Турции грозит экономическое самоубийство(3)

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Анатолий Тарасов
10:40 25.01.2018
В мире / Политика

Политическая изоляция Турции за «противоречащую международному праву» операцию в Сирии ни в коем случае не подтолкнёт страну в объятия России, заявил один из лидеров немецкой партии зелёных. Экономически Анкара настолько зависит от Европы, что элементарная переориентация на РФ станет для неё экономическим самоубийством, констатировал Юрген Триттин.

Турцию необходимо политически изолировать до тех пор, пока турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не остановит «противоречащую международному праву» военную операцию на территории «суверенного государства», заявил в интервью Berliner Zeitung один из лидеров немецкой партии зелёных Юрген Триттин.

 

«Член НАТО Турция, которая сегодня на территории суверенного государства наносит удары по курдским Отрядам народной самообороны (YPG) — партнёру другого члена альянса, а именно США, — не имеет права требовать, чтобы к ней и дальше относились как к нормальному партнёру по НАТО», — констатировал Триттин.

 

Член комитета по иностранным делам бундестага также призвал Берлин отказаться от поставок дополнительного вооружения и предоставления новых кредитов Анкаре. «Немецкое правительство не имеет права заключать грязные сделки», — подчеркнул Юрген Триттин.

 

Депутат бундестага не считает, что требуемая им политическая изоляция Турции «подтолкнёт страну в объятия Российской Федерации».

 

«Экономически Турция настолько зависит от Европы, что элементарная переориентация на Россию станет для неё экономическим самоубийством. А политически Эрдоган этого не переживёт», — выразил уверенность один из лидеров немецкой партии зелёных Юрген Триттин.

RT / Фото
Комментарии (3)
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Nek-to 11:02 25:01:2018

не остановит «противоречащую международному праву» военную операцию на территории «суверенного государства»
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Voobwe-to, Turcija ne edinstvennyj "igrok" kotoryj sootvetstvuet otkvochennomu opredeleniju. Gde vyskazyvanija po ostal'nym? Slabovat v kolenkax Trittin protiv okkupantov Germanii chto-to skazat'...

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Совет 11:23 25:01:2018

Статью прочитай для начала, тему её, в ней идет речь конкретно о действиях Турции против которых выступает Асад.

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ин-на 11:30 25:01:2018

пиндосню вонючую не хочешь остановить, фашист е***анутый?

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)

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