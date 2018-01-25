Турцию необходимо политически изолировать до тех пор, пока турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не остановит «противоречащую международному праву» военную операцию на территории «суверенного государства», заявил в интервью Berliner Zeitung один из лидеров немецкой партии зелёных Юрген Триттин.
«Член НАТО Турция, которая сегодня на территории суверенного государства наносит удары по курдским Отрядам народной самообороны (YPG) — партнёру другого члена альянса, а именно США, — не имеет права требовать, чтобы к ней и дальше относились как к нормальному партнёру по НАТО», — констатировал Триттин.
Член комитета по иностранным делам бундестага также призвал Берлин отказаться от поставок дополнительного вооружения и предоставления новых кредитов Анкаре. «Немецкое правительство не имеет права заключать грязные сделки», — подчеркнул Юрген Триттин.
Депутат бундестага не считает, что требуемая им политическая изоляция Турции «подтолкнёт страну в объятия Российской Федерации».
«Экономически Турция настолько зависит от Европы, что элементарная переориентация на Россию станет для неё экономическим самоубийством. А политически Эрдоган этого не переживёт», — выразил уверенность один из лидеров немецкой партии зелёных Юрген Триттин.
не остановит «противоречащую международному праву» военную операцию на территории «суверенного государства»« ответить
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Voobwe-to, Turcija ne edinstvennyj "igrok" kotoryj sootvetstvuet otkvochennomu opredeleniju. Gde vyskazyvanija po ostal'nym? Slabovat v kolenkax Trittin protiv okkupantov Germanii chto-to skazat'...
Статью прочитай для начала, тему её, в ней идет речь конкретно о действиях Турции против которых выступает Асад.« ответить
пиндосню вонючую не хочешь остановить, фашист е***анутый?« ответить