Три циклона обрушатся на Латвию

В ночь на субботу под влиянием уходящего атмосферного фронта на востоке Латвии, особенно в Латгале, ожидается снегопад, днем небольшие осадки пройдут по всей стране. Температура воздуха составит -1..+4 градуса.
В воскресенье с запада придет первый циклон со снегом и дождем, температура воздуха вновь повысится до +1..+5 градусов.
Второй циклон накроет Латвию с понедельника по среду — возможен сильный ветер и обильные снегопады.
Следующий циклон достигнет Латвии в ночь на четверг. Не исключено также, что в следующие выходные придет еще один циклон.
В начале февраля на востоке страны может образоваться снежный покров до 30 сантиметров. Также синоптики прогнозируют морозную погоду.
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