Турция начинает вторжение в Сирию. Москва винит США(13)

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Владимир Бучельников
21:03 20.01.2018
В мире / Война

Турция начала военную операцию в районе сирийского города Африн из-за бесконтрольных поставок современного американского вооружения формированиям, лояльным США, считают в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», — полагают в ведомстве.

 

В Москве отметили, что Пентагон, по имеющимся данным, поставил проамериканским формированиям на севере Сирии переносные зенитные ракетные комплексы. «Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования», — заключили в министерстве.

 

Турция объявила о начале военной операции в районе Африна 20 января. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции, они обеспечены бронетехникой и поддерживаются турецкой армией. Также применяются артиллерия и боевая авиация. Целями операции заявлены защита границ Турции, обеспечение безопасности в регионе, борьба с курдским ополчением (Анкара считает курдов террористами) и боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

 

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана), а также сами боевики из запрещенной в Турции РПК. Эрдоган назвал эту группу террористической.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (13)
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однако 22:28 20:01:2018

Власти Сирии назвали военную операцию Турции нападением на свой город. Россия часто выступает как союзник Дамаска, но на этот раз в Москве не стали резко осуждать действия Анкары. Что в лоб, что по лбу, но очередной кинжал ниже спины и даже "про отделаться помидорами" в Москве и не заикаются. Тем временем, МИД Сирии призывает международное сообщество остановить турецкую операцию. В свою очередь, премьер Турции заявил, что наземная операция в сирийском районе Африн может стартовать завтра. Просто классика, как Москва сливает союзников.
Турки говорят что бьют по террористам. Российские военные срочно бегут с этой территории. И кто террористы? И почему до этого русские мирно соседствовали в одном городе с террористами?

И естественно виноваты США.
В генштабе служат идиоты и не смогли даже подходящий повод придумать.
Ну, хотя бы, турки имеют смелость и наглость не ныть "анастамнет"
и не сваливают все на трактористов.

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СМЕРШ 22:33 20:01:2018

Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.

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Турок 22:35 20:01:2018

Идиот, ты мурзилку начитался или хохломских новостей?
Уж если нести бред, то хоть материал подбирай, не считай людей такими же как ты. Клоун

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для турка 22:43 20:01:2018

Я понимаю, что ты источники не выбираешь, а есть источники, которых ты избегаешь, потому что самое страшное для тебя узнать правду.

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однако 22:34 20:01:2018

Турция начала военную операцию в районе сирийского города Африн из-за бесконтрольных поставок современного американского вооружения формированиям, лояльным США, считают в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», — полагают в ведомстве.
==============================
А как на счёт явно просматривающихся параллелей с ситуацией на востоке Украины? Способствуют ли там действия России мирному урегулированию?

« ответить
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Хозяин ваньки и патриотса 22:43 20:01:2018

ВВС Турции нанесли удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.

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однако 22:49 20:01:2018

Хозяин есть у путинских крепостных.

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ТАСС 22:52 20:01:2018

Что ты горбатого лепишь, писака. Ты хоть на сайт зайди и прочитай что тебе ущербному напечатали. Ну если читать умеешь.

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Хозяин однако 23:38 20:01:2018

Как сказала Раневская Фаина "Мало животных занесли в Красную книгу , больше в кулинарную " !

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Хозяин ваньки и патриотса 23:41 20:01:2018

Ну кому еще надо каких докозательств?
Спалился однако.
Еще один ушлепок на ветке.

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Шмондер 23:43 20:01:2018

Как только у чмыря кончаются аргументы он сразу вспоминает Путина.

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Latviešu obsos 22:48 20:01:2018

Помоему появился еще один дэбил ‘’ однако’’ и что то мне подсказывает что он из одного
И того же зверинца где живут ванька и патроитс.

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однако 00:23 21:01:2018

Прокремлёвская позиция не признак присутствия интеллекта, а скорее на оборот и коллективным дебилизмом тут как раз страдают лишнехромосомные (целая нация даунов по утверждению министра культуры Мединского). Как бы не сомневаться, но повседневно сталкиваемся с подтверждениями правоты Мединского. Увы, но это так.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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