Турецкие вооруженные силы, как сообщает Anadolu, действуют совместно с отрядами Сирийской освободительной армии — боевиками, которые борются с правительственными войсками Сирии.
Операция началась 20 января и предполагает очистку района сирийского города Африна от «террористов PYD/PKK» — партии сирийских курдов «Демократический союз»/ Рабочей партии Курдистана. Турецкая сторона считает, что сирийские курды оказывают поддержку курдским сепаратистам в Турции.
Перебьют всех , к нам в Латвию некому будет ехать.« ответить