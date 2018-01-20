На фотографиях из социальных сетей видно крайне плачевное состояние артиста в одной из больниц.
“Сегодня официально мой второй день рождения. 19 января…Огромные волны океана меня съели почти целиком. Заметил лишь один человек, что где-то в далеко случилась беда. Он и вызвал спасателей… Кричи сколько хочешь…Никто не слышит. Но спасибо Богу и всем, кто меня охраняет. Было жуткое чувство, а половину не помню вовсе…Казалось, что пришел конец всему…Мораль истории – береги себя и Бог будет тебя беречь. Нечего идти плыть на огромные океанские волны. Они рвут и тащат людей без какого-либо сожаления”, — сказано в сообщении музыканта.
Lauri, izsaku Tev līdzjūtību, turies. Latviešu tautai Tu un Tavas dziesmas ir ļoti vajadzīgas.« ответить
А как же===>Лаурис Рейникс: «Называть русский языком оккупантов - это не патриотизм, а глупость»« ответить
Не волнуйся, сейчас Latviešu patriots и его жопашники скинутся из своего жалования на твое лечение, отдыхай они с тобой« ответить
Игрун чуть не потонул?« ответить
В Латвии бардак, людям жрать нечего, а это игрун отдыхает?
Может ему ещё и денег на лечение его хуторской дурости подкинуть?
Ja būs vajadzīgs, Latviešu tauta saziedos līdzekļus. Priekš izcila Latviešu dziedātāja nav žēl. Nav jau krievs.« ответить
Волны, дело опасное, были на Крите в прошлом году, в Малии , россияне лезли в воду несмотря на красный флаг, орали потом, чтоб их вытащили, когда поняли, что их уносит в море, и выбраться сил нет, спасатели на водных мотоциклов тащили их как сардельки за руки по воде, причем несколько раз за день это повторялось, все бухие..« ответить
да хуууй на этого латышского пееедика!пусть хуууй дроочит!« ответить
Лучше б папа твой подрочил, а не осеменил мамашу твою, такой дебил народился, а ведь шанс был один на миллион, что родился такой уе..ан.« ответить
Suņa sūds tu esi. Reinikam Latviešu tauta vienmēr palīdzēs, tev, tukšai vietai - nekad. Tā arī nosprāgsi renstelē.« ответить