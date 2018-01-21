В ходе передачи ведущий спросил Вольфа, содержится ли в его книге информация, которая ранее была неизвестна американцам. На вопрос писатель ответил утвердительно, добавив, однако, что «не может рассказать, о чем именно идет речь». «В этой книге есть кое-что, в чем я абсолютно уверен, но это было настолько провокационно, что окончательных доказательств не нашлось», — сказал Вольф.
Когда ведущий уточнил, идет ли речь о женщине, автор ответил утвердительно. Он также сообщил, что у главы государства в настоящее время якобы роман на стороне.
Как сообщалось 4 января, в книге Майкла Вольфа говорится, что дочь Трампа Иванка имеет президентские амбиции и хочет стать первой женщиной-президентом США.
Вот фарт то какой! Трамп наш парень, не гей и не педафил и даже не ананист!« ответить
АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ КЛИН БЛИНТОН« ответить
В
ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ БЕЛОГО ДОМА,
ДАЛ СВОЕГО СОЛЁНОГО ЕВРЕЙСКОЙ ДЕВОЧКЕ МОНЕ ЛЕВИНСКИ....
И ЧЁ?!