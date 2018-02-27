Тренд сезона: платье-комбинация

Минималистская эстетика десятилетия на языке моды читалась как призыв не одеваться, а раздеваться, логично выводя в fashion-авангард дезабилье.
История повторяется — зародившись пару сезонов назад, в 2018-м одержимость платьями на тонких бретелях достигает своего апогея.
Если не так давно стилисты предлагали миксовать их с футболками, сорочками и водолазками, упражняясь в многослойности, то теперь все вернулось к истокам. Платье-комбинация образца весна — лето 2018 вновь самодостаточно, как и в конце XX века.
Носим утрированно лаконичные модели с грубыми ботинками, казаками или босоножками из тонких ремешков, настраиваясь на волну 1990-х под треки Blur и Nirvana.
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