Третьяк рассказал об уходе Знарка из сборной России(2)

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Виталий Вавилкин
17:20 27.02.2018
Спорт / Хоккей

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал об уходе главного тренера национальной сборной Олега Знарка после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане. Он заявил, что соглашение главного тренера сборной России Олега Знарка заканчивается 31 мая 2018 года.

«Мы не хотели, чтобы сборная осталась без тренера сразу после Олимпиады. Поэтому контракт Олега Валерьевича рассчитан до 31 мая», — цитирует Третьяка ТАСС.

 

«Надо определиться, кто будет тренер, и сделать это до чемпионата мира. Контракт у него закончился, и чемпионат мира на носу. Поэтому сейчас будем решать.

 

Что касается желания, то надо спросить у него, хотя такими кадрами не разбрасываются», — сказал Третьяк.

 

championat / Фото
Комментарии (2)
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Саня 18:23 27:02:2018

Да уж, кадр редкостный. В цирке с руками оторвут.

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сергей 19:05 27:02:2018

Считаешь себя умным?,Ты уродец показываешь свою ущербность

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)