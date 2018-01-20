Тренер Дукурсов заговорил о заговоре против славных латвийских скелетонистов(5)

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Виталий Вавилкин
11:15 20.01.2018
Спорт

У тренера сборной Латвии Дайниса Дукурса на последних этапах Кубка мира возникли подозрения, что кто-то не прочь «подвинуть в сторону» выдающихся латвийских скелетонистов, обвинив их в использовании несоответствующих санных полозьев и тем самым повышая риск их дисквалификации.

С недельным опозданием был аннулирован результат, достигнутый латвийским спортсменом Мартином Дукурсом на предыдущем этапе, в швейцарском Санкт-Морице. Причиной названо несоответствие полозьев скелетона, на котором катался по трассе Мартин, пишет rus.lsm.lv.

 

А в пятницу 19 января латвийской команде пришлось потрудиться, доказывая, что на скелетоне Томаса Дукурса один полоз тоже соответствует нормативам. Отстоять правду удалось, но это было нелегко, говорит тренер. После мужских заездов трое латвийских тренеров все вместе доказывали техническому контролю, что напряжение полоза на скелетоне Томаса отвечает требованиям.

 

«Очень тяжело у нас всё шло. Может, кто-то на нас «наезжает» и хочет что-то у наших найти», — допускает Дукурс-старший. Сейчас, по его словам, скелетонистам нужно ехать домой и готовиться к Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Братья Дукурсы – больше не прежние наивные парни: они теперь снимают все технические доказательства до и после заездов, чтобы у них хранилось видео на случай, если кто-то пожелает доказать некое несоответствие.

 

Если бы Мартин Дукурс с недельным опозданием не оказался дисквалифицирован по итогам Санкцт-Морица (это был предпоследний этап кубка мира), то сегодня он держал бы этот кубок в руках в девятый раз за свою карьеру. Но из-за этого неприятного инцидента он в Кенигзее стал вторым, а Томас – третьим.

В Пхенчхан латвийские скелетонисты отправятся 2 февраля.

 

lsm.lv / Фото
Комментарии (5)
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Андрей 11:25 20:01:2018

Срочно звонить потному канадцкому дяденьке, он поможет стать чемпионом

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Latviešu patriots 11:36 20:01:2018

Pie visa vainīgs Putins,короче,зазвездились дукурсята!!!!

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И, 11:38 20:01:2018

Самое обидное, русские и Путин ни при чём!

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Ya 11:46 20:01:2018

Бог-он все видит.

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СМЕРШ 11:54 20:01:2018

Хлебайте дерьмо по полной, стукачи!!!

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Мнение
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Павел Кириллов
19.01.2018

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