Транзит идет по наклонной(5)

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газета Сегодня
17:30 03.01.2018
газета Сегодня / Транзит

Движение вниз стало хроническим, — пишет газета латвийская «СЕГОДНЯ»

Хотя латвийский транзитный бизнес катастрофы на этот год не предвидит, снижение грузооборота продолжится.

 

Обороты снижаются

 

Как объявило руководство Рижского свободного порта, планируемое снижение грузооборота в наступившем году составит 4%. Прогноз грузооборота порта составлен на основе планов, поданных стивидорными компаниями. Как правило, эти цифры оказываются довольно точными, ведь они появляются в результате анализа уже подписанных годовых контрактов. Обычно стороны стараются их соблюдать — неустойки и все такое.

 

Общий грузооборот Рижского свободного порта в этом году прогнозируется в размере 30 млн. тонн. 

 

Правление Рижского свободного порта запланировало бюджет порта в этом году в размере 43 млн. евро. И обещает продолжить реализацию начатых инвестиционных проектов на острове Криеву и Кундзиньсале.

 

Реализация второй очереди строительства инфраструктуры острова Криеву потребует 36,6 млн. евро инвестиций, а окончание разработки проекта и начало строительства путепровода на ул. Твайка — еще 9,1 млн. евро.

 

Грузооборот Рижского порта за 11 месяцев 2017 года составил 31,117 млн. тонн — на 6,7% меньше, чем за тот же период 2016 года.

 

Тревожные новости

 

По грузообороту и числу обслуженных пассажиров Рижский порт — крупнейший в Латвии, и его прогноз на 2018 год можно считать осторожно оптимистическим. На фоне жестких заявлений российской стороны снижение грузооборота лишь на 4% можно было бы назвать успехом. Но пока неизвестно, как планируют свою жизнь другие латвийские порты. Да и из–за рубежа информация приходит все более тревожная.

 

Так, в минувшем декабре стало известно, что Беларусь начала экспорт части своих нефтепродуктов через российские порты, отказавшись от услуг стран Балтии. Сообщается, что белорусский концерн Белнефтехим подписал первый контракт о переправке своей нефтепродукции через российские морские порты. 

Пока речь идет о небольшой партии — 72 тысячи тонн нефтегрузов, но, как известно, полностью перенаправить этот поток через РФ требует Москва. 

Понятно, что отказать такому партнеру Минску будет непросто, даже учитывая тот факт, что при «российском» маршруте Беларусь переплачивает 15–20 долларов за каждую тонну.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (5)
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10 дюймов 17:42 03:01:2018

ША!!!---не делайте мне нервы----у вас усё давно уплыло----сливайте воду!!

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ин-на 17:54 03:01:2018

прибалтийски шасвки идут в опу

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клан сопрано 18:13 03:01:2018

во будет прикол модернизируют порт.построют новую инфракструктуру .вложат кучу бабла.а транзит упадет так что не сможет загрузить старые мощностя даже на треть.

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Russija 18:33 03:01:2018

Галдыши зубы на полку ))))Мать вашу ! Мы вас кормить не будем !

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1234 21:58 03:01:2018

ФАШИСТЯРАМ ТО ПИПЕЦ!!! НЕЗАВИСИМЫЕ ТО ОТ ВСЕГО!!!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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