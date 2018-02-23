Трансгендер обвинил Google в унижениях и «превосходстве белых»(1)

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Тим Шевалье. Кадр: CNN / YouTube
Герман Бергер
20:10 22.02.2018
Lifenews / Люди

Бывший инженер Google Тим Шевалье, который идентифицирует себя как трансгендер, обратился в суд Сан-Франциско с иском против компании, сообщает Bloomberg.

Он обвиняет корпорацию в том, что она позволяет унижать сотрудников во внутренней переписке. Шевалье утверждает, что он пытался противостоять этому, после чего его уволили из-за его «политических заявлений против дискриминации, домогательств и превосходства белых», которые Шевалье видел внутри компании.

 

В тот же суд пришел иск против Twitter, добавляет Bloomberg. Самопровозглашенный «белый адвокат», как называет его издание, Джаред Тейлор обвинил соцсеть в цензуре.

 

По словам Тейлора, площадка навсегда заблокировала его и его издание American Renaissance не потому, что содержание аккаунтов кого-то оскорбляет, а из-за «спорных взглядов на расу и иммиграцию». Как полагает Тейлор, Twitter субъективно считает его взгляды расистскими и экстремистскими.

 

В ноябре 2017 года бывший работник завода Tesla в Калифорнии назвал предприятие «рассадником расистcкого поведения». Афроамериканец заявлял, что руководство предприятия регулярно использовали «слово на букву н» (оскорбительное обращение к чернокожему) в отношении него и его чернокожих коллег.

Lenta.ru / Фото
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