Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку(19)

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Виталий Вавилкин
13:00 18.02.2018
Спорт / Хоккей

Главные тренеры сборных России и США Олег Знарок и Тони Гранато не пожали друг другу руки после матча группового этапа на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Inside The Games.

По информации издания, Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства. «Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — заявил тренер.

 

Перед матчем между командой России и США Федерация хоккея России рассказала, что игрокам запретили послематчевые рукопожатия. Решение связывали с распространившимися на Олимпиаде случаями заболевания норовирусом.

 

17 февраля российские хоккеисты всухую обыграли сборную США в матче группового этапа олимпийского турнира и попали в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 4:0.

 

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (19)
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Саня 13:20 18:02:2018

Не рискнул.
А то мельдоний через рукопожатие передаётся.

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апр 14:15 18:02:2018

Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства. «Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — заявил тренер.
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И это бы.дло - тренер сборной США ?:):):):):) Щегол малолетний, а не тренер. Потому и сухая получилась потому что тренер дол..бо..б :):):):)

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Беспредел !!! 13:23 18:02:2018

" По информации издания, Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства"
Да как он посмел не согласовать с самой АМЕРИКОЙ тактику ведения игры?! ))))))))

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Latviešu patriots 13:26 18:02:2018

Pareizi, nav ko sūda Znarokam roku spiest! Pārāk daudz goda. Tādu krievu rupekli ārpus Krievijas robežām laist nevar!

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giljotina 15:40 18:02:2018

eto tebja suchka drjahlogo iz budki sobachej chto na hutore nikuda ne vipuskatj i k tebe ne podpuskatj i napjsatj nikns suns

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Latviešu patriots 17:20 18:02:2018

Uv es nesmu ubaga krievs! Es esmu istais Latviešu PEDRIOTS, saprotat???

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П у т и н 13:27 18:02:2018

Голенькой дочке Знарка на фотосессиях всё пожимают.

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Тьфу 13:46 18:02:2018

Опять бабье полезло со своими сенсациями из желтой прессы.

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dave 13:47 18:02:2018

твоей маме шмаре тоже негры пожимают всякие места))

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п у т и н у ,сане и прочим скакунам 13:51 18:02:2018

Ну какое Вам,пассивным дело до Знарка и РФ,что русские туристы Вас в подворотне отымели?Думайте лучше о своей бывшей родине,где хохлы поголовно все ездят на новых машинах,а пенсионеры отдыхают на Мальдивах.Что сборные вашей родины,откуда припёрлись ваши мамы в поисках лучшей доли собрали всё золото ,или сборная новой родины вошла в тройку призёров,нет,так закройте свои помойки.

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Ха 14:28 18:02:2018

У ваты пригорело, их "держава где-то в середине второго десятка, без мельдония никакие.:)

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to xa 15:06 18:02:2018

Ну,а в какой ж..пе твоя держава на олимпиаде и в жизни,ответишь?

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22 16:09 18:02:2018

На каком месте там лаптия? А кто это?

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Мы знакм правду 16:31 18:02:2018

Просто всех лучших оболгали. Что б все золото опять Россия не забрала. Ссат-значит уважают. Отлично.
Скакать, ссыклявые!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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