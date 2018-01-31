Триквел «Плохих парней»: быть или не быть?

Поделиться ссылкой

Многострадальный триквел «Плохих парней» стал на шаг ближе к осуществлению: Sony планируют начать съёмки уже в августе, а срежиссировать ленту предлагают Адилю Эль Арби и Билалу Фалла («Чёрное», «Изображение»). Параллельно дуэт занимается разработкой четвёртой части «Полицейского из Беверли-Хиллз».