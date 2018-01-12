«В таком возрасте уже опасно останавливаться», — говорит Маэстро и садится за рояль

В пятницу, 12 января, Раймонду Паулсу исполнилось 82 года. В это трудно поверить, потому что Маэстро в блестящей форме — по Старой Риге, где живет и работает, ходит быстрее, чем многие молодые. Накануне, например, обогнал корреспондента газеты «СЕГОДНЯ», буркнув по пути: «Привет, товарищ!»

Бодрое приветствие означает, что Маэстро в отличном рабочем настроении. И действительно, чуть ли не каждый день у него концерт, причем иногда не только в Риге.

За рулём и за роялем

Открыв недавно после реконструкции часы Laima (напротив памятника Свободы), Маэстро тут же уехал в Резекне, где в построенном современном акустическом концертном зале Gors дал масштабный концерт. И, разумеется, зал аплодировал ему стоя. При этом Маэстро до сих пор сам за рулем — туда и обратно.

Но видно, что он счастлив. «Мне терять нечего!» — сказал он газете «СЕГОДНЯ». — Буду играть, пока не упаду с этой табуретки!» И на днях отправился прямиком к роялю, без которого Раймонда Волдемаровича представить трудно. Это было за пару дней до очередного дня рождения в отремонтированном Дворце культуры ВЭФ.

Кстати, восстановленный очаг культуры перед началом концерта Маэстро изучил взглядом знатока — в конце концов, под его руководством некогда, в середине девяностых, полностью реконструировали Латвийскую Национальную оперу, а пару годами позднее — и бывший клуб автоработников «Баранка», ныне «Вернисаж», в Верманском парке. Остался доволен.

Святой вечер

На ВЭФе Маэстро выступал в рамках программы в честь столетия Латвийской Республики в концерте Saules mūžu Latvijai! («Солнечной жизни Латвии!»). Есть концерты мастерские, профессиональные, а есть такие, когда вдруг происходит чудо и ему удивляются и зрители, и сами участники. Паулс во время исполнения просто светился улыбкой от счастья — такое происходит далеко не каждый раз, а публика по окончании аплодировала стоя. Маэстро еще долго раскланивался, прикладывая руку к сердцу. И в конце концов душевно сыграл «Святой вечер» на стихи Иманта Зиедониса, после чего публика опять еще долго не отпускала Маэстро.

И тогда все зрители и участники концерта стоя, с неподдельным воодушевлением и единением исполнили народную песню Pūt, vējiņi («Вей, ветерок!») — Маэстро со сцены негромко солировал вместе со всеми (как вокалист, а не пианист), Интс Тетеровскис дирижировал, обратившись лицом к публике... И опять аплодисменты.

Маэстро уже несколько лет говорит, что вскоре уйдет со сцены: «Что вы хотите, возраст!» Но играет по-прежнему виртуозно и часто. Возможно, просто боится остановиться, расслабиться...

«В таком возрасте уже опасно останавливаться, и на всякий случай дни рождения надо отмечать каждый год», — говорит Паулс, который, судя по этому концерту, переживает третью молодость.

Подарок Лане

В свой 82-й день рождения Маэстро тоже будет за роялем. Вечером он приедет в недавно реконструированное историческое здание малого «Дзинтари» и под гром аплодисментов выйдет к зрителям. И исполнит свои нестареющие хиты и новые песни с молодой певицей Динарой Рудане, биг-бэндом Латвийского радио и струнной группой Sinfonietta Riga. Конечно, все билеты проданы!

А уже 18 января Маэстро вновь будет творить в ДК ВЭФ — открывает цикл концертов «Раймонд Паулс приглашает...». «Со мной выступят молодые таланты, певец Мартиньш Рускис, певица Динара Рудане... Прозвучат мои песни на стихи Гунтара Рача, Яниса Петерса, Леона Бриедиса», — рассказывает Раймонд Волдемарович. Разумеется, все билеты опять проданы!

И еще — уже в этом месяце в кругу друзей Маэстро презентует свой новый альбом «Одесса». На обложке альбома изображение очаровательной женщины. Это супруга —Лана Паулс.

«Это мой подарок ей, — говорит Раймонд Волдемарович. — Честно скажу, что если бы не она, мы бы не праздновали мои дни рождения уже давно...»

А пока Маэстро играет — слово его друзьям, коллегам и знакомым.

Андрей ШАВРЕЙ.

С днем рождения, Маэстро!

Лайма Вайкуле, звезда российской и латвийской эстрады:

— Главное, что меня привлекает в Паулсе, это человечность, профессионализм, чувство юмора. Помню, готовили мой первый сольный концерт, а он сидел на репетиции до трех ночи. Хотя как звезда первой величины мог бы спокойно попросить завершить пораньше.

