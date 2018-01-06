Ограждение протяжённостью три тысячи километров — одно из ключевых предвыборных обещаний главы США.

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса 18 миллиардов долларов на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, завершить большую часть строительства планируется к 2027 году. Выделенные средства будут пущены на создание 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление еще 655 км уже существующих.

Запрос американского лидера вызвал критику со стороны демократов. По словам сенатора Дика Дурбина, Трамп может даже потребовать прекращения работы правительства, только чтобы получить деньги на стену.

Напомним, стена протяжённостью три тысячи километров на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний действующего президента США. Указ о её строительстве он подписал ещё 25 января 2017 года.