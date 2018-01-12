В пятницу, 12 января, Раймонду Паулсу исполнилось 82 года. В это трудно поверить, потому что Маэстро в блестящей форме — по Старой Риге, где живет и работает, ходит быстрее, чем многие молодые. Накануне, например, обогнал корреспондента газеты «СЕГОДНЯ», буркнув по пути: «Привет, товарищ!»
Бодрое приветствие означает, что Маэстро в отличном рабочем настроении. И действительно, чуть ли не каждый день у него концерт, причем иногда не только в Риге.
За рулём и за роялем
Открыв недавно после реконструкции часы Laima (напротив памятника Свободы), Маэстро тут же уехал в Резекне, где в построенном современном акустическом концертном зале Gors дал масштабный концерт. И, разумеется, зал аплодировал ему стоя. При этом Маэстро до сих пор сам за рулем — туда и обратно.
Но видно, что он счастлив. «Мне терять нечего!» — сказал он газете «СЕГОДНЯ». — Буду играть, пока не упаду с этой табуретки!» И на днях отправился прямиком к роялю, без которого Раймонда Волдемаровича представить трудно. Это было за пару дней до очередного дня рождения в отремонтированном Дворце культуры ВЭФ.
Кстати, восстановленный очаг культуры перед началом концерта Маэстро изучил взглядом знатока — в конце концов, под его руководством некогда, в середине девяностых, полностью реконструировали Латвийскую Национальную оперу, а пару годами позднее — и бывший клуб автоработников «Баранка», ныне «Вернисаж», в Верманском парке. Остался доволен.
Святой вечер
На ВЭФе Маэстро выступал в рамках программы в честь столетия Латвийской Республики в концерте Saules mūžu Latvijai! («Солнечной жизни Латвии!»). Есть концерты мастерские, профессиональные, а есть такие, когда вдруг происходит чудо и ему удивляются и зрители, и сами участники. Паулс во время исполнения просто светился улыбкой от счастья — такое происходит далеко не каждый раз, а публика по окончании аплодировала стоя. Маэстро еще долго раскланивался, прикладывая руку к сердцу. И в конце концов душевно сыграл «Святой вечер» на стихи Иманта Зиедониса, после чего публика опять еще долго не отпускала Маэстро.
И тогда все зрители и участники концерта стоя, с неподдельным воодушевлением и единением исполнили народную песню Pūt, vējiņi («Вей, ветерок!») — Маэстро со сцены негромко солировал вместе со всеми (как вокалист, а не пианист), Интс Тетеровскис дирижировал, обратившись лицом к публике... И опять аплодисменты.
Маэстро уже несколько лет говорит, что вскоре уйдет со сцены: «Что вы хотите, возраст!» Но играет по-прежнему виртуозно и часто. Возможно, просто боится остановиться, расслабиться...
«В таком возрасте уже опасно останавливаться, и на всякий случай дни рождения надо отмечать каждый год», — говорит Паулс, который, судя по этому концерту, переживает третью молодость.
Подарок Лане
В свой 82-й день рождения Маэстро тоже будет за роялем. Вечером он приедет в недавно реконструированное историческое здание малого «Дзинтари» и под гром аплодисментов выйдет к зрителям. И исполнит свои нестареющие хиты и новые песни с молодой певицей Динарой Рудане, биг-бэндом Латвийского радио и струнной группой Sinfonietta Riga. Конечно, все билеты проданы!
А уже 18 января Маэстро вновь будет творить в ДК ВЭФ — открывает цикл концертов «Раймонд Паулс приглашает...». «Со мной выступят молодые таланты, певец Мартиньш Рускис, певица Динара Рудане... Прозвучат мои песни на стихи Гунтара Рача, Яниса Петерса, Леона Бриедиса», — рассказывает Раймонд Волдемарович. Разумеется, все билеты опять проданы!
И еще — уже в этом месяце в кругу друзей Маэстро презентует свой новый альбом «Одесса». На обложке альбома изображение очаровательной женщины. Это супруга —Лана Паулс.
«Это мой подарок ей, — говорит Раймонд Волдемарович. — Честно скажу, что если бы не она, мы бы не праздновали мои дни рождения уже давно...»
А пока Маэстро играет — слово его друзьям, коллегам и знакомым.
Андрей ШАВРЕЙ.
С днем рождения, Маэстро!
Лайма Вайкуле, звезда российской и латвийской эстрады:
— Главное, что меня привлекает в Паулсе, это человечность, профессионализм, чувство юмора. Помню, готовили мой первый сольный концерт, а он сидел на репетиции до трех ночи. Хотя как звезда первой величины мог бы спокойно попросить завершить пораньше.
Но все-таки чувство юмора — невероятное его достоинство. Вот самое запоминающееся событие из истории моих отношений с Маэстро — январский вечер 1991-го, когда ОМОН брал МВД. Я с Паулсом и коллегами сидела как раз напротив, в гостинице «Ридзене». В тот момент было действительно страшно: никто не знал, как будут развиваться события. И друзья решили нас спрятать в гостиничной бане. Но я сказала: «Прятать будем прежде всего Раймонда!» И спрятали.
