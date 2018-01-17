Тридцать лет без права передачи

Рижская дума определилась с судьбой Агенскалнского рынка, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Оппозиция в Рижской думе уже больше не кричит о том, что Агенскалнский рынок должен работать дальше, пока не развалится окончательно. Оппозиции пришлось согласиться с мнением экспертов, которые в один голос сказали, что здание рынка эксплуатировать опасно. Соответствующее заключение сделало и Государственное бюро по контролю за строительством.

Что с ним делать?

За все годы своего существования рынок ни разу не реконструировался, проводился лишь косметический ремонт. Особенно в плохом состоянии находятся перекрытия здания и подвальные помещения. В общем, продолжение использования здания грозит нам вторым Золитуде.

И, как известно, Агенскалнский рынок с 1 января сего года был закрыт. Вскоре должен начаться процесс консервации здания. Главный вопрос: что дальше будет с этим зданием, которое, кстати, имеет статус исторического памятника и в случае реконструкции должно быть восстановлено фактически в первозданном виде?

Позиция Рижской думы однозначная: после реконструкции профиль рынка должен быть сохранен. И в понедельник комитету Рижской думы по городскому имуществу предстояло выбрать один из двух вариантов восстановления и развития рынка.

Вариант первый: рынок по–прежнему остается в структуре АО «Рижский центральный рынок» (РЦР) — и именно РЦР занимается реконструкцией и дальнейшим управлением рынка. И вариант второй: рынок переходит в ведение департамента имущества Рижской думы и с помощью открытого конкурса передается коммерсантам в долгосрочную аренду — на 30 лет.

План реконструкции

Председатель правления РЦР Артис Друвиниекс познакомил депутатов со своей концепцией Агенскалнского рынка. РЦР предлагает трехэтапную реконструкцию.

На первом этапе происходит сперва консервация здания и снос уже давно закрытой пристройки, в которой находился овощной павильон. После реконструкции рынок преображается в современный рынок, где наряду с продуктами можно будет приобрести одежду (на втором этаже), промышленные товары. Также часть здания будет отдана под офисы, что позволит рынку зарабатывать.

На втором этапе предполагалось создать подземную стоянку, облагородить площадь рядом с рынком, что позволило бы развивать и уличную торговлю. Кроме того, руководство РЦР запланировало создать рядом с рынком и культурный центр.

Налогоплательщик не должен пострадать

План действительно получился хороший, многообещающий. Но депутатов — и правящих, и от оппозиции — смутил финансовый вопрос. Дело в том, что РЦР для реализации 1–й и 2–й очереди реконструкции Агенскалнского рынка намеревался взять кредит в банке на сумму примерно 9 миллионов евро. А для получения кредита пришлось бы заложить в банке и весь Агенскалнский рынок и, возможно, какую–часть рынка Центрального.

Вице–мэр Андрис Америкс призвал задуматься над тем, что будет, если

оптимистический сценарий, который нарисовало руководство РЦР, не реализуется и вложенные кредитные деньги нельзя будет окупить. «В этом случае банк просто заберет это городское имущество себе. И ни Рижская дума, ни Центральный рынок уже ничего не смогут сделать», — заключил А. Америкс.

Скептически финансовый план РЦР оценил и глава комитета Рижской думы по городскому имуществу Олег Буров. Он все–таки призвал депутатов поддержать проект, подготовленный самим комитетом. То есть второй вариант — передача на конкурсной основе рынка коммерсантам, которые уже за свои деньги будут восстанавливать рынок и обеспечивать его работу. «При этом ни одного цента денег рижских налогоплательщиков мы не потратим», — заметила директор департамента имущества госпожа Ремицане.

Будет конкурс

Оппозиция, которая в конце минувшего года активно выступала именно за передачу рынка департаменту, вдруг устами Байбы Броки (TB–Visu Latvijai!) и Яниса Борданса (Новые консерваторы) заговорила о том, что торопиться не нужно, следует все еще раз проанализировать, обсудить еще и на другом комитете.

Но большинство депутатов проголосовали за то, чтобы как можно быстрее запустить процесс восстановления рынка. При этом был выбран второй вариант, то есть департамент объявляет открытый конкурс на аренду Агенскалнского рынка. Если все пойдет по плану, то обновленный рынок вновь откроет свои двери через 3–3,5 года.

Абик ЭЛКИН.