Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в поддержке Северной Кореи. Об этом он заявил во время интервью агентству Reuters.

«Россия вообще не помогает нам с Северной Кореей. Вся помощь от Китая растаптывается действиями Москвы, — заявил он, комментируя решение Совета Безопасности ООН наложить очередные санкции на Пхеньян. — Россия, похоже, занимает оставленные китайцами позиции».

30 декабря, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские суда поставляли нефть и нефтепродукты в Северную Корею. При этом один из собеседников агентства подчеркнул, что доказательств причастности Москвы к данным поставкам нет. На Смоленской площади ответили, что Россия полностью соблюдает санкционный режим, и напомнили о существующих разрешительных квотах на поставки топлива в КНДР.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции, приняв подготовленную США резолюцию. Документ получил номер 2397. Он, в частности, вводит дополнительные ограничения на поставки Северной Корее сырой нефти и продуктов переработки, а также требует ото всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов и расширяет торговое эмбарго.