Трамп увеличит оборонный бюджет США(1)

Лента новостей
Британский министр обороны раскрыл план России «Реал» идет на крупную сделку Двух мужчин, поженившихся в Копенгагене, оштрафуют МВД Украины потеряло 2,8 миллиона долларов Выборы в Чехии: переизбран действующий президент Земан Детали нового сезона «Игры престолов» Олимпийские запреты освежат сборную России Дело неграждан: Балтия не собирается выполнять требования ЕС Россия готовит нападение на Латвию. И где?!
Eще в разделе
Британский министр обороны раскрыл план России Выборы в Чехии: переизбран действующий президент Земан Дело неграждан: Балтия не собирается выполнять требования ЕС Россия готовит нападение на Латвию. И где?! Остановить Путина сможет только предательство
Владимир Бучельников
13:45 27.01.2018
В мире / Политика

В феврале президент США Дональд Трамп предложит Конгрессу проект оборонного бюджета страны на 2019 год, в рамках которого планируется увеличить траты на оборону на 13 процентов по сравнению с прошлым годом — до 716 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Выделенные деньги пойдут в том числе на военные операции и поддержание ядерного арсенала Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп рассчитывает увеличить финансирование Пентагона в следующем году на семь процентов по сравнению с 2018 годом.

 

Издание отмечает, что идея внести изменения в военный бюджет принадлежит министру обороны Джеймсу Мэттису. Он выступает за переориентацию армии на «сдерживание» военной угрозы и на «возможную борьбу с такими державами, как Китай и Россия».

 

Оборонный аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан назвал возможное увеличение американского оборонного бюджета «большим событием» для США. «Это большой скачок в области обороны страны. Такой шаг может означать, что администрация Трампа вкладывает ресурсы в нынешнюю чрезмерно агрессивную стратегию обороны Соединенных Штатов», — сказал он.

 

В министерстве обороны и Белом доме не стали комментировать информацию о возможном предложении Трампа.

 

В середине ноября прошлого года нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2018 год. В него была включена статья о «сдерживании» России и Европы, на которую планирует потратить 4,6 миллиарда долларов. В частности, деньги пойдут на укрепление союзников по НАТО и усиление военного потенциала американцев на территории Евросоюза. На оказание военной помощи Украине дополнительно выделят 350 миллионов. Финансирование Пентагона в 2018 году составит 700 миллиардов. Численность армии США и зарплаты военных также будут увеличены. 13 декабря Трамп подписал документ.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 16:32 27:01:2018

Tramps malacis, 100℅ atbalstu!

« ответить

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (38)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV