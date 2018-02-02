Трамвай в будущее: куда ведут новые маршруты?

В недавно принятой программе развития Риги на период до 2030 года важное место уделяется трамвайному сообщению. Что логично: он дружествен среде и ходит быстро, ведь пробки ему нипочем.

Самый перспективный маршрут – по ул. Скансте, который в будущем обеспечит трамвайное сообщение с самыми густонаселенными микрорайонами столицы Пурвциемсом и Плявниеки. Сейчас их с центром города связывают только трамвайные пути, которые проходят по ул. Кр. Барона. А по ней курсируют трамваи NN 1, 6 и 11, и этот маршрут уже чрезвычайно загружен. Интервалы движения очень маленькие, и запустить по этой улице еще один маршрут нереально.

Поэтому необходимо создавать альтернативную трамвайную линию из центра города, что позволит в дальнейщем построить ответвления в Пурвциемс и Плявниеки. Линия из Скансте и должна стать такой альтернативой. В центре города она будет иметь соединение с 5-м и 9-м трамваями, которые сейчас ходят на Саркандаугаву.

В более отдаленных планах – пустить трамвай в Зиепниекалнс. Но для этого необходимо произвести масштабную перестройку транспортной инфраструктуры — соединить Ранькя дамбис и Виенибас гатве, оборудовать двухуровневое пересечение Улманя гатве и Виенибас гатве и пр.

Город не отказался и от планов продлить трамвайную линию с Юглы (N 1, 6) до Букулты и Берги, а трамвайную линию из Кенгарагса (N 7, 9) – до Румбулы.

Большие перспективы для развития трамвайного сообщения открывает реализация проекта Rail Baltiс. В него входит реконструкция Центрального железнодорожного вокзала, автовокзала и прилегающих территорий, строительство нового железнодорожного моста через Даугаву, создание мультимодального центра в Торнякалнсе. Это, разумеется, внесет изменения и в структуру движения общественного транспорта. В частности, между железнодорожным вокзалом и аэропортом должно быть организовано быстрое и удобное сообщение, поэтому в перспективе между ними – через развивающий район Марупе – может быть запущен скоростной трамвай.

Идеи протянуть трамвайные линии из столицы на территории других самоуправлений (Кекава, Марупе), хоть и относятся, пожалуй, к отдаленному светлому будущему, все же четко обозначают перспективы развития, ведь Рига является центром притяжения для жителей самоуправлений.