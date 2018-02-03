Турецкий отчет об операции в Африне: убиты сотни курдов(1)

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Владимир Бучельников
20:20 02.02.2018
В мире / Война

С начала операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводит на севере Сирии против курдов, погибли 823 предполагаемых террориста. Об этом заявили в турецком Генштабе, передает A Haber.

Турецкие вооруженные силы, как сообщает Anadolu, действуют совместно с отрядами Сирийской освободительной армии — боевиками, которые борются с правительственными войсками Сирии.

 

Операция началась 20 января и предполагает очистку района сирийского города Африна от «террористов PYD/PKK» — партии сирийских курдов «Демократический союз»/ Рабочей партии Курдистана. Турецкая сторона считает, что сирийские курды оказывают поддержку курдским сепаратистам в Турции.

Polit.ru / Фото
Комментарии (1)
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вова 21:28 02:02:2018

Перебьют всех , к нам в Латвию некому будет ехать.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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