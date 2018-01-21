«Антитеррористическая операция в Африне фактически началась», — заявил Эрдоган, который находится в турецкой провинции Кютахья. По его словам, в Манбидже также необходимо силовое вмешательство для обеспечения национальной безопасности Турции от «террористов».
Накануне министр обороны Турции Нуреттин Джаникли признал, что операция де-факто уже проводится. Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы страны минувшей ночью нанесли удары по складам и убежищам отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС) на северо-западе Сирии. По словам Эрдогана, это был «ответ на провокации».
Провокациями турецкий лидер ранее называл заявления «антитеррористической коалиции» во главе с США, которая анонсировала создание в Сирии «сил охраны границы» на основе уже существующих курдских формирований.
Партия «Демократический союз» основана сирийскими курдами в 2003 году и выступает не за отделение сирийской части Курдистана, а за более широкую автономию в составе Сирии, позиционируя себя как демократическую политическую силу, ориентированную на принципы свободы, равноправия и самоуправления. «Силы народной самообороны» утверждают об отсутствии связи с какими-либо политическими группами, но по факту являются боевым крылом «Демократического союза». По некоторым данным, там в качестве добровольцев воюют граждане РФ.
Эрдоган зажигает!« ответить
Русские трусы и ничтожество сбежали..всегда Российские военные были самые трусливые и подлые..« ответить
""Турция повторно объявила о начала операции против Африна. Называется операция "Оливковая ветвь",в этом вопросе Турция и РФ нашли взаимопонимание.""« ответить
Никто никуда не бежал, все договорились. А ты чего тут тявкаешь?
Jā, krievu militāristi bēga skaisti, prieks skatīties!« ответить
скоро ты побежишь недоносок.« ответить
ты не патриот ,а шкура продажная , американская подстилка за сколько продалѵ сему , урод !2C урод !« ответить
ты не патриот ,а шкура продажная , американская подстилка за сколько продался дяде сему , урод !« ответить
Man patīk, kā krievu pediņi besījās, tas pierāda mūsu Latviešu taisnību. Un ASV ir mūsu stratēģiskais sabiedrotais un draugs.« ответить
ответь сколько тебе платят , дебил.« ответить
когда некоторые патриотсы демонстрируют свой идиотизм.« ответить