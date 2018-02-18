По информации издания, Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства. «Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — заявил тренер.
Перед матчем между командой России и США Федерация хоккея России рассказала, что игрокам запретили послематчевые рукопожатия. Решение связывали с распространившимися на Олимпиаде случаями заболевания норовирусом.
17 февраля российские хоккеисты всухую обыграли сборную США в матче группового этапа олимпийского турнира и попали в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.
Не рискнул.« ответить
А то мельдоний через рукопожатие передаётся.
Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства. «Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», — заявил тренер.« ответить
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И это бы.дло - тренер сборной США ?:):):):):) Щегол малолетний, а не тренер. Потому и сухая получилась потому что тренер дол..бо..б :):):):)
" По информации издания, Гранато был недоволен тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства"« ответить
Да как он посмел не согласовать с самой АМЕРИКОЙ тактику ведения игры?! ))))))))
Pareizi, nav ko sūda Znarokam roku spiest! Pārāk daudz goda. Tādu krievu rupekli ārpus Krievijas robežām laist nevar!« ответить
eto tebja suchka drjahlogo iz budki sobachej chto na hutore nikuda ne vipuskatj i k tebe ne podpuskatj i napjsatj nikns suns« ответить
Uv es nesmu ubaga krievs! Es esmu istais Latviešu PEDRIOTS, saprotat???« ответить
Голенькой дочке Знарка на фотосессиях всё пожимают.« ответить
Опять бабье полезло со своими сенсациями из желтой прессы.« ответить
твоей маме шмаре тоже негры пожимают всякие места))« ответить
Ну какое Вам,пассивным дело до Знарка и РФ,что русские туристы Вас в подворотне отымели?Думайте лучше о своей бывшей родине,где хохлы поголовно все ездят на новых машинах,а пенсионеры отдыхают на Мальдивах.Что сборные вашей родины,откуда припёрлись ваши мамы в поисках лучшей доли собрали всё золото ,или сборная новой родины вошла в тройку призёров,нет,так закройте свои помойки.« ответить
У ваты пригорело, их "держава где-то в середине второго десятка, без мельдония никакие.:)« ответить
Ну,а в какой ж..пе твоя держава на олимпиаде и в жизни,ответишь?« ответить
На каком месте там лаптия? А кто это?« ответить
Просто всех лучших оболгали. Что б все золото опять Россия не забрала. Ссат-значит уважают. Отлично.« ответить
Скакать, ссыклявые!!