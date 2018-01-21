Трампа заподозрили в измене(2)

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Виталий Вавилкин
12:45 20.01.2018
Lifenews / Светская жизнь

Журналист, автор книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» Майкл Вольф утверждает, что президент США Дональд Трамп изменяет своей супруге Мелании. Такое заявление писатель сделал в эфире одной из программ на Media ITE.

В ходе передачи ведущий спросил Вольфа, содержится ли в его книге информация, которая ранее была неизвестна американцам. На вопрос писатель ответил утвердительно, добавив, однако, что «не может рассказать, о чем именно идет речь». «В этой книге есть кое-что, в чем я абсолютно уверен, но это было настолько провокационно, что окончательных доказательств не нашлось», — сказал Вольф.

 

Когда ведущий уточнил, идет ли речь о женщине, автор ответил утвердительно. Он также сообщил, что у главы государства в настоящее время якобы роман на стороне.

 

Как сообщалось 4 января, в книге Майкла Вольфа говорится, что дочь Трампа Иванка имеет президентские амбиции и хочет стать первой женщиной-президентом США.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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СССР 13:15 20:01:2018

Вот фарт то какой! Трамп наш парень, не гей и не педафил и даже не ананист!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:57 20:01:2018

АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ КЛИН БЛИНТОН
В
ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ БЕЛОГО ДОМА,
ДАЛ СВОЕГО СОЛЁНОГО ЕВРЕЙСКОЙ ДЕВОЧКЕ МОНЕ ЛЕВИНСКИ....
И ЧЁ?!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)