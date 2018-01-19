«Триумф» России меняет игру НАТО(6)

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Анатолий Тарасов
09:21 19.01.2018
Техно / Оружие

Российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» является видом вооружений, меняющим «правила игры», пишет National Interest.

Как отмечает издание, С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Во-первых, российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности. В частности, NI называет четыре такие ракеты, дальность полета которых достигает 40, 120, 250 и 400 километров соответственно. Американские «Пэтриот», как пишет издание, способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров.

 

Во-вторых, National Interest отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую способны запускать С-400. Издание пишет, что подобная ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду, но и способна сбивать цели, летящие на высоте до пяти метров над землей.

 

Как отмечает один из ведущих военных экспертов Карло Копп, С-400 могут быть оснащены специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35.

При этом издание подчеркивает, что разработка С-400 позволяет России иметь относительно небольшой по сравнению с США и странами НАТО авиапарк истребителей.

 

Эксперты также отмечают, что российский зенитно-ракетный комплекс представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. В частности, издание пишет об американском самолете дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, уязвимого для С-400.

 

С-400 также способны сбивать баллистические ракеты, что, по мнению экспертов, стало основным доводом в намерении Саудовской Аравии заключить контракт с Россией на приобретение данного зенитно-ракетного комплекса. Однако издание уточняет, что поражающие способности С-400 против баллистических ракет достоверно не известны.

 

В целом National Interest называет настоящим прорывом заключение контрактов между Россией и некоторыми странами-участницами НАТО (Греция и Турция), а также традиционными партнерами США по линии ВТС (Саудовская Аравия и ОАЭ) на поставку военной техники.

 

Резюмируя, издание сетует на отсутствие обеспокоенности в американских высших кругах в связи с растущим интересом к российским С-400 в мире.

РИА Новости / Фото
Комментарии (6)
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смерш 09:32 19:01:2018

ваньки ваш выход.
пора просраться в эфире.

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Щас 09:45 19:01:2018

варзилоид-глист из сортира вылезит, увяз в жиже дерьма, вылезит и завоняет.

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Александр Шерстобитов 09:47 19:01:2018

ванька скакол сала в долг ест

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дед 10:58 19:01:2018

Всё хорошо, только Тарасову надо уточнять перед написанием статьи данные ТТХ. Скорость ракеты 1000 метров в секунду.

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Ты суслика видишь? 11:29 19:01:2018

Это просто перевод статьи! А автор сего - Stephen Bryen=Стивен Брайен
3-й старший научный сотрудник Американского центра демократии
Университет Тулана Вашингтон, округ Колумбии!
Теперь вопрос, чего стоит мнение этого старого ишака о С-400, если он даже ТТХ, доступных в открытых источниках, не поискал?! :)

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Ты суслика видишь? 11:26 19:01:2018

Великолепную рекламу С-400 провел вражеский журнал!!! Теперь агентом Кремля будет! :)

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)

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