Несмотря на то что вся команда Дональда Трампа по нацбезопасности считает, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, сам президент США до сих пор так и не признал факт «российского вмешательства», пишет обозреватель USA Today Курт Барделла. Такое поведение американского лидера походит на госизмену.

Соединённые Штаты подвергаются атакам со стороны России и других зарубежных стран, которые используют американские выборы как возможность подорвать демократию, пишет обозреватель USA Today Курт Барделла, ссылаясь на заявление директора Национальной разведки США Дэна Коутса.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает успешными усилия, предпринятые ею в прошлом, и рассматривает промежуточные выборы 2018 года в США как потенциальную цель для российской операции влияния», — цитирует автор слова главы Нацразведки.

Однако, как отмечается в статье, президент США Дональд Трамп отказывается согласиться с единой точкой зрения его команды по национальной безопасности, и это уже походит на «присоединение к врагам (Соединённых Штатов. — ИноТВ), оказание им помощи и поддержки», то есть на содержание 3-го раздела 3-й статьи Конституции США, где даётся определение государственной измене.

Поскольку Трамп отрицает «российское вмешательство» в выборы 2016 года, то это «придаёт смелости врагам Америки», подстёгивая их продолжать свои атаки против американского демократического процесса, а также делает президента США «добровольным соучастником их усилий по подрыву нашей республики», — уверен автор.

«Главнокомандующий, столкнувшись с доказательствами того, что иностранное государство имеет намерения и предпринимает усилия по манипулированию нашими выборами, даже не поручил своей команде по нацбезопасности противодействовать атаке на наш демократический процесс, которая настолько вопиюща, что и демократы, и республиканцы говорят о ней как о возможном акте войны», — пишет обозреватель USA Today.

Как поясняет автор, Трамп не отдал этого распоряжения, поскольку, поступив таким образом, он признал бы вмешательство со стороны России. А это признание могло бы поставить под вопрос легитимность выборов 2016 года и его президентского правления, кроме того, оно дало бы дополнительный толчок расследованию связей между предвыборным штабом Трампа и Россией. Трамп сознательно избегает всего этого из политических соображений.

«И делает он это в ущерб нашей демократии», — пишет автор.

США, как отмечает издание, опираются на идею о том, что американцы имеют право выбирать тех, кто будет представлять их на государственном посту. Это фундаментальное право организации управления страной ныне оказалось под ударом, а президент США ничего не предпринимает, говорится в статье.

«Хуже того, он даже отрицает, что эта угроза существует. И это тревожное неисполнение своего долга. Это нарушение присяги, которую он поклялся соблюдать. Это предательское поведение и основание для импичмента», — подытоживает обозреватель USA Today Курт Барделла.