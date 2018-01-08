Латгальская Хатынь
— …А мы в тюрьме сидели. Деревню нашу сожгли в воскресенье, а нас арестовали в понедельник, тогда же и увезли нас с мамой в тюрьму. Отца расстреляли, двух маминых братьев убили на базарной площади в Резекне, а мама с нами осталась жить, — говорит журналисту «СЕГОДНЯ» Полина.
Полине почти уже 80 лет, а тогда было всего лишь три года. У нее дрожат губы, но она старается бодро улыбаться. Рядом с ней — младшая сестра Зинаида, они очень похожи и держатся вместе, под руки. Они так и выжили, держась вместе в те дни, когда по приказу командира германской полиции госбезопасности Латвии оберштурмбанфюрера СС Штрауха местные полицейские под командованием начальника Резекненского уезда майора Альберта Эйхелиса была полностью сожжена их деревня, а жители арестованы и расстреляны в разных местах.
2 января 1942 года в Аудрини нагрянула полиция во главе с Эйхелисом и его заместителем, начальником 2–го участка полиции капитаном Болеславом Майковским. Все 42 аудриньских двора подожгли организованно. Майор Эйхелис хотел, чтобы дома вспыхнули одновременно. Для этого у каждого дома было поставлено по полицейскому с факелом наготове, а поджигали разом по красной ракете, пущенной Эйхелисом ровно в 2 часа дня 2 января.
Всех жителей отправили в тюрьму и в течение двух дней уничтожили — за то, что с 1941 года аудриньская крестьянка Анисья Глушнева из деревни Аудрини укрывала 6 красноармейцев, бежавших из гитлеровского лагеря военнопленных, включая своего сына. Местные шуцманы обнаружили красноармейцев, которые ввязались в перестрелку.
4 января 1942 года в 11.30 на Базарной площади в Резекне расстреляли 30 мужчин–аудриньцев, начиная с ребят от 13 лет. Согнанные на площадь горожане наблюдали за казнью в оцеплении местных полицейских. Раненых добивал из пистолета выстрелами в голову шуцман Харалд Пунтулис, позже сбежавший в Канаду и открывший там строительную фирму на золото, которое он украл у своих жертв, среди которых были евреи из Малты и Резекне.
…Полина и Зинаида уцелели — их не нашли. И вот они стоят на аллее в Анчупанском лесу на месте мемориала, держась друг за дружку, и стараются не плакать.
— Всех из деревни забрали 2 января, а мы с мамой жили на окраине Аудрини, в лесу почти. Но всех родных расстреляли… — говорит Зинаида.
Олимпиаде было 2,5 года, когда ее забрала к себе пожить бабушка — встретить вместе Новый, 1942 год.
— Сейчас мне полтора года осталось до восьмидесяти, и чудо, что я жива… И вот что: об этой истории сегодня в школах уже почти не говорят, — рассказывает Олимпиада.
Обыкновенный геноцид
Вспоминать об этой трагедии в Латвии на уровне властей не очень любят — как не любят грязную историю местного коллаборационизма 1941–1944 гг. — это страшное, некрасивое, пачкающее имидж независимой республики в этот светлый год ее 100–летия. Ведь если вдуматься, большего зла, столько смертей, как в те годы, в латвийской истории не было никогда, ни в какие времена. Только в Резекненском уезде оккупантами и пособниками из местного населения за три с небольшим года убиты 15 199 жителей, в том числе 2045 детей. Это данные комиссии по исследованию преступлений нацистов, работавшей сразу после окончания войны.
Повешенный вскоре после победы в Риге руководитель полиции и СС обергруппенфюрер Фридрих Эккельн показал на суде, что по секретному приказу Гиммлера в 1944 году военнопленные разрывали могилы на месте массовых казней и сжигали останки, пытаясь скрыть преступления против человечности. А как спрятать факт массового убийств 235 аудриньцев, как — уничтожение 581 еврея поселков Риебини и Малта?
— У нас один прадед с Полиной и Зинаидой. Мы — Глушневы. На базаре в Резекне на гранитной плите очень много фамилий Глушнев. У меня двух дедушек расстреляли, а у мамы — 24 человека родни за те два дня в январе 1942–го, — сказал Георгий Платонов, стоя с вашим автором у плит мемориала в Анчупанском лесу.
Мероприятие в память о тех трагических событиях проводится здесь каждый год.
Андрей ТАТАРЧУК.
Фото автора.
А сегодня Латвия из убийц и мародёров делает героев войны!« ответить
что деревня Аудрини была полностью РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ и ЖИЛИ В НЕЙ РУССКИЕ СТАРООБРЯДЦЫ.« ответить
Вот поэтому с такой ненавистью латгальцы, такие как Эйхелис и его заместитель, начальник 2–го участка полиции капитан Болюсь Майковский и уничтожали русских людей.
P.S.
А вот такие СВОЛОЧИ, как П у т и н 15:44 08:01:2018 ( ведь его IP есть в редакции) глумятся над их памятью.
Глумятся такие как ваня, шерстьюнабитый и прочая хуторская шелупонь, последователи тех, кто расстрелял СТАРООБРЯДЧЕСКУЮ ДЕРЕВНЮ АУДРИНИ.
этих поджигателей,государство одаривает всякими подарками ко "дню нацыста" и паёк им увеличило втрое и шастают эти недобитки каждый год,на фоне "невмешательства" двуличной эйропы« ответить
Аудрини сожгли смершевцы и чекисты« ответить
как убийцы живут с этим? как они спят едят и смотрят в глаза людям? они дети сатаны« ответить
как видите живут, да еще нагло перекладывют с больной головы на здоровую« ответить
Убейте меня, но я одного не пойму неужели Ванятки и иже с ними, Латышские патриоты не изучали историю. Или изучали только написанную самими нацистами, но ведь в школе таких книг не было. Или они на столько дебилы и учились в спец школе для слабоумных. А может их захватила злоба и ущербность от унижения. Наверно всё- таки унижение которое они себе придумали сами. И я хочу их унизить за поддержку нацизма в различной степени вы У Б Л Ю Д К И.« ответить
Ублюдки это те кто прятал белглых выродков и нелюдей красноармейцев..вы думаете фашисты убили и сожгли деревню???нет это сделали те кто прятал и кормил врагов ...и они все знали что им за это будет..« ответить