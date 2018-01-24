Трассу в Сигулде признали подходящей для Олимпийских игр в Швеции(5)

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Герман Бергер
23:00 23.01.2018
Спорт / Спортсмены

Латвийском олимпийскому комитету (ЛОК) необходимо до середины марта подготовить запрошенную Олимпийским комитетом Швеции (ОКШ) информацию для потенциальной заявки на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, после чего пройдет еще одна встреча представителей комитетов.

Представители ОКШ и Стокгольма во вторник, 23 января, посетили Сигулду, чтобы оценить возможности проведения в Латвии олимпийских соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону.

 

После встречи исполнительный директор ОКШ Питер Ренебо заявил, что во время визита стороны обсудили возможное сотрудничество при подаче заявки на проведение в Стокгольме зимних Олимпийских игр в 2026 году.

 

Он признает, что на трассе в Сигулде можно провести все олимпийские соревнования по санному спорту. «Мы думаем, что это может быть возможность, чтобы наладить сотрудничество. Это была только первая встреча. Мы договорились, что будет продвигаться к дальнейшим переговорам», — сказал Ренебо.

 

Президент ЛОК Алдонс Врублевскис сказал, что шведская сторона подготовит анкету, которую латвийская сторона заполнит до середины марта, предоставив всю необходимую информацию.

 

Стокгольм очень серьезно относится к выдвижению своей кандидатуры на организацию зимней Олимпиады 2026 года. В самой Швеции нет санно-бобслейных трасс, а использовать трассу в норвежском Лиллехаммере шведам нельзя. Ранее норвежцы на национальном референдуме проголосовали против проведения Олимпиады у себя в стране. Ближайшая к Стокгольму доступная к ОИ-2026 санно-бобслейная трасса находится в Сигулде.

 

Трасса в Сигулде была построена в период СССР.

rus.delfi / Фото
Комментарии (5)
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Микс 23:09 23:01:2018

А когда Сигулда уже стала Швецией?

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Так 23:24 23:01:2018

В Швеции нет трассы, ближайшая нужного уровня в Латвии, о том и статья..

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Latviešu patriots 23:10 23:01:2018

не забываем что русские её построили, аккупанты хреновы )))

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Надо же! 23:21 23:01:2018

Русские, неужели, а я думал что СССР?

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ыыы 23:26 23:01:2018

СССР, ГДР, СФРЮ. Короче, строили коммунисты.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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