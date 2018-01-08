Трое, оставшиеся в живых(9)

Лента новостей
Подснежники–бесснежники Премьер готов рассмотреть повышение зарплат чиновникам Январская серия «Динамо»: начало оптимистичное Драме «Зови меня своим именем» не досталось ни одного «Золотого глобуса». Почему? Носкоеда на видали? Позор! В Латгале ликвидируют десятки маршрутов общественного транспорта Москвич из Саласпилса Кучинскис: не ищите козлов отпущения! На это нет времени... Как куется победа
Eще в разделе
Подснежники–бесснежники Январская серия «Динамо»: начало оптимистичное Носкоеда на видали? Москвич из Саласпилса Как куется победа
газета Сегодня
15:00 08.01.2018
газета Сегодня / Память

В начале января 1942 года нацисты сожгли латгальскую деревню Аудрини: 235 жителей, включая женщин и детей, были убиты. В живых чудом осталось лишь трое маленьких детей — к счастью, доживших до сегодня. Автор газеты «СЕГОДНЯ» встретился и поговорил с ними в Анчупанском лесу, где гитлеровцы расстреляли их семьи.

Латгальская Хатынь

 

— …А мы в тюрьме сидели. Деревню нашу сожгли в воскресенье, а нас арестовали в понедельник, тогда же и увезли нас с мамой в тюрьму. Отца расстреляли, двух маминых братьев убили на базарной площади в Резекне, а мама с нами осталась жить, — говорит журналисту «СЕГОДНЯ» Полина.

 

Полине почти уже 80 лет, а тогда было всего лишь три года. У нее дрожат губы, но она старается бодро улыбаться. Рядом с ней — младшая сестра Зинаида, они очень похожи и держатся вместе, под руки. Они так и выжили, держась вместе в те дни, когда по приказу командира германской полиции госбезопасности Латвии оберштурмбанфюрера СС Штрауха местные полицейские под командованием начальника Резекненского уезда майора Альберта Эйхелиса была полностью сожжена их деревня, а жители арестованы и расстреляны в разных местах. 

 

2 января 1942 года в Аудрини нагрянула полиция во главе с Эйхелисом и его заместителем, начальником 2–го участка полиции капитаном Болеславом Майковским. Все 42 аудриньских двора подожгли организованно. Майор Эйхелис хотел, чтобы дома вспыхнули одновременно. Для этого у каждого дома было поставлено по полицейскому с факелом наготове, а поджигали разом по красной ракете, пущенной Эйхелисом ровно в 2 часа дня 2 января. 

 

Всех жителей отправили в тюрьму и в течение двух дней уничтожили — за то, что с 1941 года аудриньская крестьянка Анисья Глушнева из деревни Аудрини укрывала 6 красноармейцев, бежавших из гитлеровского лагеря военнопленных, включая своего сына. Местные шуцманы обнаружили красноармейцев, которые ввязались в перестрелку. 

 

4 января 1942 года в 11.30 на Базарной площади в Резекне расстреляли 30 мужчин–аудриньцев, начиная с ребят от 13 лет. Согнанные на площадь горожане наблюдали за казнью в оцеплении местных полицейских. Раненых добивал из пистолета выстрелами в голову шуцман Харалд Пунтулис, позже сбежавший в Канаду и открывший там строительную фирму на золото, которое он украл у своих жертв, среди которых были евреи из Малты и Резекне. 

 

…Полина и Зинаида уцелели — их не нашли. И вот они стоят на аллее в Анчупанском лесу на месте мемориала, держась друг за дружку, и стараются не плакать. 

 

— Всех из деревни забрали 2 января, а мы с мамой жили на окраине Аудрини, в лесу почти. Но всех родных расстреляли… — говорит Зинаида.

Олимпиаде было 2,5 года, когда ее забрала к себе пожить бабушка — встретить вместе Новый, 1942 год.

 

— Сейчас мне полтора года осталось до восьмидесяти, и чудо, что я жива… И вот что: об этой истории сегодня в школах уже почти не говорят, — рассказывает Олимпиада. 

