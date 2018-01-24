Три четверти миллиона евро на разборки

Исследователи материалов КГБ уже достали своими письмами шефа Бюро по защите конституции, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Они отрывают нас от более важных дел, тратят в том числе и мое личное время», — с трудом скрывал свое раздражение в интервью программе TV3 NekA personIga начальник Бюро по защите конституции Янис Майзитис. Чувствовалось, что ученые из комиссии по исследованию материалов КГБ Латвийской ССР его уже достали своими претензиями.

С больной головы на здоровую

Газета «СЕГОДНЯ» уже сообщала о том, что созданная в 2014 году комиссия историков по изучению «наследия ЧК» сразу же развернула бурную деятельность. Правда, не столько на ниве исследовательской работы, сколько на ниве… разборок со своим «начальством» — минюстом.

Напомним, что сперва комиссия находилась в ведении минюста. Но чиновников этого ведомства ученые очень быстро достали, и было принято политическое решение передать комиссию под крыло Латвийского университета. А поскольку вуз находится под крылом минобраза, то фактически комиссия свалилась на голову этого ведомства.

Делу час — потехе время

Уже в мае сего года комиссия должна закончить свою исследовательскую деятельность и представить отчет о проделанной работе. Но оказалось, что за почти 4–летнюю работу члены комиссии так и не добрались до самого главного объекта своих исследований — мешков КГБ! Да, члены комиссии даже не оформили допуск к гостайне, чтобы можно было работать в секретных помещениях БЗК, где и хранится картотека агентуры КГБ Латвийской ССР.

А поскольку речь идет о большом массиве документов — более 4000 карточек агентов, не считая пленочных записей донесений агентуры, — то возникают серьезные сомнения в том, что исследователи успеют изучить все документы до завершения срока деятельности комиссии.

Впрочем, как признался председатель комиссии по изучению материалов КГБ, историк Карлис Кангерис, он вовсе не считает нужным исследовать картотеку. Господин Кангерис предлагает просто взять все содержимое картотеки и опубликовать.

Сколько стоит

«Лично я, Карлис Кангерис, считаю, что картотеку агентов КГБ нужно опубликовать в числе других документов советских оккупационных учреждений. Опубликовать без коррекций и комментариев…» — заявил К. Кангерис.

На что шеф БЗК Янис Майзитис заметил, что вообще–то перед комиссией была поставлена задача провести исследование материалов КГБ, а не просто взять и что–то обнародовать.

«А зачем же тогда создавалась комиссия?!» — еще более логично отреагировал на заявление Кангериса глава минобраза Карлис Шадурскис.

В итоге ни министры, ни простые жители–налогоплательщики не могут понять: на что комиссия потратила 744 тысячи евро, если вместо исследований предлагается просто опубликовать содержимое мешков КГБ?

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.