Трюки, которые помогут продлить жизнь любимым вещам

Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.

Как правильно хранить одежду

Защитить одежду от моли помогают не только специальные саше, но также высушенная лаванда или горошины перца.

Чтобы любимые украшения на длинных цепочках не путались во время перевозки в багаже, пропусти одну половину цепочки через пластиковую соломинку для напитков. Никаких узлов! Еще один способ — пищевая пленка: просто аккуратно заверни в нее расстегнутую цепочку.

Твой гардероб забит под завязку, ты не носишь большую часть его сокровищ, но при этом не знаешь, от чего именно стоит избавиться? Проведи простой эксперимент: разверни все крюки вешалок в одну сторону, и каждый раз, доставая что-то нужное, меняй их направление. Спустя несколько месяцев посмотри на результат: вещи на плечиках, которые ни разу не изменили направление — и есть мертвый груз.

Как ухаживать за сумками

Перед тем как убрать сумку в шкаф на несколько месяцев, обязательно почисти ее изнутри, пройдись пылесосом: избавься от бумажек, мелкого мусора и пыли. После этого набей ее бумагой, чтобы избежать деформации. Это особенно важно для сумок из мягкой кожи.

Обязательно храни сумки в текстильных мешках: пластиковые пакеты перекрывают доступ воздуха, и это плохо сказывается на коже.

Сумки из лакированной кожи можно обработать с помощью обычного стеклоочистителя: этот трюк заметно освежит аксессуар.

Нельзя хранить кожаные сумки под солнечными лучами: это вредит материалу и даже может изменить цвет аксессуара.

Не носи светлые сумки с темными вещами, особенно теми, которые могут запросто полинять. Такие пятна сводить особенно тяжело. Если неприятность вдруг произошла, то попробовать избавиться от пятен со светлой кожи стоит с помощью салфеток для снятия макияжа.

Как устранить мелкие дефекты

Заевшую молнию можно починить с помощью воска или парафина: обработай ее обычной свечкой или восковым мелком. Также можно попробовать вазелин.

Если твои любимые замшевые вещи стали выглядеть плохо, можно реинкарнировать их. Купи недорогую жесткую зубную щетку и обработай затертые места. Трюк работает не только с юбками, куртками и сумками, но и с обувью. Еще один способ освежить потертые замшевые вещи или удалить пятна — использовать пилочку для ногтей.

Избавиться от мелких царапин на коже можно с помощью увлажняющего крема или молочка для тела. Вотри продукт с помощью мягкой ткани.

Чтобы вернуть блеск золоту, подержи его немного в пиве.

Всегда обращай внимание на воротник: он легко пачкается пудрой, тональными средствами и другой косметикой. Если не избавиться от пятен сразу, в будущем придется пострадать.

Суши свитеры на плечиках из дерева: дело в том, что под тяжестью вещи пластиковые плечики могут деформироваться. Обязательно убедись, что края плечиков точно совпадают с линией плеч свитера.

Как сделать любимую вещь еще лучше

Чтобы брюки сидели лучше, вшей несколько монет в отвороты. Поговаривают, что этот прием придумала Коко Шанель: она вшивала мелкие утяжелители в рукава пиджаков.

Щипцы для выпрямления волос — утюг в миниатюре. Целиком рубашку ты, конечно, не погладишь, но заломы на воротничке или на рукавах точно устранишь.

Водка — лучший санитайзер и полироль в одном флаконе (в самом буквальном смысле). Небольшое количество водки, смешанной с водой, поможет избавиться от неприятного запаха, отполирует украшения с кристаллами и удалит отпечатки пальцев с любимых очков.

Избавиться от статического электричества проще простого: приколи английскую булавку к свитеру, блузке, юбке и любой другой вещи с изнаночной стороны.

Если тебе надо немного растянуть джинсы, надень их и распыли теплую воду из пульверизатора. Когда они высохнут, будут сидеть по фигуре.

Как ухаживать за шерстяными вещами

Если шерстяной свитер сильно колется, попробуй замочить его вместе с бальзамом для волос. Работает лучше любого кондиционера для белья.

Убрать катышки с одежды можно с помощью специальной машинки, но если у тебя такой нет, замени ее обыкновенным станком для бритья. Просто собери все катышки с сухой вещи лезвием, а после пройдись по ткани липким роликом для чистки одежды.

Чтобы свитер не линял (особенно это актуально для вещей из ангоры), положи его на ночь в морозилку.