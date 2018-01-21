«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», — полагают в ведомстве.
В Москве отметили, что Пентагон, по имеющимся данным, поставил проамериканским формированиям на севере Сирии переносные зенитные ракетные комплексы. «Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования», — заключили в министерстве.
Турция объявила о начале военной операции в районе Африна 20 января. В качестве сухопутных сил задействованы отряды сирийской оппозиции, они обеспечены бронетехникой и поддерживаются турецкой армией. Также применяются артиллерия и боевая авиация. Целями операции заявлены защита границ Турции, обеспечение безопасности в регионе, борьба с курдским ополчением (Анкара считает курдов террористами) и боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).
15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с Рабочей партией Курдистана), а также сами боевики из запрещенной в Турции РПК. Эрдоган назвал эту группу террористической.
Власти Сирии назвали военную операцию Турции нападением на свой город. Россия часто выступает как союзник Дамаска, но на этот раз в Москве не стали резко осуждать действия Анкары. Что в лоб, что по лбу, но очередной кинжал ниже спины и даже "про отделаться помидорами" в Москве и не заикаются. Тем временем, МИД Сирии призывает международное сообщество остановить турецкую операцию. В свою очередь, премьер Турции заявил, что наземная операция в сирийском районе Африн может стартовать завтра. Просто классика, как Москва сливает союзников.« ответить
Турки говорят что бьют по террористам. Российские военные срочно бегут с этой территории. И кто террористы? И почему до этого русские мирно соседствовали в одном городе с террористами?
И естественно виноваты США.
В генштабе служат идиоты и не смогли даже подходящий повод придумать.
Ну, хотя бы, турки имеют смелость и наглость не ныть "анастамнет"
и не сваливают все на трактористов.
Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.« ответить
Идиот, ты мурзилку начитался или хохломских новостей?« ответить
Уж если нести бред, то хоть материал подбирай, не считай людей такими же как ты. Клоун
Я понимаю, что ты источники не выбираешь, а есть источники, которых ты избегаешь, потому что самое страшное для тебя узнать правду.« ответить
Турция начала военную операцию в районе сирийского города Африн из-за бесконтрольных поставок современного американского вооружения формированиям, лояльным США, считают в Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.« ответить
«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», — полагают в ведомстве.
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А как на счёт явно просматривающихся параллелей с ситуацией на востоке Украины? Способствуют ли там действия России мирному урегулированию?
ВВС Турции нанесли удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военные источники.« ответить
Хозяин есть у путинских крепостных.« ответить
Что ты горбатого лепишь, писака. Ты хоть на сайт зайди и прочитай что тебе ущербному напечатали. Ну если читать умеешь.« ответить
Как сказала Раневская Фаина "Мало животных занесли в Красную книгу , больше в кулинарную " !« ответить
Ну кому еще надо каких докозательств?« ответить
Спалился однако.
Еще один ушлепок на ветке.
Как только у чмыря кончаются аргументы он сразу вспоминает Путина.« ответить
Помоему появился еще один дэбил ‘’ однако’’ и что то мне подсказывает что он из одного« ответить
И того же зверинца где живут ванька и патроитс.
Прокремлёвская позиция не признак присутствия интеллекта, а скорее на оборот и коллективным дебилизмом тут как раз страдают лишнехромосомные (целая нация даунов по утверждению министра культуры Мединского). Как бы не сомневаться, но повседневно сталкиваемся с подтверждениями правоты Мединского. Увы, но это так.« ответить