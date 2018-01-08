В начале января 1942 года нацисты сожгли латгальскую деревню Аудрини: 235 жителей, включая женщин и детей, были убиты. В живых чудом осталось лишь трое маленьких детей — к счастью, доживших до сегодня. Автор газеты «СЕГОДНЯ» встретился и поговорил с ними в Анчупанском лесу, где гитлеровцы расстреляли их семьи.

Латгальская Хатынь

— …А мы в тюрьме сидели. Деревню нашу сожгли в воскресенье, а нас арестовали в понедельник, тогда же и увезли нас с мамой в тюрьму. Отца расстреляли, двух маминых братьев убили на базарной площади в Резекне, а мама с нами осталась жить, — говорит журналисту «СЕГОДНЯ» Полина.

Полине почти уже 80 лет, а тогда было всего лишь три года. У нее дрожат губы, но она старается бодро улыбаться. Рядом с ней — младшая сестра Зинаида, они очень похожи и держатся вместе, под руки. Они так и выжили, держась вместе в те дни, когда по приказу командира германской полиции госбезопасности Латвии оберштурмбанфюрера СС Штрауха местные полицейские под командованием начальника Резекненского уезда майора Альберта Эйхелиса была полностью сожжена их деревня, а жители арестованы и расстреляны в разных местах.

2 января 1942 года в Аудрини нагрянула полиция во главе с Эйхелисом и его заместителем, начальником 2–го участка полиции капитаном Болеславом Майковским. Все 42 аудриньских двора подожгли организованно. Майор Эйхелис хотел, чтобы дома вспыхнули одновременно. Для этого у каждого дома было поставлено по полицейскому с факелом наготове, а поджигали разом по красной ракете, пущенной Эйхелисом ровно в 2 часа дня 2 января.

Всех жителей отправили в тюрьму и в течение двух дней уничтожили — за то, что с 1941 года аудриньская крестьянка Анисья Глушнева из деревни Аудрини укрывала 6 красноармейцев, бежавших из гитлеровского лагеря военнопленных, включая своего сына. Местные шуцманы обнаружили красноармейцев, которые ввязались в перестрелку.

4 января 1942 года в 11.30 на Базарной площади в Резекне расстреляли 30 мужчин–аудриньцев, начиная с ребят от 13 лет. Согнанные на площадь горожане наблюдали за казнью в оцеплении местных полицейских. Раненых добивал из пистолета выстрелами в голову шуцман Харалд Пунтулис, позже сбежавший в Канаду и открывший там строительную фирму на золото, которое он украл у своих жертв, среди которых были евреи из Малты и Резекне.

…Полина и Зинаида уцелели — их не нашли. И вот они стоят на аллее в Анчупанском лесу на месте мемориала, держась друг за дружку, и стараются не плакать.

— Всех из деревни забрали 2 января, а мы с мамой жили на окраине Аудрини, в лесу почти. Но всех родных расстреляли… — говорит Зинаида.

Олимпиаде было 2,5 года, когда ее забрала к себе пожить бабушка — встретить вместе Новый, 1942 год.

— Сейчас мне полтора года осталось до восьмидесяти, и чудо, что я жива… И вот что: об этой истории сегодня в школах уже почти не говорят, — рассказывает Олимпиада.

Обыкновенный геноцид

Вспоминать об этой трагедии в Латвии на уровне властей не очень любят — как не любят грязную историю местного коллаборационизма 1941–1944 гг. — это страшное, некрасивое, пачкающее имидж независимой республики в этот светлый год ее 100–летия. Ведь если вдуматься, большего зла, столько смертей, как в те годы, в латвийской истории не было никогда, ни в какие времена. Только в Резекненском уезде оккупантами и пособниками из местного населения за три с небольшим года убиты 15 199 жителей, в том числе 2045 детей. Это данные комиссии по исследованию преступлений нацистов, работавшей сразу после окончания войны.

Повешенный вскоре после победы в Риге руководитель полиции и СС обергруппенфюрер Фридрих Эккельн показал на суде, что по секретному приказу Гиммлера в 1944 году военнопленные разрывали могилы на месте массовых казней и сжигали останки, пытаясь скрыть преступления против человечности. А как спрятать факт массового убийств 235 аудриньцев, как — уничтожение 581 еврея поселков Риебини и Малта?

— У нас один прадед с Полиной и Зинаидой. Мы — Глушневы. На базаре в Резекне на гранитной плите очень много фамилий Глушнев. У меня двух дедушек расстреляли, а у мамы — 24 человека родни за те два дня в январе 1942–го, — сказал Георгий Платонов, стоя с вашим автором у плит мемориала в Анчупанском лесу.

Мероприятие в память о тех трагических событиях проводится здесь каждый год.

Андрей ТАТАРЧУК.

Фото автора.