Три циклона обрушатся на Латвию

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Владимир Бучельников
08:19 26.01.2018
Наша Латвия / Погода

В ближайшую неделю в Латвии ожидается высокая активность циклонов с частыми дождями, снегом и порывистым ветером.

В ночь на субботу под влиянием уходящего атмосферного фронта на востоке Латвии, особенно в Латгале, ожидается снегопад, днем небольшие осадки пройдут по всей стране. Температура воздуха составит -1..+4 градуса.

 

В воскресенье с запада придет первый циклон со снегом и дождем, температура воздуха вновь повысится до +1..+5 градусов.

 

Второй циклон накроет Латвию с понедельника по среду — возможен сильный ветер и обильные снегопады.

 

Следующий циклон достигнет Латвии в ночь на четверг. Не исключено также, что в следующие выходные придет еще один циклон.

 

В начале февраля на востоке страны может образоваться снежный покров до 30 сантиметров. Также синоптики прогнозируют морозную погоду.

LETA / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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