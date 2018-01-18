Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес России(6)

Лента новостей
Украина узаконила войну с Россией Cert.lv: кибератаки на СЭЗ и агентство ЛЕТА могли быть заказными Безобидное гавканье Латвии на Путина Дима Зицер: «Оценивая детей, мы убиваем в них интерес» 2018 год богат на трудности для ЕС Walt Disney Studios поделились сюжетом «Соло: Звёздные войны. Истории» Стартует фестиваль «Сандэнс» Больные десна ведут к раку Эмбер Роуз решилась на операцию по уменьшению груди
Eще в разделе
Украина узаконила войну с Россией 2018 год богат на трудности для ЕС Россия нападет на ЕС? Какие ваши доказательства? Ядерные ракеты США угрожают России и Китаю Священник РПЦ Грозовский получил 14 лет за педофилию
Владимир Бучельников
04:53 18.01.2018
В мире / Политика

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в поддержке Северной Кореи. Об этом он заявил во время интервью агентству Reuters.

«Россия вообще не помогает нам с Северной Кореей. Вся помощь от Китая растаптывается действиями Москвы, — заявил он, комментируя решение Совета Безопасности ООН наложить очередные санкции на Пхеньян. — Россия, похоже, занимает оставленные китайцами позиции».

 

30 декабря, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские суда поставляли нефть и нефтепродукты в Северную Корею. При этом один из собеседников агентства подчеркнул, что доказательств причастности Москвы к данным поставкам нет. На Смоленской площади ответили, что Россия полностью соблюдает санкционный режим, и напомнили о существующих разрешительных квотах на поставки топлива в КНДР.

 

В декабре Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции, приняв подготовленную США резолюцию. Документ получил номер 2397. Он, в частности, вводит дополнительные ограничения на поставки Северной Корее сырой нефти и продуктов переработки, а также требует ото всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов и расширяет торговое эмбарго.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
В.В. ПУТИН 06:51 18:01:2018

Правильно,Дональд!Ругай меня,ругай по больше.
А то,эти дураки догадаются,что ты мой агент.

« ответить
Profile_default
KOZA 07:26 18:01:2018

российские суда поставляли нефть и нефтепродукты в Северную Корею.
---------------------------Давно пора нефтепровод туда провести,да и урана подсыпать им обогащённого.Пусть Кимушка не выпускает яйца амеров из рук.

« ответить
Profile_default
трампу 08:09 18:01:2018

а с чего россия дожна помогать трампу?что,это корея провоцирует америку в мексиканском заливе или на гудзоне?

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 09:13 18:01:2018

Надо оставить Кима в покое, вот и мир воцарится! :)

« ответить
Profile_default
Перец 11:17 18:01:2018

Надо туалетную 00мерику расхуярить вдребезги. Тогда и мир наступит.

« ответить
Profile_default
Перец 11:18 18:01:2018

Надо туалетную 00мерику раскуярить вдребезги. Тогда и мир наступит.

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)