Но все-таки чувство юмора — невероятное его достоинство. Вот самое запоминающееся событие из истории моих отношений с Маэстро — январский вечер 1991-го, когда ОМОН брал МВД. Я с Паулсом и коллегами сидела как раз напротив, в гостинице «Ридзене». В тот момент было действительно страшно: никто не знал, как будут развиваться события. И друзья решили нас спрятать в гостиничной бане. Но я сказала: «Прятать будем прежде всего Раймонда!» И спрятали.

Каждый шорох в тот момент нам казался грозовым ударом, было жутковато. Как вдруг в самый страшный момент дверь бани раскрылась, оттуда с шумом вылетел тапок и появилась рука Маэстро с желтым флагом. И из-за дверей раздался родной голос: «У меня нет белого, но я все равно сдаюсь». И... мы засмеялись. Паулсовское чувство юмора спасает всегда.

Янис Круминьш, политик, фотохудожник:

— Я хочу извиниться перед Раймондом Паулсом за то, что однажды он из-за меня заболел...

Дело было в 1981-м, когда открывали в Юрмале ресторан-варьете «Кабургс», очень знаменитое место было. По такому случаю решили сфотографировать Паулса за роялем в море для большого рекламного плаката. Красиво же! Кстати, предложила это Марина Затока, руководившая всем юрмальским общепитом, легендарная женщина.

С Рижской киностудии притащили фортепиано, Раймонд Волдемарович сидел за роялем в море, а было холодно, как обычно, несмотря на то, что лето. И он после этого заболел, чуть ли не две недели был простывший. Но я, если что, вообще чуть ли не отморозил себе все, что выше колен.

Прошу прощения у Паулса спустя десятилетия и желаю ему, конечно же, крепкого здоровья!

Андрей Осокин, пианист:

— Я после долгого времени забвения сыграл фортепианный концерт Ромуалда Гринблата, премьеру которого дал Маэстро в 1963 году, тогда еще будучи студентом Латвийской консерватории. А я этот концерт играл в январе 2009-го, чуть ли не второе исполнение в Латвии. Уже тогда пересекался с Паулсом и могу сказать, что это великий мелодист, превосходно чувствующий тончайшие нюансы человеческой души и умеющий как никто другой выразить это в своих мелодиях.

Он может сочинять и глубокую, и драматическую, и легкомысленную, и ироничную музыку, но в любом случае его мелодии всегда запоминаются и всегда даруют слушателям ощущения радости и счастья! Ну а как джазовый пианист это превосходный, умный импровизатор и всегда играет так, что невозможно оторваться!

Янис Юрканс, общественный деятель:

— Раймонда Паулса можно любить уже за одно то, что столько радости дарит миллионам людей! А что пожелать? Как в польской песенке поется: «STO LAT! STO LAT, NIECH ?YJE, ?YJE NAM!» То есть пусть Маэстро сто лет живет нам на радость!

Даце Мелбарде, министр культуры Латвии:

— Его сентиментальности, юмору и юношеской энергии, которые прорываются через его произведения и личный шарм, невозможно противиться. На мой взгляд, в Латвии трудно найти человека, личная жизнь которого не пересекалась бы с созданной Маэстро музыкой. У кого-то встреча с композитором произошла уже в первые дни жизни, когда мама вечером, убаюкивая перед сном, пела «Рождественского сверчка», у других «Белая песня» была первым свадебным вальсом, еще для кого-то — радостные совместные мгновения во время проводимых Паулсом праздников Лиго.

В свою очередь, для участников Праздников песни эта традиция немыслима без «Моей Родины» Маэстро. Многие с ностальгией вспоминают музыку Паулса во время популярных в свое время опросов конкурса песен Mikrofons, которые входили в каждый дом и семью через весьма популярный опрос и заключительное мероприятие 1 января. Очаровывает также готовность Маэстро ввязываться в различные творческие авантюры, достигая при этом все время нового звучания.

Передаю через вашу газету привет Маэстро и желаю, чтобы его энергия и тяга к новым вызовам продолжала его «разогревать»!

Харий Баш, пианист, ученик Паулса:

— Раймонд Паулс — великий музыкант и композитор, он таким был уже в 1979-м, когда я с ним только познакомился. И при этом очень простой, хороший человек.

Помню, тогда, в конце семидесятых годов, на фестивале Liep?jas dzintars я играл в таком ансамбле Inversija, а Паулс, конечно, был членом жюри. И он вдруг на нас обратил внимание, мы получили первое место в категории инструментальных ансамблей.

Самое приятное и неожиданное, что по окончании выступления он к нам пришел на сцену, и для нас это было, конечно, большой радостью. Потому что он уже тогда был такой величиной, а тут пожал руку и сказал, что «все было не так уж и плохо». И обратился ко мне: «Не хотел бы ты со мной что-нибудь сыграть на двух фортепиано»? Я был в абсолютном шоке! Так просто... После этого мы ездили в Москву, выступали с Пугачевой и Леонтьевым, нас показывали по Центральному телевидению.

