Популярный латвийский музыкант Лаурис Рейникс, отправившийся после очередного концертного тура в Индонезию, попал в серьезную беду, о чем свидетельствуют фотографии на в его “Instagram”.

На фотографиях из социальных сетей видно крайне плачевное состояние артиста в одной из больниц.

“Сегодня официально мой второй день рождения. 19 января…Огромные волны океана меня съели почти целиком. Заметил лишь один человек, что где-то в далеко случилась беда. Он и вызвал спасателей… Кричи сколько хочешь…Никто не слышит. Но спасибо Богу и всем, кто меня охраняет. Было жуткое чувство, а половину не помню вовсе…Казалось, что пришел конец всему…Мораль истории – береги себя и Бог будет тебя беречь. Нечего идти плыть на огромные океанские волны. Они рвут и тащат людей без какого-либо сожаления”, — сказано в сообщении музыканта.