Каждый шорох в тот момент нам казался грозовым ударом, было жутковато. Как вдруг в самый страшный момент дверь бани раскрылась, оттуда с шумом вылетел тапок и появилась рука Маэстро с желтым флагом. И из-за дверей раздался родной голос: «У меня нет белого, но я все равно сдаюсь». И... мы засмеялись. Паулсовское чувство юмора спасает всегда.
Янис Круминьш, политик, фотохудожник:
— Я хочу извиниться перед Раймондом Паулсом за то, что однажды он из-за меня заболел...
Дело было в 1981-м, когда открывали в Юрмале ресторан-варьете «Кабургс», очень знаменитое место было. По такому случаю решили сфотографировать Паулса за роялем в море для большого рекламного плаката. Красиво же! Кстати, предложила это Марина Затока, руководившая всем юрмальским общепитом, легендарная женщина.
С Рижской киностудии притащили фортепиано, Раймонд Волдемарович сидел за роялем в море, а было холодно, как обычно, несмотря на то, что лето. И он после этого заболел, чуть ли не две недели был простывший. Но я, если что, вообще чуть ли не отморозил себе все, что выше колен.
Прошу прощения у Паулса спустя десятилетия и желаю ему, конечно же, крепкого здоровья!
Андрей Осокин, пианист:
— Я после долгого времени забвения сыграл фортепианный концерт Ромуалда Гринблата, премьеру которого дал Маэстро в 1963 году, тогда еще будучи студентом Латвийской консерватории. А я этот концерт играл в январе 2009-го, чуть ли не второе исполнение в Латвии. Уже тогда пересекался с Паулсом и могу сказать, что это великий мелодист, превосходно чувствующий тончайшие нюансы человеческой души и умеющий как никто другой выразить это в своих мелодиях.
Он может сочинять и глубокую, и драматическую, и легкомысленную, и ироничную музыку, но в любом случае его мелодии всегда запоминаются и всегда даруют слушателям ощущения радости и счастья! Ну а как джазовый пианист это превосходный, умный импровизатор и всегда играет так, что невозможно оторваться!
Янис Юрканс, общественный деятель:
— Раймонда Паулса можно любить уже за одно то, что столько радости дарит миллионам людей! А что пожелать? Как в польской песенке поется: «STO LAT! STO LAT, NIECH ?YJE, ?YJE NAM!» То есть пусть Маэстро сто лет живет нам на радость!
Даце Мелбарде, министр культуры Латвии:
— Его сентиментальности, юмору и юношеской энергии, которые прорываются через его произведения и личный шарм, невозможно противиться. На мой взгляд, в Латвии трудно найти человека, личная жизнь которого не пересекалась бы с созданной Маэстро музыкой. У кого-то встреча с композитором произошла уже в первые дни жизни, когда мама вечером, убаюкивая перед сном, пела «Рождественского сверчка», у других «Белая песня» была первым свадебным вальсом, еще для кого-то — радостные совместные мгновения во время проводимых Паулсом праздников Лиго.
В свою очередь, для участников Праздников песни эта традиция немыслима без «Моей Родины» Маэстро. Многие с ностальгией вспоминают музыку Паулса во время популярных в свое время опросов конкурса песен Mikrofons, которые входили в каждый дом и семью через весьма популярный опрос и заключительное мероприятие 1 января. Очаровывает также готовность Маэстро ввязываться в различные творческие авантюры, достигая при этом все время нового звучания.
Передаю через вашу газету привет Маэстро и желаю, чтобы его энергия и тяга к новым вызовам продолжала его «разогревать»!
Харий Баш, пианист, ученик Паулса:
— Раймонд Паулс — великий музыкант и композитор, он таким был уже в 1979-м, когда я с ним только познакомился. И при этом очень простой, хороший человек.
Помню, тогда, в конце семидесятых годов, на фестивале Liep?jas dzintars я играл в таком ансамбле Inversija, а Паулс, конечно, был членом жюри. И он вдруг на нас обратил внимание, мы получили первое место в категории инструментальных ансамблей.
Самое приятное и неожиданное, что по окончании выступления он к нам пришел на сцену, и для нас это было, конечно, большой радостью. Потому что он уже тогда был такой величиной, а тут пожал руку и сказал, что «все было не так уж и плохо». И обратился ко мне: «Не хотел бы ты со мной что-нибудь сыграть на двух фортепиано»? Я был в абсолютном шоке! Так просто... После этого мы ездили в Москву, выступали с Пугачевой и Леонтьевым, нас показывали по Центральному телевидению.
Он в музыке и общении очень деликатный человек, весьма внимателен к коллеге. И при этом требовательный. Пусть у него будет еще много лет творческой деятельности!
Михаил Сульский, звукооператор группы Modo:
— Вообще-то я, наверное, как раз тот человек, который может сказать о Раймонде Волдемаровиче то, что «не для печати». В том игривом смысле, что много лет назад, в молодости, я был звукооператором в знаменитом коллективе Маэстро Modo, и Паулс был всегда элегантным джентльменом по отношению к дамам. И, по-моему, до сих пор он в полной джентльменской форме. Хотя, конечно же, более верных отношений, чем у Ланы с Раймондом, я не видел.
