Главные тренеры сборных России и США Олег Знарок и Тони Гранато не пожали друг другу руки после матча группового этапа на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Inside The Games.

По информации издания, Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства. «Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — заявил тренер.

Перед матчем между командой России и США Федерация хоккея России рассказала, что игрокам запретили послематчевые рукопожатия. Решение связывали с распространившимися на Олимпиаде случаями заболевания норовирусом.

17 февраля российские хоккеисты всухую обыграли сборную США в матче группового этапа олимпийского турнира и попали в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.