Он в музыке и общении очень деликатный человек, весьма внимателен к коллеге. И при этом требовательный. Пусть у него будет еще много лет творческой деятельности!

Михаил Сульский, звукооператор группы Modo:

— Вообще-то я, наверное, как раз тот человек, который может сказать о Раймонде Волдемаровиче то, что «не для печати». В том игривом смысле, что много лет назад, в молодости, я был звукооператором в знаменитом коллективе Маэстро Modo, и Паулс был всегда элегантным джентльменом по отношению к дамам. И, по-моему, до сих пор он в полной джентльменской форме. Хотя, конечно же, более верных отношений, чем у Ланы с Раймондом, я не видел.

И, безусловно, он человек с большим чувством юмора, мастер по розыгрышам. Чего стоит случай, когда лет 30 назад он мне, уже лысому, сказал с каменным лицом: «Я тут на Одесской киностудии пишу музыку к фильму «Котовский», могу тебя протолкнуть на главную роль». Я сперва думал, что это всерьез.

А вообще-то я отношусь к Раймонду очень трепетно, он действительно очень добрый человек. И хочу его поблагодарить за отзывчивость. Он моей супруге, уже когда она была в положении, помог получить «свободный диплом». Я был далеко не первый человек в коллективе, поэтому даже не думал о том, чтобы просить о помощи. А он узнал и сам дошел до министра здравоохранения...

Татьяна Зандерсон, ведущая радиопередачи «Домская площадь»:

— Приходя в здание Латвийского радио, с которым у меня, как и у Раймонда, связана вся жизнь, я постоянно встречаю Маэстро. Он заходит в общее кафе для сотрудников — из своего кабинетика, который на первом этаже недалеко от входа. Общается, узнает новости... Он каждый день на радио!

О Паулсе можно сказать самое разное. Многие говорят, что он высасывает из исполнителей все и бросает их (хотя это как раз не так!). Но вот когда он садится за рояль... Больше всего Паулс мне нравится именно за инструментом. За много лет я не видела ни одного проходного концерта. Он великолепно чувствует мелодию, публику, выкладывается на 100 процентов. И в этот момент понимаешь: все, что за мелодией, — постороннее.

А отдыхает он так: хлебнет кофе, поворчит или пошутит... Он всегда был человеком сегодняшнего дня: знает, на чем можно экономить, а на чем нельзя, с кем нужно дружить, а с кем — ни в коем случае.

В начале 80-х он записывал на Латвийском радио с Андреем Мироновым альбом «Старые друзья». Это были два разных темперамента: Миронов — легкий, Паулс —ворчащий. И когда Андрей Александрович воскликнул: «Раймонд, давай в этом месте немного посвингуем», Паулс вдруг ответил с большой долей сарказма, несмотря на то, что с Мироновым дружил: «Ты лучше помолчи, ну что ты в этом понимаешь». Более строгого Паулса я не видела...

Георг Стражнов, директор агентства Baltpriors:

— Мне довелось много и довольно плотно общаться с Маэстро. Он был даже моим — в лестном смысле — шефом (был завотделом музыкального вещания), когда мы с Олей Петерсон вели программу «Мелодии Риги» на Латвийском радио. А в середине девяностых я даже летал с Паулсом в Нью-Йорк, где у него проходил концерт в зале Madisson Square Garden. Это огромный зал на 5700 человек.

Так вот, в аэропорту J.F.K. нас встретил организатор турне Влад Лавринович. У него, по его признанию, желудок прирос к позвоночнику от ужаса: было продано всего 1500 билетов, а только рекламная кампания обошлась ему в 100 тысяч долларов. Что сделали? Влад прямо из аэропорта повез Паулса в прямой эфир на русское телевидение. И там вдруг все увидели живого Паулса! И за полтора дня до концерта были моментально выкуплены остальные 4 тысячи совсем не дешевых билетов. Зал смеялся и плакал. Это был незабываемый вечер, счастье.

Но при этом отмечу: гений всегда остается загадкой со своими резонами. Я много времени провел с Раймондом Волдемаровичем в тесном общении, но могу сказать, что он при всей своей открытости остается «вещью в себе». И пытаться разгадать тайну Паулса вряд ли кому-то удастся.

Андрей ШАВРЕЙ.

***

От всего сердца, от имени читателей, редакции и издательского дома Media Nams Vesti поздравляем нашего всенародного Раймонда Волдемаровича Паулса с днем рождения. Многая лета, творческого долголетия, новых прекрасных песен на радость себе и людям, удачи, счастья. Мы вас очень любим.

Редакция газеты «СЕГОДНЯ».