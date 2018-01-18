Требуется няня!

15–летнему Матису срочно нужна наша помощь

Матису Парцансу довелось появиться на свет 19 ноября. Но в том, что день его рождения пришелся на государственные праздники, ничего радостного не было. Из–за того, что был выходной, его маме пришлось несколько часов ждать дежурного врача. Время было упущено…

У Майи с мужем это единственный сын. Долгожданный и желанный. Так случилось, что с рождения он очень болен. Родовая травма перевернула всю жизнь семьи.

Сейчас Матису уже 15 лет. У него тяжелая форма ДЦП. Передвигается мальчик с трудом, не может говорить. С ним постоянно нужно быть рядом, сам он себя обслуживать не умеет.

Это непростая история простой семьи, которая много лет проходит проверку на прочность. Но в которой, без сомнения, живет любовь. Иначе не выдержать все эти трудности, выпавшие на их долю.

Знаете, как бывает? Больно слушать рассказ мамы, а она сама говорит с мокрыми глазами, то и дело старается незаметно вытереть слезы платком и все время извиняется за такую слабость. И старается улыбнуться. «Вообще–то я сильная и хорошо держусь, иначе не выжить, это сейчас на минуту расслабилась…» Но, конечно, хорошо понятно, как ей тяжело…

Семье очень нужна помощь. Чтобы попросить об этом посторонних людей, нужны особенные усилия. Но ради ребенка можно многое сделать, даже переступив через себя.

Перевернутая жизнь

Майя с мужем встретились, когда обоим уже было за 30. И с первого момента поняли, что созданы друг для друга. Когда узнали, что будет ребенок, очень радовались и ждали этого события. Она по профессии операционная сестра высокой квалификации. Поэтому все, что произошло во время родов, может оценить не только с материнской, но и с профессиональной точки зрения.

Тот день, когда сын появился на свет, она запомнила на всю жизнь. Случилось осложнение, ее с кровотечением увезли на скорой в родильное отделение. Не повезло в том, что все произошло в праздничный день, когда не все специалисты на месте. Дежурного врача ждали 4 часа. В итоге кесарево сечение вовремя не сделали. За это время ребенок получил кислородное голодание, и как результат после родов проявилось повреждение мозговой деятельности. И еще много разных негативных последствий.

У Майи, конечно, была мысль добиться, чтобы виновные понесли наказание. Но когда в один день переворачивается жизнь, стоит дилемма — отдать время, силы и деньги сыну или бесконечной борьбе за справедливость, в которой победить нереально. Она как медик очень хорошо это понимает. Сын важнее. Тем более что надо было сохранить свои силы для того, чтобы вытягивать ребенка из тяжелой болезни и обеспечивать ему нормальные условия.

Единственное слово — “мама”

В 8 месяцев Матису поставили диагноз — ДЦП. Выяснилось, что нужно откачивать жидкость из головы, что и сделали в Детской больнице. «После операции врачи сказали, что больше помочь ничем нельзя, время потеряно. Это нужно было сделать сразу, как минимум в месяц», — печально рассказывает Майя.

Единственная надежда была на стволовые клетки. Майя сама нашла информацию про нужную клинику в Новосибирске и отвезла туда сына. Там провели операцию.

А всего с рождения Матис перенес восемь разных операций, в том числе на ногах. Сейчас он может сделать несколько шагов. Но на улице передвигается только в инвалидной коляске. В 15 лет единственное слово, которое он говорит, — это «мама».

Мама возит его в специальную школу, в основном на общественном транспорте. Зимой, в снег и гололед, это очень трудно, и тогда они часто пропускают занятия. Несколько лет назад школа предоставляла им оплаченный автобус, который подъезжал к дому, а потом привозил мальчика обратно. Но потом это прекратилось из–за недостаточного финансирования. А Майе посоветовали обратиться в Рижскую думу. Учитывая, что ребенка она оставить не может, папа много работает, а дедушек и бабушек у них нет, все это очень сложно. Ходить по кабинетам у нее нет возможности. «За 15 лет мы с мужем вместе отдыхали только два раза», — грустно говорит Майя.

Последние четыре года она уже не работает — нет ни сил, ни времени. Таская тяжелую коляску, она надорвала спину. А до этого десять лет они с мужем менялись, дежурили у сына по очереди. Она старалась работать как можно больше, брала суточные дежурства, чтобы были какие–то средства на лечение мальчика. Выбивались из сил, но не жаловались.

Майя вспоминает, как «добрые люди» ей советовали отдать ребенка в спецучреждение, ей даже говорить на эту тему тяжело. «Как можно? Это же наш сын, мы его любим!»

Матиса они покрестили в два года в православном монастыре в Риге. Ему в храме очень нравится, рассматривает иконы и огоньки свечей, успокаивается. А сама Майя крестилась сознательно в 33 года. Просто почувствовала, что православная вера дает ей силы и что–то важное для души.

Матис — очень добрый и сердечный ребенок, совсем не капризный. Он любит мультфильмы и песенки, очень радуется огонькам на елке. Вот такие нехитрые радости. Родители пытались научить его играть на синтезаторе и даже на кокле. Ему трудно концентрироваться, а через музыку появляется усидчивость и интерес к занятиям.

На что нужна помощь

Самостоятельно Матис ничего делать не может, восприятие окружающего мира затруднено, поэтому с ним непросто. Очень сложно найти няню, которая помогала бы присматривать за мальчиком, когда его маме надо выйти в поликлинику, в магазин или по делу в какие–то госучреждения. Да хотя бы просто пройтись по городу, на час отключившись от проблем. Не все няни справляются с такими детьми, не у каждой хватает терпения и сил, не всем можно доверить ребенка, который даже не может говорить. Это очень тяжелая работа и физически, и морально…

Уже два года семье помогает ухаживать за ребенком нянечка Дина, которую Майя называет семейным ангелом — добрая, сердечная. Она приходит раз в неделю, и эта работа оплачивается с помощью проекта фонда ziedot.lv — «Милая нянечка». Таких нянь для работы с тяжелобольными детьми готовят по специальной программе. 32 рабочих часа в месяц (это 1 день в неделю) стоит 256 евро, включая налоги. На весь год семье нужно 3072 евро. И мама сможет раз в неделю вздохнуть спокойнее и сделать какие–то свои дела, не волнуясь за ребенка.

Сейчас у семьи денег на оплату няни нет. Поэтому они просят помощи у людей.

Как помочь

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 90006383 (1,42 евро) работает для Матиса Парцанса до 23 января.

Счет помощи, открытый для Матиса в ziedot.lv — https://www.ziedot.lv/ru/pomoshch-seme-matisa-parcana-2945. Никакие проценты или отчисления с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно банковским перечислением:

Fonds «Ziedot.lv»

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Matīsa Parcīna Ģimenei

Ольга АВДЕВИЧ,

Рита ТРОШКИНА.