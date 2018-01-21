Турецкая армия начала наступление в Сирии против курдов(17)

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Владимир Бучельников
17:25 20.01.2018
В мире / Война

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной военной операции против курдов в сирийском Африне, которую назвал «антитеррористической». По его словам, после ее завершения ВС Турции проследуют в другой регион Сирии — Манбидж, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

«Антитеррористическая операция в Африне фактически началась», — заявил Эрдоган, который находится в турецкой провинции Кютахья. По его словам, в Манбидже также необходимо силовое вмешательство для обеспечения национальной безопасности Турции от «террористов».

 

Накануне министр обороны Турции Нуреттин Джаникли признал, что операция де-факто уже проводится. Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы страны минувшей ночью нанесли удары по складам и убежищам отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) на северо-западе Сирии. По словам Эрдогана, это был «ответ на провокации».

 

Провокациями турецкий лидер ранее называл заявления «антитеррористической коалиции» во главе с США, которая анонсировала создание в Сирии «сил охраны границы» на основе уже существующих курдских формирований.

 

Партия «Демократический союз» основана сирийскими курдами в 2003 году и выступает не за отделение сирийской части Курдистана, а за более широкую автономию в составе Сирии, позиционируя себя как демократическую политическую силу, ориентированную на принципы свободы, равноправия и самоуправления. «Силы народной самообороны» утверждают об отсутствии связи с какими-либо политическими группами, но по факту являются боевым крылом «Демократического союза». По некоторым данным, там в качестве добровольцев воюют граждане РФ.

Polit.ru / Фото
Комментарии (17)
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СССР 18:12 20:01:2018

Эрдоган зажигает!

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Ваня 18:13 20:01:2018

Русские трусы и ничтожество сбежали..всегда Российские военные были самые трусливые и подлые..

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васе 20:48 20:01:2018

""Турция повторно объявила о начала операции против Африна. Называется операция "Оливковая ветвь",в этом вопросе Турция и РФ нашли взаимопонимание.""
Никто никуда не бежал, все договорились. А ты чего тут тявкаешь?

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Latviešu patriots 18:43 20:01:2018

Jā, krievu militāristi bēga skaisti, prieks skatīties!

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60 18:55 20:01:2018

скоро ты побежишь недоносок.

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60 18:59 20:01:2018

ты не патриот ,а шкура продажная , американская подстилка за сколько продалѵ сему , урод !2C урод !

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60 18:59 20:01:2018

ты не патриот ,а шкура продажная , американская подстилка за сколько продался дяде сему , урод !

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Latviešu patriots 19:05 20:01:2018

Man patīk, kā krievu pediņi besījās, tas pierāda mūsu Latviešu taisnību. Un ASV ir mūsu stratēģiskais sabiedrotais un draugs.

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60 патриоту 19:12 20:01:2018

ответь сколько тебе платят , дебил.

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А мне нравится, 19:22 20:01:2018

когда некоторые патриотсы демонстрируют свой идиотизм.

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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