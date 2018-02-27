«Мы не хотели, чтобы сборная осталась без тренера сразу после Олимпиады. Поэтому контракт Олега Валерьевича рассчитан до 31 мая», — цитирует Третьяка ТАСС.
«Надо определиться, кто будет тренер, и сделать это до чемпионата мира. Контракт у него закончился, и чемпионат мира на носу. Поэтому сейчас будем решать.
Что касается желания, то надо спросить у него, хотя такими кадрами не разбрасываются», — сказал Третьяк.
Да уж, кадр редкостный. В цирке с руками оторвут.« ответить
Считаешь себя умным?,Ты уродец показываешь свою ущербность« ответить