Трамп: я не уверен, что Израиль хочет мира

«В данный момент я могу сказать, что палестинцы не стремятся заключить мир. И я не совсем уверен, что Израиль стремится к миру. Поэтому нам остается наблюдать, что происходит», — заявил он в интервью израильскому изданию Hayom, опубликованном в воскресенье, 11 февраля.
Одновременно Трамп заявил о «прекрасных» отношениях США и Израиля. Вместе с тем они могут стать еще лучше, если удастся заключить мирное соглашение между израильтянами и палестинцами, добавил американский президент.
При этом он указал, что одной из «очень сложных» тем в мирном процессе является вопрос израильских поселений. Эта проблема «всегда затрудняла достижение мира», поэтому «Израиль должен быть очень осторожным в вопросе поселений», уверен Трамп.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США призналиИерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. Вскоре после этого Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое им решение.
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