 

Обыкновенный геноцид

 

Вспоминать об этой трагедии в Латвии на уровне властей не очень любят — как не любят грязную историю местного коллаборационизма 1941–1944 гг. — это страшное, некрасивое, пачкающее имидж независимой республики в этот светлый год ее 100–летия. Ведь если вдуматься, большего зла, столько смертей, как в те годы, в латвийской истории не было никогда, ни в какие времена. Только в Резекненском уезде оккупантами и пособниками из местного населения за три с небольшим года убиты 15 199 жителей, в том числе 2045 детей. Это данные комиссии по исследованию преступлений нацистов, работавшей сразу после окончания войны. 

 

Повешенный вскоре после победы в Риге руководитель полиции и СС обергруппенфюрер Фридрих Эккельн показал на суде, что по секретному приказу Гиммлера в 1944 году военнопленные разрывали могилы на месте массовых казней и сжигали останки, пытаясь скрыть преступления против человечности. А как спрятать факт массового убийств 235 аудриньцев, как — уничтожение 581 еврея поселков Риебини и Малта?    

 

— У нас один прадед с Полиной и Зинаидой. Мы — Глушневы. На базаре в Резекне на гранитной плите очень много фамилий Глушнев. У меня двух дедушек расстреляли, а у мамы — 24 человека родни за те два дня в январе 1942–го, — сказал Георгий Платонов, стоя с вашим автором у плит мемориала в Анчупанском лесу.

 

Мероприятие в память о тех трагических событиях проводится здесь каждый год.

 

Андрей ТАТАРЧУК.

 

Фото автора. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Защитники Pусских школ и памятников, объединяйтесь! 15:14 08:01:2018

А сегодня Латвия из убийц и мародёров делает героев войны!

« ответить
Profile_default
Всё дело в том, 16:27 08:01:2018

что деревня Аудрини была полностью РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ и ЖИЛИ В НЕЙ РУССКИЕ СТАРООБРЯДЦЫ.
Вот поэтому с такой ненавистью латгальцы, такие как Эйхелис и его заместитель, начальник 2–го участка полиции капитан Болюсь Майковский и уничтожали русских людей.

P.S.
А вот такие СВОЛОЧИ, как П у т и н 15:44 08:01:2018 ( ведь его IP есть в редакции) глумятся над их памятью.
Глумятся такие как ваня, шерстьюнабитый и прочая хуторская шелупонь, последователи тех, кто расстрелял СТАРООБРЯДЧЕСКУЮ ДЕРЕВНЮ АУДРИНИ.

« ответить
Profile_default
Факт 15:18 08:01:2018

этих поджигателей,государство одаривает всякими подарками ко "дню нацыста" и паёк им увеличило втрое и шастают эти недобитки каждый год,на фоне "невмешательства" двуличной эйропы

« ответить
Profile_default
П у т и н 15:44 08:01:2018

Аудрини сожгли смершевцы и чекисты

« ответить
Profile_default
мила 15:47 08:01:2018

как убийцы живут с этим? как они спят едят и смотрят в глаза людям? они дети сатаны

« ответить
Profile_default
ин-на 15:49 08:01:2018

как видите живут, да еще нагло перекладывют с больной головы на здоровую

« ответить
Profile_default
Jurists 16:25 08:01:2018

Убейте меня, но я одного не пойму неужели Ванятки и иже с ними, Латышские патриоты не изучали историю. Или изучали только написанную самими нацистами, но ведь в школе таких книг не было. Или они на столько дебилы и учились в спец школе для слабоумных. А может их захватила злоба и ущербность от унижения. Наверно всё- таки унижение которое они себе придумали сами. И я хочу их унизить за поддержку нацизма в различной степени вы У Б Л Ю Д К И.

« ответить
Profile_default
ваня 19:19 08:01:2018

Ублюдки это те кто прятал белглых выродков и нелюдей красноармейцев..вы думаете фашисты убили и сожгли деревню???нет это сделали те кто прятал и кормил врагов ...и они все знали что им за это будет..

« ответить
12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV