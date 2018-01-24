Латвийском олимпийскому комитету (ЛОК) необходимо до середины марта подготовить запрошенную Олимпийским комитетом Швеции (ОКШ) информацию для потенциальной заявки на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, после чего пройдет еще одна встреча представителей комитетов.

Представители ОКШ и Стокгольма во вторник, 23 января, посетили Сигулду, чтобы оценить возможности проведения в Латвии олимпийских соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону.

После встречи исполнительный директор ОКШ Питер Ренебо заявил, что во время визита стороны обсудили возможное сотрудничество при подаче заявки на проведение в Стокгольме зимних Олимпийских игр в 2026 году.

Он признает, что на трассе в Сигулде можно провести все олимпийские соревнования по санному спорту. «Мы думаем, что это может быть возможность, чтобы наладить сотрудничество. Это была только первая встреча. Мы договорились, что будет продвигаться к дальнейшим переговорам», — сказал Ренебо.

Президент ЛОК Алдонс Врублевскис сказал, что шведская сторона подготовит анкету, которую латвийская сторона заполнит до середины марта, предоставив всю необходимую информацию.

Стокгольм очень серьезно относится к выдвижению своей кандидатуры на организацию зимней Олимпиады 2026 года. В самой Швеции нет санно-бобслейных трасс, а использовать трассу в норвежском Лиллехаммере шведам нельзя. Ранее норвежцы на национальном референдуме проголосовали против проведения Олимпиады у себя в стране. Ближайшая к Стокгольму доступная к ОИ-2026 санно-бобслейная трасса находится в Сигулде.

Трасса в Сигулде была построена в период СССР.