюет просто так , без своего интереса.

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Саня 14:17 24:02:2018

Пожалуйста. Прибалты в зарубежных миссиях.

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скоро начнут падать пиндовские самолеты 12:49 24:02:2018

по непонятным причинам

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Дык 12:54 24:02:2018

Пора уже. Сколько можно ждать?

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Саня 12:56 24:02:2018

"Сколько можно ждать"
Это из серии, что доллар вот-вот обвалится. Сбивают пока только космонавтов.

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быдлу сане 13:19 24:02:2018

верзилов -ты урод без рода и племени. Алкашка мать тебя в детдом сдала, у тебя кроме вшей и блох, никого нет. Тебе 50 лет, а ума нет, и уже не будет. У тебя даже нет чувства патриотизма и чувства родины, значит ты биомусор, который бесполезен обществу, тебя только в утиль сдать можно.

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СМЕРШ 14:12 24:02:2018

да мочат рашкастанцев в сирии и правильно делают .их там нет ,ка4 пуйло всегда говорит ,а оказывается сотни трупов рашка соаных вояк

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сельпо руллез 13:00 24:02:2018

дуркаинское тупорылое однообразное гастербайтерское дерьмо нашло себе применение и смысл жизни

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народ латвии 14:13 24:02:2018

трамп молодец .показал этим пу т лерастам и дал жару ,что 100 цинков приволокли в кремль

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сергей 15:07 24:02:2018

два мудачка бендеровца возбудились,а кажется что комментаторов десяток, успокойтесь курвы все у вас впереди ущербные

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сергей 15:51 24:02:2018

я держу хвост бодро и всегда даю под хвост . всех пу т лерастов жду = обслужу

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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