Тревожные новости о Лаурисе Рейниксе, уехавшем отдыхать в Индонезию (10)

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Виталий Вавилкин
18:30 19.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Популярный латвийский музыкант Лаурис Рейникс, отправившийся после очередного концертного тура в Индонезию, попал в серьезную беду, о чем свидетельствуют фотографии на в его “Instagram”.

 

На фотографиях из социальных сетей видно крайне плачевное состояние артиста в одной из больниц.

 

“Сегодня официально мой второй день рождения. 19 января…Огромные волны океана меня съели почти целиком. Заметил лишь один человек, что где-то в далеко случилась беда. Он и вызвал спасателей… Кричи сколько хочешь…Никто не слышит. Но спасибо Богу и всем, кто меня охраняет. Было жуткое чувство, а половину не помню вовсе…Казалось, что пришел конец всему…Мораль истории – береги себя и Бог будет тебя беречь. Нечего идти плыть на огромные океанские волны. Они рвут и тащат людей без какого-либо сожаления”, — сказано в сообщении музыканта.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 18:39 19:01:2018

Lauri, izsaku Tev līdzjūtību, turies. Latviešu tautai Tu un Tavas dziesmas ir ļoti vajadzīgas.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 18:47 19:01:2018

А как же===>Лаурис Рейникс: «Называть русский языком оккупантов - это не патриотизм, а глупость»

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Да ладно ... 18:56 19:01:2018

Не волнуйся, сейчас Latviešu patriots и его жопашники скинутся из своего жалования на твое лечение, отдыхай они с тобой

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Latviešu patriots 19:07 19:01:2018

Игрун чуть не потонул?
В Латвии бардак, людям жрать нечего, а это игрун отдыхает?
Может ему ещё и денег на лечение его хуторской дурости подкинуть?

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Latviešu patriots 19:15 19:01:2018

Ja būs vajadzīgs, Latviešu tauta saziedos līdzekļus. Priekš izcila Latviešu dziedātāja nav žēl. Nav jau krievs.

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Да уж, и чего полез? 19:19 19:01:2018

Волны, дело опасное, были на Крите в прошлом году, в Малии , россияне лезли в воду несмотря на красный флаг, орали потом, чтоб их вытащили, когда поняли, что их уносит в море, и выбраться сил нет, спасатели на водных мотоциклов тащили их как сардельки за руки по воде, причем несколько раз за день это повторялось, все бухие..

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Latviešu patriots 19:19 19:01:2018

да хуууй на этого латышского пееедика!пусть хуууй дроочит!

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Факт 19:32 19:01:2018

Лучше б папа твой подрочил, а не осеменил мамашу твою, такой дебил народился, а ведь шанс был один на миллион, что родился такой уе..ан.

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Latviešu patriots 19:33 19:01:2018

Suņa sūds tu esi. Reinikam Latviešu tauta vienmēr palīdzēs, tev, tukšai vietai - nekad. Tā arī nosprāgsi renstelē.

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

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