И, безусловно, он человек с большим чувством юмора, мастер по розыгрышам. Чего стоит случай, когда лет 30 назад он мне, уже лысому, сказал с каменным лицом: «Я тут на Одесской киностудии пишу музыку к фильму «Котовский», могу тебя протолкнуть на главную роль». Я сперва думал, что это всерьез.
А вообще-то я отношусь к Раймонду очень трепетно, он действительно очень добрый человек. И хочу его поблагодарить за отзывчивость. Он моей супруге, уже когда она была в положении, помог получить «свободный диплом». Я был далеко не первый человек в коллективе, поэтому даже не думал о том, чтобы просить о помощи. А он узнал и сам дошел до министра здравоохранения...
Татьяна Зандерсон, ведущая радиопередачи «Домская площадь»:
— Приходя в здание Латвийского радио, с которым у меня, как и у Раймонда, связана вся жизнь, я постоянно встречаю Маэстро. Он заходит в общее кафе для сотрудников — из своего кабинетика, который на первом этаже недалеко от входа. Общается, узнает новости... Он каждый день на радио!
О Паулсе можно сказать самое разное. Многие говорят, что он высасывает из исполнителей все и бросает их (хотя это как раз не так!). Но вот когда он садится за рояль... Больше всего Паулс мне нравится именно за инструментом. За много лет я не видела ни одного проходного концерта. Он великолепно чувствует мелодию, публику, выкладывается на 100 процентов. И в этот момент понимаешь: все, что за мелодией, — постороннее.
А отдыхает он так: хлебнет кофе, поворчит или пошутит... Он всегда был человеком сегодняшнего дня: знает, на чем можно экономить, а на чем нельзя, с кем нужно дружить, а с кем — ни в коем случае.
В начале 80-х он записывал на Латвийском радио с Андреем Мироновым альбом «Старые друзья». Это были два разных темперамента: Миронов — легкий, Паулс —ворчащий. И когда Андрей Александрович воскликнул: «Раймонд, давай в этом месте немного посвингуем», Паулс вдруг ответил с большой долей сарказма, несмотря на то, что с Мироновым дружил: «Ты лучше помолчи, ну что ты в этом понимаешь». Более строгого Паулса я не видела...
Георг Стражнов, директор агентства Baltpriors:
— Мне довелось много и довольно плотно общаться с Маэстро. Он был даже моим — в лестном смысле — шефом (был завотделом музыкального вещания), когда мы с Олей Петерсон вели программу «Мелодии Риги» на Латвийском радио. А в середине девяностых я даже летал с Паулсом в Нью-Йорк, где у него проходил концерт в зале Madisson Square Garden. Это огромный зал на 5700 человек.
Так вот, в аэропорту J.F.K. нас встретил организатор турне Влад Лавринович. У него, по его признанию, желудок прирос к позвоночнику от ужаса: было продано всего 1500 билетов, а только рекламная кампания обошлась ему в 100 тысяч долларов. Что сделали? Влад прямо из аэропорта повез Паулса в прямой эфир на русское телевидение. И там вдруг все увидели живого Паулса! И за полтора дня до концерта были моментально выкуплены остальные 4 тысячи совсем не дешевых билетов. Зал смеялся и плакал. Это был незабываемый вечер, счастье.
Но при этом отмечу: гений всегда остается загадкой со своими резонами. Я много времени провел с Раймондом Волдемаровичем в тесном общении, но могу сказать, что он при всей своей открытости остается «вещью в себе». И пытаться разгадать тайну Паулса вряд ли кому-то удастся.
Андрей ШАВРЕЙ.
***
От всего сердца, от имени читателей, редакции и издательского дома Media Nams Vesti поздравляем нашего всенародного Раймонда Волдемаровича Паулса с днем рождения. Многая лета, творческого долголетия, новых прекрасных песен на радость себе и людям, удачи, счастья. Мы вас очень любим.
Редакция газеты «СЕГОДНЯ».
С днем рождения, Маэстро!« ответить
С днем рождения, Маэстро!!« ответить
С днем рождения, Маэстро!!!« ответить
Ну и конечно мы хорошо помним как маэстрА закрыд рижский ТЮЗ, как выгнал из училища имени Э.Дарзиня всех русских учеников.« ответить
Как же, мы всё помним и ничего не забудем.
Muļķi, Raimondam Paulam jūsu neaizmiršana ir pie vienas vietas. Sēdiet rāmi pasažieri.« ответить
Не забудем как разогнал и уволил филармонии.« ответить
Да натворил он за свою жизнь не только плагитов.« ответить
Latgaļecam. Tu neesi cienīgs elpot vienu gaisu ar Raimonda Paula kungu. Raimonds Pauls ir ģēnijs, tu smirdīgs atkritums. Paulu godinās vienmēr, tevi nekad.« ответить