Ранее «Плохие парни навсегда» выбыли из сетки релизов студии Sony и остались без режиссёра Джо Карнахана, который также написал одну из версий скрипта. Новым сценаристом картины назначен Крис Бремнер, продюсером выступает Джерри Брукхаймер. Предполагается, что к своим ролям вернутся Уилл Смит и Мартин Лоуренс.
Триквел «Плохих парней»: быть или не быть?
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Многострадальный триквел «Плохих парней» стал на шаг ближе к осуществлению: Sony планируют начать съёмки уже в августе, а срежиссировать ленту предлагают Адилю Эль Арби и Билалу Фалла («Чёрное», «Изображение»). Параллельно дуэт занимается разработкой четвёртой части «Полицейского из Беверли-Хиллз».
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