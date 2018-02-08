Политические потрясения могут коснуться размеренного отдыха, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В понедельник вечером на Мальдивах было объявлено чрезвычайное положение в связи с политическим кризисом. В Латвии пока повода для паники не видят, но за ситуацией внимательно следят.

Сколько стоит проблема

Сколько сейчас на Мальдивах находится латвийских подданных, неизвестно. На всякий случай Министерство иностранных дел Латвии опубликовало на сайте предупреждение о нестабильной обстановке на Мальдивах, в особенности это касается столицы островного государства Мале. Мол, не говорите потом, что мы вас не предупреждали.

Хотя волнения происходят относительно далеко от курортной зоны, тем не менее ситуация неприятная, поскольку путешествие на Мальдивы не из дешевых (цены начинаются от 1100–1200 евро). Купить проблемы за такие деньги туристы не хотят.

А проблемы неожиданно появились после того, как в понедельник президент Мальдивской республики Абдулла Ямин объявил о вводе 15–дневного чрезвычайного положения. Такое решение было принято на фоне кризиса, вызванного его отказом выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении ряда политических заключенных.

Все остаются на своих местах

В латвийских турагентствах пока не видят поводов для паники. «Мы очень внимательно следим за ситуацией. Пока она не влияет на отдых туристов. Они находятся в курортной зоне, которая расположена далеко от столицы Мале, где были зафиксированы беспорядки. Отмечу, что отели располагаются на отдельных островах, и отдыхающие, как правило, практически не покидают их. Предполагаю, что многие даже не знают о политическом кризисе в стране, так как на курортах ничего не изменилось и угрозы никакой нет», — прокомментировал газете «СЕГОДНЯ» ситуацию Валерий Малышев, глава туристической компании Dolce vila tour, которая предлагает туры на Мальдивы.

Кроме того, по его словам, международный аэропорт, куда прибывают самолеты с латвийскими туристами, находится на острове по соседству с Мале, а не в самой столице. При этом никаких нарушений в работе воздушной гавани не зафиксировано, она функционирует в штатном режиме.

«Если возникнет реальная угроза для наших клиентов, то мы сами начнем предупреждать об опасности и не допустим путешествия, которое таит хоть малейшую опасность», — заключил В. Малышев.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.