По словам министра, Анкара не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG). «Если же они будут защищать YPG от нас, Турцию и турецких солдат никто не остановит. (...) Это действительно также для Манбиджа и территории к востоку от Евфрата», — подчеркнул Чавушоглу.
18 февраля Reuters сообщало, что курды и Дамаск достигли соглашения, согласно которому правительственные силы Сирии войдут в Африн. Отмечалось, что в ближайшие два дня они должны занять ряд позиций на границе с Турцией, а также в самом городе.
По сведениям агентства SANA, в ближайшие часы в Африн войдут отряды сирийских народных сил. По его информации, они намерены «поддержать население в противостоянии агрессии турецкого режима», а также не дать Анкаре оккупировать территорию.
До этого представители YPG заявляли, что не ведут никаких переговоров с правительственной армией.
С 20 января Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG.
Президент Турции предупредил по телефону Владимира Путина, что военная операция в сирийском Африне будет продолжена« ответить
Об этом сообщает турецкий телеканал NТV. Ранее сегодня в Кремле сказали, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии. Тем временем, сообщается, что власти Сирии готовы перебросить армейские подразделения в город Африн, чтобы помочь курдам в борьбе против турецких военных. В Анкаре призвали Дамаск этого не делать.
С Путиным не обсуждают теперь - его ставят перед фактом.
Турция долго предупреждать не будет. Пара предупреждений -- и сбитый либо самой Турцией, либо про-турецкими боевиками самолет.
Запасаемся попкорном. Грядут новые серии увлекательного сериала "Невероятные приключения России в Сирии".
Мораль сей Басни такова, что Эрдоган - хрен кладёт на Льва.Соизволил позвонить тому, кому воткнул Нож в спину.
Odnako. Tev ir pilnībā taisnība!« ответить
ага, аа потом эрдоган поползёт к путину на коленях просить прощение уже и было« ответить
Нож в спину?« ответить
Помробуйте русаки сунуться в турецкое воздушное пространство. С400 будет отправлять героев россии посмертно пачками.